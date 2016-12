Noé Rodríguez Jr. se vuela la barda del nuevo Praxedis

El jugador juvenil victorense Noé Rodríguez Riestra, quedará en la historia del nuevo parque de Béisbol Praxedis Balboa, luego de ser el primer pelotero en conectar el primer batazo de cuatro esquinas en dicho inmueble.

Solo pasaron dos jornadas de la apertura del citado inmueble para que finalmente se hiciera presente el más largo de los imparables que se conecta en el llamado rey de los deportes: El Jonrón.

Mejor aún es que el protagonista del batazo que superó los 330 pies de la barda del jardín izquierdo, fue el jovencito de 18 años de edad Noé Rodríguez Riestra.

Dicha historia se escribió justo cuando se jugaba la parte baja del noveno capítulo y teniendo como pitcher protagonista nada más y nada menos que al pitcher zurdo del Camino Real Luis Fernando Juárez Berrones.

Fue una recta pegada por el estudiante de Arquitectura la elegida que puso a volar a “Doña Blanca” por toda la pradera izquierda del majestuoso inmueble inaugurado hace menos de un mes.

A pesar de no redondear la alegría de seguidores y jugadores de Tito López, tras caer su equipo ante Cerveceros 5-4, lo meritorio de Rodríguez Riestra fue que el cuadrangular no fue ante cualquier pitcher, sino ante un ex lanzador de Liga Mexicana.