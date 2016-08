Ingrid Coronado disputa dos casas a Del Solar

México.- Dos propiedades con un valor de más de 5 millones de pesos están en disputa entre el conductor Fernando del Solar e Ingrid Coronado.

Agencias.

“Lo que ambos están disputando, son dos casas que compraron. El juez ya notificó a Ingrid del acuerdo en secrecía que propone su exesposo, ella tiene 5 días para contestar si está de acuerdo, de no estarlo, el juez pospondrá el juicio y en días anunciará la resolución. Una de las soluciones puede ser que se vendan las casas y se reparta el dinero equitativamente, tengo entendido que esos predios juntos valen poco más a 5 millones de pesos”, dijo un allegado de la guapa conductora a Diario BASTA!

Por tal razón fuimos a buscar a Fernando del Solar, quien comentó:

“La parte de los chavos ya está resuelta. Las dos cosas más maravillosas que Ingrid me dio, son mis hijos. El lunes por la tarde los entregué con su mamá porque en sus vacaciones estuvimos 12 días juntos. La recomendación de la jueza es que no podemos hablar, en el momento que salga el convenio, ya se sabrá la resolución sin ningún problema, pero no puedo contestar tus preguntas por indicación de la magistrada”.

BASTA! también preguntó al conductor su estado de salud . “Físicamente estoy a un 70%, me faltan quimioterapias. La voz que tengo medio ronca se debe a dos factores, el efecto secundario de la quimioterapia y el segundo es que me hicieron una traqueotomía a principios de año”.

Por otro lado, Del Solar tiene planes como conferencista. “Tengo preparada una conferencia y la presentamos el 1 de septiembre en Chetumal, es la primera en la que ayudaremos a la fundación Siricob y la causa es Mochilas Felices para que los chicos entren a clases con útiles”, finalizó.