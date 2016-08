Se retracto

Con bombo y platillo el presidente de la República ENRIQUE PEÑA NIETO, presentará el próximo primero de septiembre el Cuarto Informe de Gobierno, cumpliendo con el mandato constitucional para rendir cuentas de su administración, sin tener las bases fundamentales de nuestra nación, en menoscabo de las luchas heroicas de grandes mexicanos que dieron su vida por la República.

Este informe cuenta con el antecedente de que el Congreso de la Unión le cerró la puerta a la legislación de matrimonios igualitarios presentada por el Presidente de la República, pues la opinión de la mayoría de la gente, lo llevaron a retractarse públicamente, ya que seguramente esta figura no le favorecería a los mexicanos y terminó con el veto anticipado de los diputados.

Hablando de Nuevo Laredo, les queremos manifestar que los funcionarios que habrán de integrar la nueva administración municipal, deberán de cumplir con dos requisitos primordiales que son honestidad y capacidad para garantizar su compromiso con la ciudadanía antes de entrar en funciones como lo establece la constitución y de acuerdo a la política de los neolaredenses y el alcalde electo ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

En otro orden de ideas, les comento que el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, entregó diecisiete unidades para el servicio de las personas que manifiesten alguna imposibilidad física, toda vez que las necesidades de esta gente, son prioridad para el Estado. Esperamos que con esta ayuda tengan más oportunidades de desarrollo e integración las personas con capacidades diferentes.

El asunto de los uniformes escolares ha dado mucho que decir, pues no todos tienen padres adinerados para llevar un uniforme nuevo en cada ciclo escolar, algunos padres tienden a reciclar que usaron los hijos mayores, lo malo, es que las escuelas cambian cada ciclo escolar y cambian de vestimenta para los alumnos, esperemos que sean más comprensivos y no los regresen a sus casas ni les bajen puntos en la boleta.

ENTRETELONES

+++ Las escuelas públicas deben ser tolerantes con alumnos de escasos recursos económicos y no exigirles el uniforme completo, en caso de que hasta el momento no lo hayan adquirido.

+++ A una semana de que inicie de manera oficial el proceso de Entrega – Recepción, únicamente faltan de tener un contacto previo con los representantes del gobierno electo.

+++ “No hay manera de que se cambie el resultado del proceso electoral, el próximo 1 de octubre estará tomando posesión como alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA.