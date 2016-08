DIF, el tema olvidado

Es una entidad descentralizada bastante amplia. La cuenta pública recién aprobada nos dice que en el 2015 ejerció un presupuesto de 640 millones de pesos. Esa cantidad es muy superior a la que manejan juntos una docena de municipios del centro del Estado.

El personal a su servicio se cuenta por miles; es propietario de varios inmuebles que suman varias hectáreas y, en muebles, son más de 200 vehículos desde automóviles a camiones de redilas, microbuses y laboratorios móviles.

Es un organismo descentralizado estatal que ya tiene su historia, aunque poco se ha escrito, ni hoy ni en los últimos lustros.

Nació por decreto del Congreso del Estado en 1962 (tiempos de TREVIÑO ZAPATA). Se denominó Instituto de Protección a la Infancia de Tamaulipas y estaba acorde con la versión nacional.

Se han dado varias modificaciones al decreto inicial. A partir del seis de marzo de 1976 “estrenó” nombre. Se llamó Instituto Mexicano para Infancia y la Familia de Tamaulipas. Ya era gobernador ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ y estaba en su apogeo el temible echeverriato.

No fue mucho el gusto. El cambio del gobierno y el pleito LEA-JLP trajo a Tamaulipas nuevos aires.

El 12 de marzo de 1977 volvió a estrenarse. Se le impuso el de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que viene siendo el bisnieto de aquel IPIT.

Desde su nacimiento se integra por un patronato y una junta de gobierno, además de funcionarios administrativos.

Forman el patronato nueve personas sin derecho a sueldo, provenientes de la sociedad civil, propuestos por el Gobernador del Estado, que también nombra al presidente.

La Ley no menciona, aunque ya se hizo tradición, que el jefe –o jefa mejor dicho- del patronato tenga que ser la esposa del Gobernador en turno.

En los tiempos de HORACIO TERAN ZOZAYA, su madre fue la titular de ese órgano de asesoría. Con MANUEL CAVAZOS LERMA una de sus hermanas.

El patronato debe reunirse por lo menos dos veces al año.

Los de la Junta de Gobierno son funcionarios en turno, como el Secretario General de Gobierno, el jefe de las Finanzas, el de Salud, Administración y dependencias como el IMSS e ISSSTE.

Hay otro dato: Para ser Director General uno de los principales requisitos es tener más de 30 años y estado civil casado.

Además: Gozar de buena reputación y no haber sido condenado en sentencia ejecutoria, por delito intencional.

En 1978 nació un Patronato Estatal de Promotores Voluntarios, también como organismo descentralizado con la figura de un “Padrino Presidente” nombrado por el Gobernador, según el decreto de su creación. Era gobernador CARDENAS GONZALEZ.

Decíamos que el presupuesto es muy importante. Se integra con recursos federales y estatales. Es casi el mismo que en 2015 manejó el ayuntamiento de Victoria.

Aparte del estatal, hay organismos locales también con presupuesto muy fuerte. Por ejemplo, Reynosa dispone de más de 80 millones en tanto que Madero viene ejerciendo 51.

Pues bien, en esta etapa de transición entre el gobierno priísta y los vientos de cambio, el DIF es el tema olvidado. Pareciera un tabú. Nadie ha dicho cuál es el proyecto, qué se va a hacer, qué se quiere hacer en esto que se llama el área social del gobierno.

El DIF Tamaulipas es la versión del mismo organismo nacional, manejado generalmente por la esposa del Presidente. La que no quiso esa posición –que no es obligación- fue MARTHA SAHAGUN, la de VICENTE FOX. Creó otra instancia que ella manejaba.

Y precisamente le damos una revisada al programa de trabajo de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, difundido durante la campaña política, en lo referente a Bienestar Social y Humano, dentro de los seis ejes rectores de lo que será su administración ¿Algo se le encomendará al DIF?.

Por ejemplo, que el Gobierno del Estado brindará atención médica a dos millones de personas que no cuentan con un régimen de seguridad social.

Y algo que llama la atención: Habrá consultas a domicilio para los niños, ancianos y mujeres embarazadas.

Emprenderá un programa Alimentación Para Todos que repartirá hasta un millón de despensas por año, encaminado a quienes menos tienen.

Destinado a brindar facilidades a los discapacitados, el gobierno de la alternancia realizará hasta cien mil acciones de construcción como rampas y banquetas en plazas, parques y espacios públicos.

Un programa más se llamará Impulsando a los Jóvenes por el cual se les otorgarán becas a cambio de trabajo comunitario ¿Qué tanto se le encargará al DIF?.

Pero dejemos este tema y digamos que ese miércoles será firmado el Convenio Marco de Colaboración entre la UAT y el INDESOL, cuya titular, MARIA ANGELICA LUNA Y PARRA Y LERDO TREJO, dictará una conferencia magistral sobre actividades del Instituto.

Tal y como estaba previsto, no habrá elección interna del PAN para nombrar a los jefes estatales. Con una sola planilla es inviable. Don FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR ya es el presidente, llevando como secretario a ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA.

El gasto es inútil y una campaña interna desgastante con militantes cada vez más exigentes a obtener una contraprestación por su voto. Había una rebelión a ir a las urnas sin haber opciones. La corrupción aumenta entre quienes integran el padrón.

La novedad fue la presencia del Gobernador Electo CABEZA DE VACA, para dirigir un mensaje a los integrantes del Consejo Estatal. Refrendó que los funcionarios emanados del cambio deben ser humildes y eficientes, para responder a la confianza ciudadana.