Piden abaratar costo de licencia para conducir

Ampliar el programa de 50 por ciento de descuento en el costo de la licencia de manejo, pide el director de Tránsito Municipal, Francisco Adolfo López Uvalle tras reconocer que en la capital del Estado mucha gente no cuenta con el recurso económico para el trámite de este documento.

El funcionario municipal insistió en que se deben repetir eventos como los que han realizado en el salón Polyforum, donde durante la Feria Nacional de la Alimentación varias dependencias gubernamentales, entre éstas la Oficina Fiscal, ofrecieron descuentos del 50 por ciento en la licencia de manejo.

“Hay mucha gente que no tiene los recursos necesarios, entonces sí sería conveniente que ampliaran un poco más el tiempo para que la gente pueda obtenerla y así evitar las sanciones, muchos de los conductores que no traen licencia es porque no tienen dinero para tramitarla”, indicó.

El director de Tránsito municipal señaló que la sanción a los conductores que son sorprendidos por los agentes encargados de la vialidad sin la licencia de manejo, se les aplica una sanción económica que va de los tres a los 10 salarios mínimos.

Explicó que la licencia de manejo sirve para acreditar que quien va frente al volante, está capacitado para conducir determinada unidad, por lo que en caso de ser sorprendido sin el documento es sancionado, aunque sea un buen conductor.