Existen en Tamaulipas siete mil desaparecidos

El 24.7 por ciento de los 25 mil desaparecidos en México son reportados en el Estado, denuncian.

En Tamaulipas, existen más de siete mil desaparecidos, y por cada uno de estos hay un promedio de tres personas que sufren la ausencia, reveló la Red de Desaparecidos en Tamaulipas.

Con el 24.7 por ciento de los 25 mil desaparecidos en México Tamaulipas se encuentra en el primer sitio en este caso.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición madres, hijos, hermanas, una vez más extendieron mantas y cartulinas con las fotos de sus seres queridos como Oscar Martín Ochoa Herrera, José Brayan Mata Zapata, Juan Daniel Soria, Rubén Darío Gómez Espinoza, Jorge Hernández del Angel, Miguel Angel Solis Guerrero, Raquel Gutiérrez, y Rafael Rodríguez García, entre los miles de desaparecidos.

Josefina De León Mendoza, coordinadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, señaló que a partir del 2008 comenzaron las secuestros, las desapariciones, pero fue entre 2012 y 2014 registrándose en esos cuatro años el mayor número de desapariciones, incrementándose hasta en un 400 por ciento.

Aseguró que en aquellos años en un solo día se llegó a tener el reporte de 40 desaparecidos.

Apuntó que es en la Ciudad de Matamoros donde se tiene un alto número de desaparecidos con el 23.57 por ciento de los siete mil, en Nuevo Laredo, el 18.44 por ciento; Reynosa, el 17.34; Victoria, 7.73; Tampico, 7.70; Valle Hermoso, 3.56; Altamira, 3.19; San Fernando, 2.83; Mante, 2.07; Miguel Alemán, 1.7; Mier, 1.5; González; 1.36; Río Bravo, 1.11; y en el resto de la entidad el 5.8 por ciento.

Sostuvo que pese a la gravedad del problema, este hecho en Tamaulipas no se encuentra tipificado como delito grave, no hay resultados de las búsquedas, no hay actuación ni voluntad política por parte de las autoridades.

Agregó que el problema no son únicamente los siete mil desaparecidos, sino por lo menos 21 mil personas más que son sus padres, hijos, hermanas y amigos que también sufren la desaparición que cada mañana se levantan preguntando ¿Dónde estará ¿ Como estará?.

“Para miles de familiares y amigos ello no es menos grave y si mucho más doloroso, pues se sufren una serie de alteraciones biológicas, sociológicas, espirituales y tampoco se tiene apoyo”, mencionó.