Ayuntamiento no tapará baches de fraccionamiento

A pesar de que hay calles intransitables el Ayuntamiento culpa al fraccionador por no entregar la documentación debida a la Presidencia

A pesar de las múltiples quejas y denuncias que han puesto los habitantes del Fraccionamiento Lomas de Guadalupe debido a la gran cantidad de baches que aparecen constantemente en sus calles, Luis Alberto Núñez Ríos, subdirector de Conservación de Obras Públicas de Ciudad Victoria, sentenció que lamentablemente ellos no pueden intervenir.

“El caso de Lomas de Guadalupe es algo muy especial, sabemos de las condiciones que hay, que sobre todo el acceso es ya intransitable, sin embargo nosotros no podemos hacer nada, porque el fraccionador no ha entregado todavía la propiedad al Ayuntamiento, no ha cumplido con los requisitos que pide presidencia por lo que el trámite no está completo”, comentó.

Dijo que mientras el propietario del fraccionamiento no entregue la obra al municipio ellos no podrán intervenir, pues le corresponde a él cuidar las calles y avenidas, además de las áreas verdes.

“Lo que deben de hacer los habitantes de Lomas de Guadalupe es hablar con el fraccionador, que les arregle las calles o en su defecto que cumpla con los requisitos y entregue la obra al municipio, es como si nosotros invirtiéramos en “tierra ajena”, no podemos hacer nada”, comentó.

Sentenció que incluso hay zonas en donde las calles están destruidas por que el agua brota de las calles por lo que se debe de hacer un trabajo muy preciso para saber el tipo de material a emplear.