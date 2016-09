¿Habrá castigos con ‘alternancia’?

**** ¿Por qué y a qué vino Trump?

**** Dejará pronto Gustavo el MC

**** Otra notaría a los De La Rosa

**** Cabeza llega con manos atadas

**** ‘Conquistas’ en la Sección XXX

Cd. Victoria.- Muchas dudas deja el último (el más reciente, en realidad) problema del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

¿A qué y por qué vino DONALD TRUMP?

¿Por qué y para qué lo invitó PEÑA NIETO?

¿Cuándo se gestó la idea?

¿Qué ganaba TRUMP?

Porque en México no se atrevió a decir públicamente lo que piensa y siente por México y los mexicanos.

¿Qué ganaba PEÑA?

Porque no tuvo valor para reclamarle a TRUMP, frente a su pueblo agraviado.

¿Cuándo antes un candidato presidencial gringo estuvo en Los Pinos?

¿A poco TRUMP tiene su agenda personal tan despejada como para aceptar ipso facto la invitación del presidente de un país al que trata con grosero desdén?

Hay quien afirma que la invitación a TRUMP se habría generado en viaje emergente de PEÑA NIETO a Washington a llamado de OBAMA, apenas en junio pasado.

¿Acaso en aquella Casa Blanca (la gringa, claro) ya ven ganador a TRUMP en la sucesión del negrito OBAMA?

¡¡¡¡Uuuffff!!!!

CHISMOGRAFIA: No lo platique, pero GUSTAVO CARDENAS cuenta a sus muy, pero muy íntimos (como aquél del albercazo) que su intención es no llegar a Navidad dirigiendo Movimiento Ciudadano.

Como nos la sabemos, el compromiso es entregar esa franquicia electoral a LUIS ALFREDO BIASI, su patrocinador financiero (bueno, uno de varios).

Hoy por hoy, lo que más le preocupa al también tres veces comerciante (perdón, candidato) a gobernador es la situación jurídica de su hijo, balaceado por policías en San Pedro, Nuevo León.

Por supuesto, tendrá que estar ‘cabeceando’ a diario los embates jurídicos, políticos y demás, derivados de su entrega al PRI-gobierno en la pasada campaña electoral.

En tanto, trasciende que hay cuatro ‘prioridades’, a saber:

Un poderoso editor fronterizo, una alcaldesa panista, un alcalde fronterizo y GC.

A’i se la dejamos.

En tanto, ahora fue el presidenciable JOSE ANTONIO MEADE quien, como secretario de Desarrollo Social, pospuso ‘gira de trabajo’ por Tamaulipas.

Estaba agendada para el jueves pasado en varios puntos de nuestra entidad, pero…

¿Acaso se les olvidó que ese día era el IV informe de PEÑA NIETO?

¿De verdad son tan estúpidos?

Por cierto, las malas lenguas de la gente buena aseguran que en la delegación de la Sedesol en Tamaulipas quien manda es el diputado EDGAR MELHEM y que doña MARIA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR es mera figura decorativa.

A propósito, el PAN sigue haciendo historia en Tamaulipas.

Y es el caso de Nuevo Laredo, donde CARLOS CANTUROSAS fue el primero en llegar a la alcaldía bajo la bandera azul y ENRIQUE RIVAS JR. consiguió permanencia para el PAN.

Concatenando temas, vaya a usted a saber la clase de jiribilla que lleva la congelación que la Legislatura saliente dictó para las cuentas públicas de los ayuntamientos de Matamoros y Nuevo Laredo.

‘Ambos dos’ municipios gobernados por el PAN, vía LETICIA SALAZAR y CARLOS CANTUROSAS, respectivamente.

‘Ambos dos’ también, rivales que incomodaron el proyecto gobernadeable de CABEZA DE VACA.

Y si EGIDIO está entregando en bandeja de plata todo cuanto su inminente sucesor le requiere, no se tiene que usar mucho la sesera para entender cómo les deviene el futuro político a LETICIA y a CARLOS.

Es decir, si insisten en soñar con el Senado, tienen que ir buscando siglas para cobijarse, porque en el PAN será difícil.

Digo, a menos que ‘hagan la tarea’, como repetía con insistencia el hoy defenestrado TOMAS YARRINGTON cuando alguien se acercaba a pedir clemencia para sus rivales políticos.

A su vez, del exsólido sur avisan que, sintiéndose el más allegado a CABEZA DE VACA en aquella zona y creyéndose ya secretario de Educación en la ‘alternancia’, el exdelegado de la SEP en la entidad, AGUSTIN DE LA HUERTA, pretende convertirse en el factótum de Madero.

Y eso no tiene nada contento al alcalde electo, ANDRES ZORRILLA.

Mientras, siguen los ramalazos al interior de los azules tras el reciente festejo cumpleañero de la senadora MARIANA GOMEZ DEL CAMPO, prima de la ex primera dama MARGARITA ZAVALA. No solo por las papalinas que se corrieron no pocos de sus muy selectos invitados, sino porque, al calor del alcohol, se fueron de la lengua.

El más mal parado habría sido el dirigente nacional del PAN, RICARDO ANAYA, al que sus ‘amigos’ no bajaron de traidor y de pendejo.

De verdad que se llevan fuerte los azules

Por cierto, quienes tienen la esperanza de que con la ‘alternancia’ en Tamaulipas se dé castigo a algún corrupto del gobierno que se va preguntan ¿quién será el chivo expiatorio con el que se tape el ojo al macho?

Recuérdese que en campaña, el virtual gobernador CABEZA DE VACA apenas rozó en sus discursos a los exgobernadores TOMAS YARRINGTON, EUGENIO HERNANDEZ y a EGIDIO.

A lo más que llegó fue a espantar a BALTAZAR con el petate del fantasma de TYR.

Al respecto, recuérdese aquel vitriólico discurso de MANUEL CAVAZOS LERMA, tomando protesta como candidato a gobernador y señalando la serpiente de mil cabezas simbolizando la corrupción en el gobierno de AMERICO… ¿y?

Cierto que PEDRO SILVA, director de Gobierno, y VICTOR MARQUEZ GATICA, del SIPOBLADURT (ahora ITAVU), pararon en la cárcel, pero terminaron… absueltos.

O el caso de GENARO DE LA PORTILLA, pagando aquella osadía de hacer bailar a CAVAZOS con un travesti.

Queda claro que para meter orden y frenar la corrupción se necesita voluntad política.

No falta mucho para saber cómo llegará CABEZA DE VACA.

En cambio y muy al estilo de los últimos años, pasaron ya casi dos meses de la renuncia de ENRIQUE DE LA GARZA JR. a la delegación del ISSSTE y es tiempo que no se designa sucesor.

Debe ser tan importante ese cargo como el de secretario de Fomento Económico y Turismo en el gobierno estatal.

A grado tal que, tras la renuncia de MONICA GONZALEZ para ser candidata a diputada local (que ganó y ganó bien), la dependencia sigue con RAFAEL ANGEL ORTIZ SALAZAR como encargado de despacho.

Mismo tiempo que tiene sin titular la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, luego que CARLOS SOLIS renunciara para buscar la candidatura a la alcaldía de Reynosa.

Y, mire lo que son las cosas. Leemos que doña MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, inminente Primera Dama de Tamaulipas, hace sus desplazamientos aéreos en líneas comerciales.

Mientras, hace apenas unas semanas, las hijas de BALTAZAR HINOJOSA no se dignaban a trasladarse de un punto a otro en Tamaulipas si no lo hacían en vuelos privados.

En otro orden de ideas, todo un gusto fue estrechar diestras con el PROF. VITO ALESIO ALVAREZ RODRIGUEZ y el abogado ASCENSION MALDONADO MARTINEZ.

Dos claros ejemplos de que se puede transitar por la administración pública y no salir manchado.

El primero, funcionario de Educación y director de lo que hoy llaman IPYSSET.

El abogado de Llera, magistrado presidente en el Supremo Tribunal de Justicia.

‘Ambos dos’ en el gobierno del DR. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU.

Digresión que aprovechamos para dar acuse de recibo a invitación de GUSTAVO TORRES para acompañarlo el próximo jueves 8 de septiembre, cuando rinda a la sociedad tampiqueña su III informe como alcalde del puerto.

Mientras, el que se prepara para incorporarse al Poder Judicial de Tamaulipas es MIGUEL DE LA ROSA, cercano operador electoral del fracasado BALTAZAR HINOJOSA.

Y es que conviene recordar que, aunque no es requisito legal para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, sí es indispensable contar con un fíat de notario público.

Al menos así lo indican las incorporaciones de los últimos sexenios.

Los fíats de notarios se conceden por asignación directa del gobernador en turno.

Así, EGIDIO se quitó de encima el compromiso familiar con RAUL CESAR GONZALEZ (hermano de MONICA, a la que hizo diputada) otorgándole permiso para ser notario en Matamoros.

El caso es que, sorprendiendo a toda agrupación abogadil, a la burocracia estatal y hasta a sus propios cercanos, EGIDIO recién regaló a MIGUEL DE LA ROSA una segunda notaría para su familia.

Recordándose que la última firma que aplicó TOMAS YARRINGTON aquel 31 de diciembre de 1994 fue para obsequiar el fíat de notario público para LORENA DE LA ROSA, esposa de MIGUEL, quien la ejerce en Matamoros.

Bien diría nuestra inolvidable CUQUIS GARZA: ¿¡Cómo la ve!?

Finalmente, hace seis años (en realidad, 68 meses), los jilgueros del gobierno entrante aseguraban que EGIDIO llegaba ‘con las manos atadas’.

Primero, porque su antecesor, EUGENIO HERNANDEZ, le había heredado una deuda (decían) de casi $20 mil millones, aunque en realidad eran ‘solo’ cerca de 9 mil millones.

Ello, aunado a una crisis de inseguridad que le había explotado a EUGENIO a un par de años de acabar su sexenio.

Hoy, CABEZA DE VACA ya debe estar enterado que recibirá la administración estatal con una deuda cercana a los $15 mil millones, más cerca de $2 mil millones en pasivos (adeudos a contratistas y proveedores).

Sin olvidar que estos 68 (y todavía queda septiembre) meses han tenido ‘en el susirio’ a todo Tamaulipas.

¿Será por eso que CABEZA DE VACA recién externó su temor a no poder cumplir con todas sus promesas de campaña?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Patético que los máximos ‘logros’ de los que RAFAEL MENDEZ SALAS pueda presumir de su paso por la dirigencia del magisterio estatal hayan sido sus conquistas… ¡¡amorosas!!

Sale… y vale.