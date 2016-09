Siguen las bromas azules

Parece que el PRI todavía está vivo. Respira. Allá por Michoacán estuvo el jerarca ENRIQUE OCHOA REZA. Se puso muy crítico con la gente que tiene chamba por el partido y no lo apoya.

No ha venido por Tamaulipas, pero el plan que trae seguro lo aterrizará aquí ¿cuál es?, Pedir la destitución de los delegados federales que no hacen talacha por el Revolucionario.

-A los delegados federales que no están cumpliéndole al priísmo y no le están cumpliendo a la ciudadanía, exigimos su cambio, su sustitución –gritó-.

Si nos colocamos en este territorio ¿quiénes no le están cumpliendo al tricolor?, la respuesta esperada es que ninguno.

Allá en Michoacán son oposición. En Tamaulipas lo serán a partir del uno de octubre. Se vislumbra que, para la renovación de las delegaciones, el PRI nacional será el conducto. Aquellos que quieran entrar deberán dirigir su información a los líderes.

Don BALTAZAR HINOJOSA OCHOA se quedará con las fichas y expedientes de aquellos que quiere colocar. Sigue pensando que ganó las elecciones. Alguien deberá decirle que ya es oposición.

Y no tarda en andar por acá el señor OCHOA. Cumple una gira nacional de cien días para establecer contacto con las dirigencias locales ¿qué va a exigir desde estas tierras?.

Seguro que la destitución –que no enroque- de gente como MARIA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR, de la poderosa SEDESOL; JOSE JUAN BARBIZZAN ALONSO, de Comunicaciones, EDUARDO MANCILLA GOMEZ, SAGARPA y otros que a lo mejor ni votaron por el tricolor el pasado cinco de junio.

No son pocos los forasteros, como RABINDRANATH JUAREZ MAYORQUIN, de Gobernación, quien proviene de una región indígena de Sonora. Sus intereses políticos están allá, no en Tamaulipas. Necesita su credencial de elector de allá.

Hay otros que son de estas tierras, pero quien sabe si acudieron a las urnas como ROBERTO DANWING MARROQUIN, de Infonavit, MONICA GARCIA VELAZQUEZ, de DICONSA; SERGIO GUAJARDO MALDONADO, de SEDATU o MIGUEL CAVAZOS GUERRERO, de Oportunidades.

Llega el fin de semana y los señores se van a su tierra, de compras al lado gringo, o a vacacionar. No trabajan por su partido. No lo harán mientras no se les obligue (después de cumplir con sus días y horarios laborales).

Pronto vendrá OCHOA REZA. Si no trae la espada desenvainada, por lo menos trae suelta la lengua para espantar a los priístas y sus recomendados que no se ponen la camiseta.

Son 53 delegaciones federales que, al igual que en otras entidades donde el PRI es oposición, siguen en manos de gente afín. No les fueron entregadas al gobernador en turno.

Si los nuevos directivos del partido se ponen listos, pasarán la charola a esos delegados, más senadores, diputados federales, locales, alcaldes y funcionarios de menor jerarquía. Tendrían dinero suficiente para operar como oposición por los siguientes años.

Los “suelditos” no andan mal. Por ejemplo en este 2016, el presidente de Victoria capital gana los 87 mil del águila (más de un millón al año) más prestaciones mil; los síndicos 53 mil y regidores 45 más la “cosecha” de otros insumos.

Volvemos. En tierras michoacanas OCHOA prometió que “vendrán nuevos funcionarios responsables” a hacer gestión a favor de la sociedad y a nombre del partido.

Es el antecedente. En Tamaulipas los señores que ahora cobran –y cobran muy bien-, deberán ir poniendo sus barbas a remojar. A partir de octubre podrían dejar la nómina.

La barredora sería pareja: Gente tricolor, Panal y del Verde Ecologista –JESUS GONZALEZ MACIAS-. Apostaron y perdieron. La del 2016 será la última coalición que realizan.

Habían llegado muy lejos. No es moral eso del “préstamo” de votos para que los asociados consigan diputaciones plurinominales en el Congreso local, además de las de mayoría concertadas.

El que no pierde tiempo es ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, de MORENA. Tiene programada visita al sur de la entidad el once de septiembre. Anda con sus asambleas informativas que lo han llevado a recorrer varias veces el país en precampaña presidencial.

Nos dicen que estará en Altamira, Tampico y Madero. Este fin lo dedicó a Coahuila. No anda jugando. Los sondeos nacionales lo colocan a la cabeza de las preferencias ciudadanas. En un descuido podría ganar el mandado al PRI y PAN juntos.

Los que sí andan jugando bromas de muy mal gusto son los panistas. Un día elaboran una “lista” de posibles funcionarios del gabinete y a la semana entrante la corrigen o emiten otra. Es el pleito interno por conseguir chamba.

t lunes amanecimos con una más: El Dr. VICENTE FLORES RODRIGUEZ, Director del Hospital de Especialidades, es el elegido y será el próximo Secretario de Salud de Tamaulipas, teniendo como asesor al C. ADOLFO SIERRA MEDINA, ¡¡¡Confirmado!!!.

Junto al comentario la imagen de FLORES, SIERRA y el todavía Gobernador Electo FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA (montaje).

¿De dónde vienen los comentarios?, lógico que del equipo de transición, sus amigos, el CDE del partido o cercanos a CABEZA. Solo a ellos podría interesar la composición del equipo.

Bromas de mal gusto, como decíamos. Lo malo es que empiezan a meterse zancadillas –la sospecha es que vienen del estatal-, a tirarse unos con otros y en eso podría haber heridos.

En Tampico, el rector ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO, inauguró la Décima Bienal Iberoamericana de Comunicación que tiene como sede el Campus del Sur. Con ello arrancó también el doctorado en Comunicación que impartirá la casa de cultura en conjunto con la Universidad de Santiago Compostela, España.

Asisten especialistas de América Latina, España y Portugal con el tema central: Retos de la comunicación social en el siglo XXI: medios, sociedad y gobierno.

P.D.- Que regresó por estas tierras Don LUIS CARLOS GARCIA ALBARRAN, ex delegado de la SAGARPA (ficha negra la Contraloría Federal por malos manejos del presupuesto). Que viene a hacerse cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural.