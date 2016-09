Alejandra Avalos quedó ‘ofendida’ con Juan Gabriel

México.- Alejandra Ávalos revela en exclusiva el motivo por el cual asegura que se sintió ofendida hace algunos años por Juan Gabriel.

Agencias.

“La gente sabe que a mí él nunca me dio un tema, pero canté sus canciones. Mucho se ha dicho que el señor me humilló, pero la realidad es que sí pasó una situación bastante incómoda con él… Un día me invitó a pasar a su camerino a verlo después de un show y lo que yo quería era saludarlo para solicitarle un tema, ese día yo iba con mi esposo en ese entonces, pero él entró después al camerino por una complicación que tuvo. En el momento que saludé a Juan Gabriel, entró mi esposo y la mirada de Juan Gabriel cayó en él y a mí me evadió”.

Esta situación asegura haberla hecho sentir eclipsada por su marido, debido a que durante toda la reunión Juan Gabriel le mostró desinterés a ella, pero aprecio al padre de su hija, Giovanni Benaglio.

“Pues sí le gustó mi marido, porque sus ojos no lo dejaban de ver, le preguntaba sólo a él, me sentí tan incómoda de ver cómo Juan Gabriel mostraba ser atraído por mi esposo, que me sentí eclipsada… Mi pareja le dijo que no era gay y la verdad fue un momento muy incómodo para mí”.

Alejandra aseguró que por esta situación, desconoce si fue el motivo por el cual El divo de Juárez nunca le dio temas musicales.

”No hubo una convivencia cercana, porque después de esto, ya no se volvió a repetir”.