Que no decepcione alternancia

**** Reprochan a Egidio en Reynosa

**** Se los comió Peña con Trump

**** Margarita, ‘experta en economía’

**** Etienne ya se siente senador

**** Tamaulipas, campeón secuestrador

Cd. Victoria.- No debe ser difícil suponer que una gran mayoría de los poco más de 721 mil tamaulipecos que votaron por FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA el 5 de junio pasado lo hicieron con la esperanza de que ahora sí se imponga castigo a los prevaricadores, a los saqueadores, a los corruptos que se han aprovechado de cargos públicos para apoderarse del dinero del pueblo.

Es por ello entendible el descorazonamiento en la sociedad cuando jilgueros y detractores del gobernador electo hablan de una ‘transición tersa’.

Lo cual, en buen romance, no significa otra cosa que el clásico ‘borrón y cuenta nueva’.

Y es que el pueblo ya está cansado de que cada gobernante que inicia período salga con la cantaleta de que ‘no habrá cacería de brujas’ y echan discursos advirtiendo a los que llegan con ellos.

Ya se dice que CABEZA DE VACA ha instruido a los que formarán su equipo inicial a partir del próximo 1 de octubre y que no viven en esta capital, para que no compren casa, pues estará muy pendiente de la actuación de cada uno de ellos y no soportará sinvergüenzadas.

La memoria no es tan flaca, pues indicaciones similares dieron todos y cada uno de los mandatarios del PRI, pese a lo cual el saqueo de las arcas públicas ha sido criminal.

Con todo y ello, como aquí hemos insistido, tal parece que en Tamaulipas la corrupción ‘es un mito genial’ (diría el ínclito PEDRO ASPE en referencia a la pobreza nacional).

Cosa de observar que no hay un solo exgobernador siquiera indiciado, mucho menos en la cárcel.

Como tampoco han tenido sanción alguna funcionarios cuyas fortunas que hoy ostentan no soportarían la mínima averiguación a sus orígenes.

A unas semanas de la primera ‘alternancia’ en el gobierno estatal, decepcionante sería que CABEZA DE VACA saliera como su correligionario VICENTE FOX.

Cuestión de recordar que, para cumplir sus cometidos electorales, ‘ambos dos’ usaron fuertes discursos denunciando actos corruptos de las administraciones priístas que salían.

Llegado a Los Pinos, FOX QUESADA resultó ‘pájaro nalgón’, pues de aquellas ‘tepocatas, víboras prietas y otras alimañas’ que prometía enviar a prisión, todo quedó como antes.

O peor.

Porque muchos de aquellos 16 millones de mexicanos que ‘echaron a patadas al PRI de Los Pinos’ perdieron toda esperanza en la ‘democracia’ y honestidad que VICENTE prometió.

Así en Tamaulipas.

Para ganar al PRI por primera vez en la historia del estado, CABEZA DE VACA se refirió con constancia a la corrupción de los priístas.

Luego entonces, sería decepcionante que saliera con que no halló actos corruptos y, por ende, los ladrones del sexenio gozarán la impunidad y con ello, de sus fortunas mal habidas.

CHISMOGRAFIA: Un claro ejemplo del daño que EGIDIO TORRE causó a la clase priísta de la entidad se vio este viernes en Reynosa, en la ceremonia del III informe del alcalde JOSE ELIAS LEAL.

Ceremonia desdeñada por los priístas y que fue escenario de reproches entre los mismos.

Por ejemplo, el alcalde ELIAS LEAL se quejó porque EGIDIO marginó a Reynosa de toda obra pública, al grado de haberse referido a solo tres de ellas, y derivadas de recursos federales, no del estado.

La respuesta de MANOLO RODRIGUEZ, representante de EGIDIO en el evento, no duró siquiera un minuto, reconociendo el señalamiento de PEPE ELIAS e inmediatamente abandonó el recinto.

Por la mañana, RODRIGUEZ MORALES, secretario estatal de Obras Públicas, no fue invitado al desayuno que el alcalde ofreció al cabildo.

Y es que era muy conocido el mal ambiente entre ambos personajes.

De los exalcaldes ‘vivos’, fueron notorias las ausencias de OSCAR LUEBBERT y EVERARDO VILLARREAL, pues solo se vio a HUMBERTO VALDEZ, ERNESTO CANTU, SERAPIO CANTU y MIGUEL VILLARREAL.

Tampoco hizo acto de presencia el candidato derrotado ERNESTO ROBINSON, igual que RIGUIN GARZA FAZ, aquél que solo fue candidato por unas horas.

Tampoco estuvo FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, exalcalde, ni su hermano ISMAEL, regidor y ya para entonces secretario General del CDE del PAN.

A juzgar por esa pelea de perros en Reynosa, mucho es de temerse que el PAN se mantendrá en el Poder por varios lustros.

Antes de dejar Reynosa, uno de los muchos ‘huérfanos’ por la debacle tricolor del 5 de junio será el pastor de los diputados priístas por Tamaulipas en San Lázaro, EDGAR MELHEM SALINAS.

Y es que, dentro de los muchos negocios familiares aparecen oficinas que rentan a los ayuntamientos de Reynosa y Río Bravo.

Como las que hospedan el Registro Civil u oficinas fiscales.

Difícilmente las seguirán ocupando los ayuntamientos panistas.

Aunque al final ‘se tapan con la misma cobija’.

Cuestión de recordar que la hoy alcaldesa electa, MAKI ORTIZ, viene rentando al municipio reynosense una propiedad en la que hasta hoy opera la oficina de pasaportes.

A propósito de MAKI y su inminente trienio, de Reynosa apuestan a que la directora del DIF será una hijita del magnate JAVIER CANTU BARRAGAN.

Uno de los que mayores aportaciones económicas hizo a la campaña con que CABEZA DE VACA ganó la gubernatura, por cierto.

¿Acaso MAKI busca aliados para su inminente enfrentamiento con el futuro gobernador?

Observaremos y diremos.

Por cierto, pocos lo saben, pero importantes apoyos económicos y políticos tuvo CABEZA DE VACA por parte de dinerosos sureños que ahora radican en Estados Unidos.

Lo mismo reconocidos médicos que debieron abandonar su tierra, que poderosos empresarios que cerraron sus negocios en Tampico, Madero o Altamira.

Algunos, tras sufrir en carne propia el secuestro o ejecución de familiares; otros, que se cansaron de las extorsiones del crimen organizado.

En cambio, porque no hay peor ciego que quien no quiere ver, lamentablemente la inmensa mayoría de los críticos, comentaristas, anolistos y especuleros se fueron con la finta de que LUIS VIDEGARAY se fue de Hacienda por ‘el error de TRUMP’.

Cuando lo cierto es que ese relevo por JOSE ANTONIO MEADE y la llegada de LUIS ENRIQUE MIRANDA (con familia en esta capital, por cierto) a la Sedesol era un ‘trascendido’ de por lo menos 15 días atrás.

Es decir, mucho antes de que TRUMP viniera a México.

Y así lo plasmó en una de sus muy leídas columnas mi hermano CUAUHTEMOC DIAZ.

Lo lamentable del caso es que se dé ese hartazgo social viendo árboles y no bosques.

Si los malquerientes de PEÑA NIETO así piensan, es una victoria del mexiquense.

Cuando lo cierto es que es la economía del país la que no está funcionando y recurren a un ‘experto’ para tratar de librarla.

Es como pensar que PEÑA NIETO y DONALD TRUMP se encerraron en Los Pinos durante par de horas para hablar del ‘muro’ y de lo mal que el presidenciable yanqui trata a México y a los mexicanos.

Al respecto, conviene anotar que, de acuerdo con los estudiosos del proceso sucesorio en Estados Unidos, la visita de TRUMP a México le hizo perder puntos ante HILLARY CLINTON.

Luego entonces ¿a qué vino TRUMP con PEÑA NIETO?

En ese tenor, ahora resulta que los encuestólogos mexicanos (Mitofsky y similares) tratan de adivinar la sucesión presidencial en Estados Unidos y vaticinan un triunfo de la ex primera dama yanqui con holgada diferencia sobre el odioso TRUMP.

Digo, si no le atinan en nuestro país, donde supuestamente conocen el teje y maneje de la política…

En ese sentido y observando el regreso de JOSE ANTONIO MEADE a la Secretaría de Hacienda, ‘a ver si como ronca, duerme’.

Y es que no debe ser lo mismo manejar la economía nacional con precios petroleros superiores a los 70 dólares por barril, que debajo de los 50, como han andado en los últimos años.

A propósito, con el regreso de MEADE KURIBREÑA a la SHCP, ¿regresará también ARTURO SOTO a las filas de ‘Lolita’?

Recuérdese que de allá llegó bien encuerdado, sintiéndose el salvador de Victoria, con hartos millones de pesos.

La realidad lo ha puesto en su lugar en par de ocasiones.

De frente con los temas nacionales, pues ahora que insisten en proponer a MARGARITA ZAVALA para la sucesión de ENRIQUE PEÑA NIETO hay quien aduce que como ex primera dama sabe mucho de economía.

Y es que, dicen, ‘todas las mañanas sabe cómo amaneció el crudo’.

No le entendí.

Volviendo con los temas locales, reaparecido en el informe de LETICIA SALAZAR en Matamoros, el nada recomendable GUSTAVO CARDENAS aprovecha la grilla contra su cuñado JOSE JULIAN SACRAMENTO para recordar que el gobernador de Chihuahua, CESAR DUARTE, declaró que en 30 años de trabajo logró reunir una fortuna de $100 millones, en cambio, SACRAMENTO GARZA se agenció $70 en 2 meses del 2010, ‘en la campaña que no hizo’.

El mismo GC propala que SACRAMENTO GARZA no sería el único mal ejemplo en el PAN, recordando que el exdirigente estatal azul JAVIER GARZA DE COSS tiene proceso (interno, al menos) pendiente por aquella facturación falsa para justificar gastos partidistas.

Delito que le habría valido la expulsión como militante, no obstante lo cual ahora es pastor de la saliente bancada azul en la legislatura local.

A propósito de los azules, sigue siendo Matamoros el origen de los personajes más mencionados como eventuales jefazos en el próximo gobierno estatal.

Así, a KIKO ELIZONDO (dirigente del PAN), PEPE SACRAMENTO (secretario General), CHITO GARCIA (pastor congresal), ya se afirma que el exalcalde RAMON ANTONIO SAMPAYO será secretario de Desarrollo Urbano.

Finalmente, no lo platique, pero ALEJANDRO ETIENNE ya se siente candidato del PRI a una senaduría, en el 2018.

Merced, por supuesto, a su excelente papel como alcalde de esta capital.

Vaya cinismo de sujeto.

Pero no tiene la culpa ALEJANDRO, sino su hermanito PEDRO. ¡¡Uuff!!

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Por supuesto que es preocupante que el Procurador (bueno, al menos por ese concepto cobra en las nóminas del estado) ISMAEL QUINTILLA ACOSTA reconozca hasta 5 mil personas ‘desaparecidas’ en Tamaulipas.

Digo, cuando los números nacionales andan en 25 mil.

Es decir, oficialmente Tamaulipas ‘coopera nomás’ con el 20% en ese delito.

Lo bueno es que ya se van.

Sale… y vale.

