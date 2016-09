Con Magda, en Tampico, ¡pura dinamita!.

La alcaldesa electa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, rompió de un tajo la monotonía priísta, al convocar a una concentración multitudinaria para agradecer la operación política que le permitió convertirse por segunda ocasión en presidenta municipal porteña, en un ambiente festivo que amenizó el cadencioso ritmo caliente de la ‘Sonora dinamita’.

La abigarrada multitud que logró reunir PERAZA GUERRA no excluyó a la crema y nata de la Clase Política porteña, pues personajes del calibre del acaudalado empresario LALO VELA RUIZ, o legisladoras federales como PALOMA GUILLEN y su similar de Veracruz, SOFIA LEON; o más aún, políticos que avistan el 2018 como un reto y una oportunidad, como el propio líder priísta SERGIO VILLARREAL, JORGE MANZUR NIETO o LALO HERNANDEZ CHAVARRIA, se contagiaron con la cadencia de las notas del grupo musical del momento.

Otros personajes que compartieron la mesa de PERAZA, como el ex alcalde PEPE RABAGO, o los ex aspirantes a diputados PANCHO BOLADO LAURENTS y MONICA VILLARREAL ANAYA, reverdecieron laureles al reencontrarse con la base territorial de operación política del PRI.

DANIEL MORALES y JOSE ANGEL GARCIA HERNANDEZ, otras dos personalidades que compartieron el espacio de la Maestra, disfrutaron el delicioso asedio de los medios.

Más revitalizada que nunca, la Maestra PERAZA GUERRA subió el templete y compartió notas musicales con el grupo norteño que abrió el festejo, ‘Los Cadetes’ de LUPE TIJERINA, que rompió el hielo con ‘Prenda Querida’:

/En las cumbres de un verde mezquite/ tristemente cantaba un jilguero/ y decía en sus cantares tan tristes/ como daña un amor traicionero.

Por lo poco que pude entenderle/ son sus penas igual que las mías/ porque yo que si supe quererte/ sin pensar en que me olvidarías. Vuelve vuelve bien de mi vida/ mira que sufro por tu abandono/ vuelve vuelve prenda querida/ por lo pasado yo te perdono/.

La maestra se mocionó y tomó el mocrófono:

Y nos ilustró con ‘No hay Novedad’, que despertó gritos de emoción entre la concurrencia.

Luego, vino la Sonora.

Y la maestra reaccionó con ‘Se me perdió la cadenita’.

Y le sobraron bailadores.

Bailó a todos los ritmos, desde la música regional acompañada de su sobrino LUIS PERAZA, hasta una rica colección de la Sonora.

Pero antes, en un breve discurso que precedió al del presidente del Comité municipal del PRI, SERGIO VILLARREAL BRICTSON, la alcaldesa electa convocó a la unidad priista, al señalar que se organizó ese convivio con el propósito de agradecer a los operadores del PRI, su esfuerzo en las elecciones municipales de junio.

Y en uno de sus párrafos, PERAZA GUERRA pidió no mirar atrás ni buscar culpables por lo que no se hizo.

“Vamos a darle vuelta a la página para vivir el presente”, expresó la alcaldesa electa.

Posteriormente, en una rueda de prensa, la Maestra PERAZA replicó en tono de apagada molestia las preguntas de los reporteros:

“Aquí venimos a divertirnos, y mucho. Venimos a bailar, a cantar”, dijo, pero los reporteros no entendieron y siguieron con sus preguntas.

La Maestra insistió en su hermetismo cuando le preguntaron sobre la identidad de su equipo de colaboradores.

Y otra vez con una sonrisa en los labios, dijo que el único nombramiento que ya está listo, es el de su jefa de prensa, PATY CASTRO.

La alcaldesa electa recorrió una por una las más de 100 mesas circulares que fueron dispuestas en el Centro de Convenciones Tampico.

Se tenía prevista la presencia del alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS, pero la lectura del III Informe de gobierno del alcalde altamirense, ARMANDO LOPEZ FLORES, impidió su arribo.

Al menos hasta las seis de la tarde de ayer lunes.

Por cierto, no extrañó que el diputado EDUARDO HERNANDEZ CHAVARRIA ‘se colgara’ del evento de la maestra para hacer ‘precampaña’ rumbo a las todavía lejanas elecciones municipales del 2018, pues el legislador priista recorrió las mesas y le robó reflectores a la alcaldesa.

Lo que no pocos políticos criticaron como una falta de honestidad política.

Otro tanto hizo el ex coordinador de la campaña de la propia PERAZA GUERRA, JORGE MANZUR NIETO, aunque éste lo hizo con mayor discreción de LALO.

A propósito de Tampico, círculos de información bien enterados confirman que la Gerencia general de COMAPA zona conurbada no quedará en manos del ex diputado federal GERMAN PACHECO DIAZ, sino de RODOLFO CABAL RUIZ, amigo personal del gobernador electo.

GERMAN, quien aceptó finalmente su derrota en las elecciones municipales de junio, en teoría ocupará alguna responsabilidad del inminente gobierno estatal.

¿Dónde?, es imposible saberlo ahora, pero sus paisanos jaibos lo ubican cerca del gobernador electo, allá en la capital del Estado.

Por cierto, quienes conocen la historia del Puerto jaibo, recuerdan que don EUGENIO HERNANDEZ BALBOA, padre del ex gobernador ‘GEÑO’ HERNANDEZ FLORES, atendió su responsabilidad durante mucho tiempo como Director de Turismo en el gobierno de ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, precisamente en Tampico.

Por ello, piden no extrañar que el Gobernador electo tenga contemplado trasladar a Tampico la Secretaría de Turismo, y a Reynosa, la de Desarrollo Económico, pues eso le dará mayor operatividad al Gabinete estatal, con la oposición del sindicato que lidera BLANCA VALLES, pues teme que se derrumbe su cacicazgo.

Por cierto, en el puerto jaibo algunos creen todavía que el panista GERARDO VILLASEÑOR podría ir a COMAPA.

De otro lado y aunque el prestigiado penalista ABELARDO PERALES MELENDEZ es un profesionista de intachable conducta pública, pocos creen que iría a la Fiscalía General del Estado -¿así se llamará la Procuraduría General de Justicia del Estado?-, precisamente por eso, por ‘buenazo’, pues allí se requiere ‘mano dura’ y un titular que no se tiente el alma para sancionar conductas.

A PERALES MELENDEZ se le visualiza no en la Procu, sino en la Rectoría de la UAT, otro de los enclaves que está en la mira azul.

Vuelvo a Tampico para participarle que mediante una inversión de más de dos mil millones de pesos en acciones canalizadas para el bienestar de las familias tampiqueñas, fueron aplicados por la administración municipal (2013-2016 ) del alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS, esto con apoyo del Gobierno Federal y Estatal.

El edil porteño, informó que durante estos casi tres años de gestión, se cumplió con la política social de beneficiar a los tampiqueños mediante diversos programas y esquemas, encaminados a mejorar su calidad de vida en diversos rubros sociales.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.