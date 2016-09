En Tránsito local, sin agentes ni patrullas

La capital del Estado no cumplirá con la meta de contar con 150 agentes de Tránsito, luego de que a dos años de que fuera emitida la convocatoria, apenas se cuenta con 90 elementos.

“No les gusta ser agente, ignoro las causas del por qué no hay respuesta. Se ha difundido la convocatoria y se distribuyen trípticos, pero son muy pocos los que acuden”, expuso Francisco Adolfo López Uvalle, director de Tránsito.

Recordó que desde hace dos años se lanzó la convocatoria, luego del proceso de evaluación al que fueron sometidos de esta corporación, sin embargo pese al tiempo transcurrido no han logrado cumplir con la meta de agentes que se habían planteado.

Señaló que en la actualidad son cerca de 90 agentes los que hacen trabajos de coordinación vial en cruceros o los responsables de dar cobertura a accidentes de tránsito, los cuales, reconoció, no son suficientes para toda la ciudad.

Precisó que fue en el mes de febrero del 2014 cuando la Secretaría del Ayuntamiento emitió el documento para el reclutamiento de personal, pero insistió, es fecha que solo se acercan a solicitar informes pero no se incorporan.