Hillary no está calificada para ser presidenta: Trump

“El desdén expresado por Hillary Clinton hacia millones de estadunidenses decentes la descalifican para el servicio público”, asegura.

Agencias

Nueva York.- El candidato republicano Donald Trump sostuvo que las declaraciones de su rival demócrata Hillary Clinton, adjetivando a los partidarios del millonario como “deplorables”, la descalifican para ser la presidenta de Estados Unidos.

Clinton sostuvo el pasado viernes en un acto de recaudación de fondos que la mitad de los seguidores de Trump cabían en la canasta de los “deplorables”: “racistas, sexistas, homofóbicos, xenofóbicos, islamofóbicos”.

El fin de semana aclaró que fue una “generalización”.

“El desdén expresado por Hillary Clinton hacia millones de estadunidenses decentes la descalifican para el servicio público”, reaccionó Trump en un evento con miembros de la Guardia Nacional en Baltimore.

Trump señaló que no puede buscar la presidencia de Estados Unidos cuando se tiene tan baja estima por el corazón de los votantes estadunidenses y tan baja opinión de los ciudadanos del país.

“Hillary Clinton no se ha disculpado con esos que calumnió. De hecho no se ha retractado para nada. Ha remachado en su campaña de conspiración y descaro. Si Hillary Clinton no se retracta de sus comentarios plenamente, no veo cómo pueda continuar su campaña”, insistió Trump.

Ciertamente Clinton no se disculpó por haber calificado a algunos de los partidarios como “deplorables”, sino por haber dicho que representaban el 50 por ciento de los seguidores del millonario.

“Anoche fue muy general y eso nunca es una buena idea. Lamento haber dicho que eran la mitad”, aclaró Clinton.

En contraste con su airada reacción sobre los comentarios de su rival demócrata, Trump fue mesurado sobre el padecimiento de neumonía de Clinton, le deseó una pronta mejora e hizo votos porque se vean en el primer debate presidencial, el 26 de septiembre en Nueva York.

Tras conocerse el domingo el diagnóstico de la enfermedad de Clinton luego que sufriera un malestar durante la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11 de Septiembre, Trump había evitado hacer comentarios sobre el asunto.

“Espero que ella se recupere pronto. Yo no sé qué pasó”, aseguró este lunes a la cadena Fox News el empresario en un tono más reservado que lo habitual y recordando un episodio reciente de tos de la ex secretaria de Estado.

“También presumí que era neumonía. (…) Espero que se sienta mejor y que retorne a la campaña”, continuó Trump durante la entrevista telefónica.

Asegura sentirse bien…

La candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton aseguró este lunes en la red social Twitter que se siente “bien” y que retomará “en breve” la campaña electoral que tuvo que suspender a raíz de una neumonía.

“Gracias a todos por sus buenos deseos. Me siento bien y mejorando”, expresó Clinton en un mensaje, para seguidamente afirmar que se sentía “ansiosa por retornar. Espero verlos en breve”.

Clinton, de 68 años y candidata presidencial por el Partido Demócrata, tuvo que suspender todos los actos de su campaña electoral previstos para el inicio de esta semana, por una recomendación médica.