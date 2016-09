Al final del camino los síndicos y regidores del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, no recibirán el bono especial que en cada fin de trenio se repartía entre los funcionarios y empleados de la Presidencia Municipal, por lo que el primer síndico EUGENIO BENAVIDES se quedó sin alternativas cuando los funcionarios de primer nivel, se llenaron de enojos en el momento que les dijeron que ya no venían los bonos, sin dar una explicación siquiera.

Es lo de siempre con las jugarretas que los funcionarios de primer nivel hacen a la burocracia que se quedan con la desilusión de aquel alcalde que los dejó con la promesa de basificar algunos puestos administrativos. Todo esto es la barbarie de aquellos que no pueden levantar la voz ante las autoridades municipales de Ciudad Victoria. Hoy por hoy los funcionarios están en sus casas deleitando el paladar con un Coñac en su mano.

Y para reafirmar la fuerza de la razón a los trabajadores del R. Ayuntamiento de Ciudad Victoria solo recibieron el último sueldo quincenal y la parte proporcional de su salario, como si no supieran los altos mandos que no están dejando ni para pagar la nómina siguiente de los empleados del Gobierno Municipal. Así vemos el inicio del Presidente Municipal OSCAR ALMARAZ SMER lleno de deudas.

En orden de ideas, ya brincaron los vendedores ambulantes de nuestra capital, solicitando que se regularice en tiempo y legal forma las propuestas para regularizar aquellos que cumplan con todos los requisitos para normar y darle a los ambulantes los sitios definidos al menos a aquellos que están en el primer cuadro de la ciudad, siempre y cuando mantengan limpios de manera permanente los carretones.

No sabemos cuantos ranchos ganaderos y huertas de naranja se han ido perdiendo por no tener una defensa ante los tiempos que estamos viviendo y las autoridades no hacen nada por atender las solicitudes que mas parecería que están en comodato. Hasta donde debemos caminar en esta vía, pues las autoridades no hacen nada por resolver la situación del campo y qué decir de las noches tempraneras que no se puede ni siquiera sacar la mecedora.

Confiamos en tener finalmente a un gobernante con la sensibilidad que se basa en la humildad para gobernar con nuevas directrices que saquen al estado del letargo en que se encuentra y que aplicara al tomar las riendas de nuestro descalabrado Tamaulipas. Ya es tiempo de quitarnos el yugo en que vivimos sin esperanzas y que rinda frutos el esfuerzo de todos aquellos que sin mancha ni dolor, llevarán la nueva cara de Tamaulipas.

ENTRETELONES

+++ El Instituto Mexicano del Seguro Social, inició la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios en el Fraccionamiento Balcones de Alcalá en Reynosa, Tamaulipas.

+++ El servicio Meteorológico Nacional, informó que el primer frente frío de la temporada se extenderá sobre la frontera norte de Chihuahua con potencial de tormentas puntuales fuertes con granizadas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

+++ Existen las condiciones de seguridad para que se realice la ceremonia cívica en los 43 municipios de la entidad, incluso invito a los tamaulipecos a que participen en la noche de El Grito para celebrar el aniversario de la independencia de México.