Empresarios de Victoria, de esta parte del territorio mexicano que parece olvidada por Dios, hicieron publicar una carta abierta en la que solicitaban, exigen, que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO venga a esta ciudad, con el objetivo de revisar y reforzar el proyecto de seguridad pública.

Se quejan de extorsiones, secuestros, desaparecidos, de una ciudad que no tiene paz ni goza de tranquilidad.

A pesar de que tenemos más o menos siete u ocho años en las mismas condiciones, es menester decir que nunca es tarde para un llamado de esa naturaleza, ahora falta que no se queden a medias, que muevan sus influencias para que su propuesta no resulte como un grito en el desierto, no sea archivada.

Los datos son precisos, los números tan conservadores de la parte oficial detallan que Ciudad Victoria se ha convertido en el séptimo municipio con más violencia y más delitos en el país, le insisto, los números conservadores porque en la calle se siente peor.

Es muy bueno que los ricos del pueblo alcen la voz y trataré de explicarme por qué.

Los que tienen dinero son los únicos con capacidad para obligar buenas acciones de los gobiernos, son ellos, sus hijos o familiares cercanos los que tienen el poder, amigos en el poder, los que realmente pueden hacer que una estrategia de seguridad no se convierta en la mera simulación de patrullajes y más patrullajes que son buenos, excelentes porque la presencia inhibe el delito, pero que definitivamente nunca tendrán resultados deseables si no son acompañados con proyectos de mejorar la calidad de educación, desarrollo social, desarrollo económico e incluso programas de asistencia social.

Parece que a los pudientes les está cayendo el veinte, da la impresión que empiezan a entender que de no provocar el freno de muchos excesos que cometen policías y delincuentes, quienes van a pagar las consecuencias son sus hijos, sus nietos y hasta ellos mismos que ya sufren algunos de los delitos de los que ahora se quejan.

Vaya, los ricos se tienen que solidarizar con la plebe, entender que tienen que sacar a los más necesitados de la pobreza, darles oportunidades reales de superarse, de ser lo que desean ser de grandes y así no se conviertan en los delincuentes del futuro.

Sí, le hablo de que ya es tiempo de que los más dinerosos entiendan que su estrategia de segregar a los más pobres solo provocará más problemas, los ricos verán mermar sus ganancias por asaltos, extorsiones, secuestros y los pobres seguirán cayendo en el delito por necesidad, obligados por las circunstancias y morirán muy jóvenes o pasarán la mayor parte de su vida en las cárceles.

Lo que sigue, después de que a los ricachones les cayó el veinte de que les había faltado solidaridad con su pueblo, es que se metan de lleno en la política, a la educación, que vigilen la buena marcha de las administraciones municipales, estatales y federales, pero además, que le inviertan recursos para hacer crecer sus empresas y generar más empleos, mejores condiciones de vida para nuestra gente.

Le repito, solo falta darle seguimiento a esa carta abierta que publicaron los organismos empresariales y sociales en diversos medios de comunicación, que no se quede en un grito en el desierto que pudiera traerles más problemas que beneficios, nos conviene a todos, hasta a quienes andan del lado de la delincuencia porque ellos también tienen hijos, hijas y no creo que los quieran ver en sus mismas condiciones si las cosas se condenan a seguir igual.

Ya sé, nuestras dificultades no se van a resolver de la noche a la mañana, ni porque el Presidente venga a decirnos que estamos mal, mejorando o bien, no, pero si hay cosas urgentes, excesos, que se pueden detener de inmediato sobre todo que siga siendo víctima la raza que no hace otra cosa que ganarse el pan con el trabajo diario y el de muchos que emplean.

Hace muchos años a los ricos del pueblo se les decía pudientes, lo siguen siendo, solo a ellos les hará caso la autoridad, solo ellos tienen hermanos, primos, familiares en el servicio público e incluso empleado que tienen mucho poder, hacemos votos porque ellos encabecen un mejor Victoria, un mejor Tamaulipas, un país como el que todos queremos y para que por fin comprendan que esto no es un asunto de balas ni de tener más policías, no, es un asunto de generar condiciones para la felicidad de todos, de todos, no solo de unos poquitos que tienen dinero y poder.

