Exigen Micros frenar  ‘acoso’ de Tránsitos

Hacen un llamado al Gobierno de Victoria para que detenga las extorsiones y abusos de los Agentes.

El dirigente de la Unión de Micros y Taxis Verdes, Ramón Hernández Manríquez, hizo un llamado al Gobierno de Victoria para que detenga las extorsiones y abusos en los que están incurriendo los agentes de Tránsito.

El también ex regidor en el Cabildo del Ayuntamiento Local, denunció que los agentes viales han implementado una “cacería” en contra del transporte público urbano, así como de la ciudadanía, por lo que pidió a la autoridad ponerles un alto.

“Uno de los elementos de tránsito se quería llevar uno de mis carros con el argumento de que a la unidad le falta la placa delantera, sin embargo yo traigo un documento en el que consta que la placa se extravió”, dijo.

Añadió que el agente no solo no aceptó la licencia de manejo del chofer como garantía, sino que además lo intentó extorsionar a cambio de no llevarse la unidad por lo que exigió al Ayuntamiento frenar estos abusos.

“Es el motivo por el cual acudo a la presidencia, vengo a que me aclaren si es cierto que no se puede circular sin placas porque siempre hemos manejado tradicionalmente la licencia, siempre es garantía para que se nos haga la infracción”, dijo.