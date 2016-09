Familia de Jenni se inconforma por serie de Univisión

Los Angeles.- Después de que se anunciara que Univisión realizaría la serie inspirada en la vida de Jenni Rivera, para lanzarla en su programación en 2017, historia que es respaldada por Pete Salgado, quien fungió como exgerente de La Diva de la Banda, Rosie Rivera, hermana menor de la desaparecida Jenni Rivera, expresó estar en desacuerdo con el proyecto fílmico que están rodando desde el pasado 5 de septiembre, narrando lo que pocos conocían de Jenni:

Agencias.

“La empresa Jenni Rivera Enterprises, LLC presentó una demanda en contra del exgerente de Jenni Rivera, Pete Salgado, para proteger los derechos de la familia de La Diva de la Banda. Tal como se expone en la demanda, Salgado violó su acuerdo de no divulgación sobre la vida de la cantante y de su familia. Estas declaraciones intencionalmente violan la confianza de la familia y de manera flagrante deshonran la memoria de la señora Rivera. Es por eso que la empresa JRE, hará cumplir enérgicamente sus derechos para evitar la difusión y el mal uso de la información”.

Ante esta situación, nos dimos a la tarea de buscar a la protagonista de la serie Su nombre era Dolores. La Jenn que yo conocí, la actriz Luz Ramos, quien reveló en exclusiva a BASTA!, que ante toda esta situación, tiene prohibido hablar con la prensa sobre detalles de la serie.

“En este momento no puedo hablar mucho sobre la serie, debido a que me lo tienen prohibido y solo podré hablar hasta que la producción me lo autorice. Pero solo te puedo decir que soy fan del carácter que tuvo Jenni Rivera”.

La actriz, quien desde el pasado 5 de septiembre empezó a rodar este proyecto, desconoce de la demanda que Rosie Rivera ha puesto por presuntamente violar la vida privada de su hermana y su familia.