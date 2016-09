Protesta maestra por retención de sueldo

Se planta en Palacio de Gobierno para denunciar que desde hace 6 meses la SET se ha negado a entregarle su dinero.

Debido a que desde hace seis meses la Secretaría de Educación en Tamaulipas, le mantiene retenido el sueldo, la maestra de Reynosa, Zona 25, Miriam Lorena Trujillo Cervantes, realizó una protesta en Palacio de Gobierno.

Señaló que tanto a ella como a otros cuatro maestros les dejaron de pagar desde el mes de marzo por no asistir a la evaluación, sin embargo explicó, nadie les notificó la fecha en que deberían presentarse y por lo cual no asistieron.

“Al no asistir a la evaluación se me retiene mi salario, yo manifiesto en el jurídico la situación personal por la cual no asistí, ya que no se me notificó de manera escrita, no me enteré de la evaluación, me llega el descuento en mi plaza matutina y después me llega el 15 de abril en mi plaza vespertina”, dijo.

La catedrática manifestó que en estos últimos seis meses ha acudido a la Secretaría de Educación, al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNTE, Sección 30, al Jurídico y hasta ahora ninguna autoridad le ha informado sobre su situación.

“En la SET dicen que el resolutivo está por salir, que está en firmas, que no se sabe quién lo va a entregar, somos cinco maestros, yo vengo a manifestarme por mi desesperación”, dijo tras añadir que gracias al apoyo de maestros, alumnos y padres de familia, es como le ha podido hacer frente a sus gastos.

“Créanme que el día de hoy habla la desesperación porque el sustento de mis hijas, de mis padres que son de la tercera edad, yo requiero de una solución pronta después de seis meses de estar con carencias económicas”, expuso la maestra Trujillo Cervantes.