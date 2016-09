Egidio y sus mentiras

– Falla asesor de prensa y le “llueve” a Egidio

– Se exhibe el mandatario en medio nacional

– Dibuja un Tamaulipas que no corresponde a la realidad

LA entrevista que un importante medio de comunicación con presencia nacional e internacional le hiciera al gobernador EGIDIO TORRE CANTU, ha desatado la duda en cuanto a su real efectividad.

Abordando diversos temas relacionados con su gestión administrativa, el mandatario tamaulipeco no tuvo empacho en pretender ocultar el sol con un dedo.

Es de suponerse que su asesor en materia de comunicación social, GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, convenció a TORRE CANTU para que expusiera públicamente, antes de su último informe de gobierno, una serie de argumentos y cifras totalmente fuera de la realidad.

Entre otra sarta de mentiras, quien dejará el Poder Ejecutivo en Tamaulipas afirma que su lugar de residencia a partir del primero de octubre será en la ciudad de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Sin embargo, es un secreto a voces que el todavía gobernante cuerudo establecerá su nuevo hogar en Austin, Texas, en donde ha realizado importantes inversiones producto del saqueo desmedido de las arcas estatales. Aún más, “las malas lenguas de las buenas gentes” aseguran que también modificará su estado civil.

Los cuatro ejes en que EGIDIO basó su gobierno fueron el Tamaulipas Seguro, el Tamaulipas Humano, el Tamaulipas Competitivo y el Tamaulipas Sustentable. La realidad es que nuestra entidad padece en grado superlativo un clima de inseguridad; la insensibilidad para gobernar le quitó el rostro humano; la competitividad no caracteriza a Tamaulipas, derivado del clima de violencia extrema; y como las actividades no van en concordancia con nuestra naturaleza, no se puede calificar como sustentable el desarrollo de esta norteña entidad federativa.

TORRE CANTU miente al precisar que los centros de salud brindan atención a los ciudadanos tamaulipecos. Para nadie es desconocido que el sector salud estatal está en crisis, merced de la falta de médicos, enfermeras, material de curación y medicamentos.

Sin recato alguno afirma que dejará finanzas sanas a su sucesor. Basa su argumento en que Tamaulipas contribuyó con el 3% del Producto Interno Bruto nacional. No obstante, pretende pasar por alto la reciente denuncia en el Senado de la República de la legisladora SANDRA LUZ GARCIA GUAJARDO, quien prácticamente lo desenmascaró al documentar un pasivo por pagar del orden de los 7 mil 300 millones de pesos. Luego entonces ¿cuáles finanzas sanas?

Evidenciando una actitud equiparable a la cobardía, EGIDIO TORRE CANTU se concretó a manifestar que las investigaciones en torno al asesinato de su hermano RODOLFO “ahí van”, olvidando que tuvo el poder constitucional en sus manos y que pudo haber llevado ante la justicia al brazo ejecutor y al autor intelectual.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente para apuntalar el descrédito como gobernante y en lo personal, TORRE CANTU no se midió al asegurar que dejará al próximo gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA “un estado trabajando, una entidad con orden y con mucho entusiasmo para seguir creciendo, y con ciudadanos muy comprometidos”.

Lo único rescatable de la entrevista a EGIDIO es cuando acepta que nunca ha estado inmerso en la política. TORRE llegó a la gubernatura como consecuencia del asesinato de su hermano.

Y, finalmente, copiando al exgobernador TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, puntualiza que “ha sido un privilegio gobernar Tamaulipas”.

Ni hablar.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx