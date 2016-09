Kelsang Choky, monja budista y cocinera feliz

Su nombre quiere decir ‘Afortunado Dharma Gozoso’ y tomó los votos monásticos hace 15 años, ahora prepara comida para calmar el hambre y reconfortar el alma.

“Kelsang Choky” es mi nombre de ordenación y quiere decir “Afortunado Dharma Gozoso”, que a su vez significa “Afortunada protección gozosa de la mente”, respondió la monja a la entrevista que se le hizo durante el evento denominado “Mercado Artesanal Raíces”.

Su vida monástica ha transcurrido entre la meditación y la cocina, ha sido tanta la aceptación de su comida que cuenta con su propio canal de videos en internet y una página de Facebook con el nombre “Deli Alternativo, Alimentos sanos desde mi casa para ti con mucho cariño”.

Dijo que además de practicar el budismo, es una feliz cocinera. La cocina saludable es una de sus más grandes pasiones, pues se considera vegetariana por gusto, por compasión por los animales y por salud, estas tres características desea compartir con el mundo que guste de la naturaleza y en especial cuidar la salud.

Fue hace poco mas de 15 años que viajó de Victoria hacia el continente Europeo, para llevar a cabo su preparación como monja budista, siendo Inglaterra el país donde culminaron sus estudios y finalmente se ordenó.

“El proceso de formación es esencialmente a través de la practica budista, llega un momento en el que tú decides si te quieres ordenar, porque es un modo de vida”.

EL BUDISMO NO ES ESTRICTAMENTE VEGETARIANO

“El budismo no tiene que ver con qué alimentos comes y con que no, yo abandono la carne por salud y también la abandono por la situación de la explotación animal. En el budismo creemos firmemente que los animalitos son seres como nosotros y también sienten y ante todo protegemos la vida”.

En el 2013 abrió una tienda de alimentos saludables desde su hogar, utilizando sus propias recetas, para aquellos que deseen probar alternativas a la carne y así poder aumentar su calidad, acercándose a los alimentos sanos, ricos a la vista, con gran contenido nutrimental y totalmente libres de maltrato animal.

Cuenta que lleva algunos meses como expositora del “Mercado Artesanal Raíces”, donde pone a la venta sus demostraciones culinarias como pan de elote con linaza y papa, galletas integrales de queso crema con frutas como arándano, coco y nuez, entre otros.

“Lo de la tienda de alimentos surgió a raíz que empecé a cuidar mi salud con la alimentación, oficialmente lo que hago desde aquí es comida vegana, además del pan y las galletitas hago lo que son las mantequillas o cremas de nueces y semillas. Entra a mi tienda y encontrarás las distintas combinaciones que puedes pedirme. Este tipo de alimento es muy sano porque las grasas son no saturadas, contiene proteína y el endulzante es natural”.

Al entrar a su tienda en internet, se pueden observar otros platillos, creaciones originales de Kelsang Choky, tales como Chokyburguers o hamburguesas vegetarianas, Sandwichón de atún, Plato Arabe, mantequillas de distintos granos, mayonesas y aderezos.

