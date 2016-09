Los que cobran en gobierno

Murió el cinco de junio y los funerales siguen desde entonces. Será sepultada con todas las honras fúnebres el uno de octubre. Estaría cumpliendo sus primeros 90 años.

Quienes han estado en las exequías dicen que ya apesta y urgen al sepulturero, FLORENTINO AARON SAENZ COBOS, a que cuanto antes le aviente la última palada de tierra.

La Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas nació en el año del 26 (1926) y, como dicen que no hay mal que dure cien años, está por desaparecer de la faz de la tierra.

¿Qué suerte correrá durante el gobierno estatal panista?, bueno, además de dar lástimas económicas e ideológicas.

El “cumple” será este 28 de septiembre y, por aquello de la condición humana terca y malagradecida, para el 2017 nadie se acordará de esta nonagenaria que se partió el alma para criar a sus hijos y más tarde nietos y bisnietos.

Al menos el sepulturero TINO ha desplegado los mejores funerales antes de martillar el último clavo en el ataúd ¿qué puede hacer con un subsidio mensual de 300 mil pesos?.

A partir de octubre no le depositarán más el “chivito” oficial ¿cobrará cuotas a los depauperados campesinos? ¿llegará lana de oficinas centrales?. Pero si allá también esperan que caiga un peso para arremangárselo.

TINO deberá ponerse muy listo no solo para subsistir como grupo. Si el viejo edificio de 17 Rosales no está escriturado a nombre de la CNC, no se descarta que el gobierno de Acción Nacional lo devuelva a los bienes estatales después de largos años que lo usufructuaron los líderes.

En el sexenio que viene, van a “sufrir” los jefes de organizaciones que tradicionalmente han recibido un subsidio del gobierno como la CNOP y la CTM.

Al menos el edificio cenopista pertenece a ese sector. Dicen que se lo vendieron los ferrocarrileros, antes de desintegrarse como sindicato.

Los que van a tener problemas son los cetemistas. La administración de EMILIO MARTINEZ MANAUTOU les donó un terreno para construir su edificio sindical ahí por el boulevard Praxedis Balboa, a un lado del SARTET.

Comenzaron los cimientos, colocaron varillas y abandonaron el proyecto. El predio podría revertirse a la hacienda pública si así lo decide la legislatura estatal de extracción panista. No cumplieron en tiempo con el destino para el que estaba destinada la donación.

Otros que gozan de pagos en gobierno son gremios como la Federación de Propietarios Rurales, que por largos años ha utilizado hasta vehículos oficiales (vía Secretaría de Desarrollo Rural) ¿seguirán haciendo lo mismo?.

De la misma mano comen los de Antorcha Campesina, un grupo en apariencia radical pero afiliado al PRI, que goza de subsidios para presuntas “casas del estudiante” y otras cuestiones que han “conquistado” mediante la industria del mitin, la marcha y el plantón.

La voz pública señala que hasta la Federación de burócratas federales (FSTSE) aterriza en la General de Gobierno. De ahí se pagan los servicios y mantenimiento de sus oficinas.

Pero volvemos con la CNC.

Alguien decía que los campesinos solo están preparados para votar por el PRI ¿será cierto?.

Apenas antes de las elecciones, el jefe TINO decía que aportarían 130 mil votos a la causa tricolor ¿será cierto?.

De los sectores del Revolucionario se le considera el más manejable. Desde 1926 sus líderes han sido impuestos por el gobernador en turno, el que ordena y paga el subsidio. Pero ya no será así. Las penurias asomarán a esa agrupación nonagenaria.

En alguna ocasión el combativo dirigente agrario RAUL PACHECO VILLAVICENCIO señalaba:

-La CNC es un organismo oficial, existe como órgano burocrático y no como una cosa activa.

-¿Un elefante blanco?.

Así es. Nunca han dicho qué presupuesto manejan ¿quiénes han sido líderes de la Liga?, por ejemplo ese JUAN BAEZ, tiene de campesino lo que yo de astronauta (BAEZ fue dirigente y ahora se desempeña como diputado).

-Los campesinos ¿solo preparados para votar?.

-No hay que olvidar dos cosas. Los pavos valen en Navidad para la cena, y los campesinos cada tres años para el voto.

Sepultados los vicios priístas, hay una pregunta que sigue en el aire ¿A quién va a impulsar el cabecismo para sustituir a la fallecida CNC?, porque es seguro que ya no les dará dinero.

Cuando los azules dominaron Los Pinos pretendieron impulsar una instancia conocida por sus siglas como UNIMOSS – Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y de Economía Social) cuyo representante en Tamaulipas es un farsante llamado JOSE LEANDRO GARCIA MOLINA, alias El Nanis, oriundo de Xicoténcatl.

Dícese “muy amigo” de CESAR AUGUSTO VERASTEGUI, El Truco, ex alcalde de allá mismo y de quien se menciona que se hará cargo de la política interna del gobierno panista.

Para tomar el control político total de Tamaulipas, los de Acción Nacional necesitan un brazo campesino. Se encargaría de gestionar y canalizar programas oficiales, subsidios y “apoyos” para todo tipo de eventos.

El campo sigue siendo un rico filón de votos que no pueden dejar libre. Seguro que ya tienen por ahí un proyecto que aterrizar. Son muy buenos 130 mil sufragios. Pueden significar una victoria total para el 2018.

