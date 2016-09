Cero en Seguridad 

.-Federación posterga la Seguridad

.-En ceros programa de Prevención

.-Área de oportunidad, para Estado

.-CDV, y su acertada jugada política

Cualquiera diría que la Seguridad no es un tema prioritario para el actual gobierno de la República, a juzgar por datos que contiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, presentado recientemente a la Cámara de Diputados por el Secretario de Hacienda JOSE ANTONIO MEADE.

Aquí hemos señalado en reiteradas ocasiones, que en diciembre de 2014 el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO envió al Senado de la República su Iniciativa para la Reforma de Seguridad y Justicia, basada en aquel Decálogo que presentó en Palacio Nacional.

Es fecha que dicha Reforma no se ha aprobado, y ni siquiera ha sido tomada en cuenta tal Iniciativa dentro de la Agenda Legislativa. ¿Why?.

Aunado a ello, ahora se sabe, que el Programa Nacional de Prevención del Delito a cargo de la Secretaría de Gobernación, aparece con cero pesos en el PEF 2017.

El Presidente de la República ha insistido en que se tiene que invertir en la Prevención del Delito, para bajar la delincuencia.

Pero quizá el ahora ex Secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY no comulgó con dicha postura al diseñar el PEF 2017, ya que no solicitó recursos para Programa correspondiente.

En 2014, a la Sub Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana entonces a cargo de ROBERTO CAMPA CIFRIAN, se destinaron 2 mil 595 millones de pesos para el programa antiviolencia. Y en 2015 sufrió un recorte del 26 por ciento, quedando en 950 millones.

Podría decirse que al cerrarle la llave del dinero al Programa Nacional de Prevención del Delito, la Federación estaría abriendo la posibilidad de que los gobiernos estatales atiendan este rubro por sus propios medios.

He allí un ‘área de oportunidad’, como dicen los políticos, para que el gobierno panista de Tamaulipas que entrará en funciones el 1 de octubre, “se ponga las pilas” desplegando un buen Programa de Prevención de conductas antisociales.

A la población lo que le urge son soluciones ante la creciente criminalidad, y el color del gobierno que las aporte sería lo de menos.

Por cierto, sin querer queriendo, el gobernador electo FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se aventó una jugada política acertada, con el tratamiento que dio a su festejo de cumpleaños.

Obvio es que ahora le sobran ‘amigos’ a CABEZA DE VACA en todos los rincones del estado, e incluso en los Medios de Comunicación, que buscan agradarlo e interpretar sus deseos.

No obstante, con su celebración (low profile), el gobernador electo evitó tumultos fuera de ‘timing’, y contuvo las ‘ansias de novillero’ de muchos que buscan insertarse en su cancha, y otros tantos que dicen andar ‘en alta’ con él.

A propósito de Medios, hasta donde se sabe, el único que abiertamente se la jugó con CABEZA DE VACA, desde un año antes de la elección para gobernador, fue El Mañana de Reynosa, de la mano de HILDEBRANDO DEANDAR AYALA. ¿Lo recuerdan?.

Lo anterior se reflejó en aquella encuesta publicada el 25 de abril de 2015 por dicho Periódico, en su Portada principal, con una nota de la cual reproducimos los tres siguientes párrafos:

“El senador panista Francisco García Cabeza de Vaca aventaja con un 45 por ciento de las preferencias electorales en la búsqueda de la gubernatura de Tamaulipas, reveló un estudio sobre el panorama electoral del 2016 realizado por la encuestadora GAUSSC, reconocida nacionalmente por su trabajo realizado a instituciones políticas y medios de comunicación en el país”.

“El exalcalde reynosense conserva un amplio margen de aceptación sobre su más cercano contendiente, el priísta Baltazar Hinojosa Ochoa, quien apenas alcanza un 13 por ciento, confirmó el resultado de la encuesta efectuada por la citada firma especializada desde 1993 en estos trabajos y que en el 2000 anticipó el triunfo del expresidente Vicente Fox”.

“La encuestadora entrevistó a mil 200 personas efectivas con selección aleatoria de 120 secciones electorales, 50 por ciento hombres y 50 mujeres, en edades promedio de los 18 a los 50 años, estableció que el 31 por ciento de los ciudadanos considera que lo más conveniente para su futuro y el de su familia es que llegue otro partido al Gobierno de Tamaulipas en las elecciones del domingo 5 de junio de 2016”.

CONTRAFUEGO: Al César lo que es del César.