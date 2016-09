Deuda estatal es preocupante, advierte Cabeza

El gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca, expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento que tiene el Gobierno de Tamaulipas, ya que su equipo de recepción de la administración pública estatal no ha recibido información sobre el estado que guarda la deuda.

Comentó que no les ha sido proporcionada información verídica y definitiva sobre la deuda a largo y corto plazo. Pero confió que en el curso de los próximos días, les sea proporcionada ésta.

Añadió que también requiere de conocer la cantidad de recursos con que recibirá el Gobierno a efecto de jerarquizar la atención a las prioridades.

“Es una de las preocupaciones que tenemos, que no han sido claros en el tema de endeudamiento, que están dejando en el Estado de Tamaulipas; espero que no sea el caso, pareciera que hay algunas cifras que no están cuadrando”.

Por su parte, el gobernador Egidio Torre Cantú aseguró que en los próximos días habrá de informar en torno a la deuda pública que habrá de dejar, pero adelantó es inferior a los 20 mil millones de pesos.

A la vez insistió que en los próximos el Gobierno de Tamaulipas volverá a la calificación doble AA, luego de que las empresas de consultoría Fitch Ratings y HR Ratings, incrementaron el riesgo de la deuda pública, al duplicar los pasivos de largo plazo que registró al cierre del año 2010.