Hasta el 30 de Septiembre el gabinete de Cabeza de Vaca

El gobernador electo, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, dará a conocer los nombres de los integrantes de su gabinete hasta el 30 de septiembre, es decir un día antes de que proteste como mandatario estatal. Y el pronunciamiento lo hará desde la ciudad de Tampico, Tamaulipas, según lo han dado a conocer de su equipo de transición. Igualmente se ha dejado en claro que hasta el momento no hay nada para nadie, y que todo lo que se maneje en torno a las posiciones, son más que meras especulaciones. De esta forma todo aquel que ande manejando nombres no es más que un simple “especulero”.

EL INFORME DE EGIDIO

Todo está listo para que este miércoles, en punto de las 11:00 de la mañana, el Gobernador EGIDIO TORRE CANTU, haga acto de presencia en el Congreso del Estado para entregar su sexto y último informe de gobierno. Previamente a las diez y media de la mañana los diputados iniciarán la sesión para designar al presidente de la mesa directiva, y a la vez nombrar a las comitivas que recibirán al mandatario estatal a su llegada, así como a los que lo despedirán. Tras este acto, TORRE CANTÚ ofrecerá un mensaje a la comunidad tamaulipeca en el teatro ubicado frente al Palacio de Gobierno. De esta forma el Gobernador estará cumpliendo con su tarea de informar lo que hizo durante su último año de mandato, y a la vez prácticamente se despedirá del pueblo tamaulipeco.

IMCO AVALA CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

Durante la presente administración municipal que encabeza CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, se logró subir en 39 puntos el Índice de Información Presupuestal, escalando a un 59 por ciento, y con ello demostrándose la excelente labor efectuada por CANTUROSAS. Y esto no lo dice cualquiera, lo dice nada más y nada menos que el último informe realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mismo que distinguió a la Ciudad del Cambio por el avance significativo en lo referente, al para del lugar número 41 al 60, lo que coloca a Nuevo Laredo entre las mejores ciudades con buena administración.

PROTESTAN MADRES CONTRA DIRECTORA DE ESCUELA

Este martes un grupo de padres de familia de la escuela primaria “Leyes de Reforma”, que se ubica en la Colonia Del Maestro, acudió a la Presidencia Municipal para solicitar el respaldo de las autoridades del Ayuntamiento, a fin de evitar que la directora de dicho plantel, ROSA ROMERO IBARRA, se salga con la suya de imponer a la nueva mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia, para seguir manejando los recursos que los propios padres aportan para beneficio de la institución. El grupo, conformado por alrededor de 40 personas, aseguró que la directora metió mano en la elección para que quedaran como directivos gente que ella puede manejar, a la vez que la acusaron de gastar dinero de la Sociedad de Padres en gastos personales.

NI QUIEN HAGA ALGO

Los inconformes fueron atendidos por el Director de Gobierno, ROBERTO GARCIA CAPISTRAN, así como por el Director de Educación, ADOLFO MONDRAGON MASS, quienes les hicieron saber que no pueden hacer nada al respecto, ya que eso compete al Gobierno del Estado, concretamente al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE). No obstante los quejosos dijeron que ya acudieron a dicha instancia y que no les hicieron caso, por lo que están desesperados. Sin embargo quedaron de regresar al CREDE o en su caso adoptar medidas más severas, pues de plano ya no aguantan a la directora, pues también dicen que no se le invierte nada a la escuela, la cual está en pésimas condiciones, y que no rinde cuentas de los gastos.

UN VIL ROBADERO

Y bueno en este sentido cabe apuntar que situaciones similares se están viviendo en otras escuelas, justo en momentos en que se está cambiando las mesas directivas de las Sociedades de Padres de Familia. Para nadie es desconocido que los directores manejan a su antojo los recursos, aprovechando que ellos mismos ponen a los padres de familia que van a dirigir las sociedades y quienes evidentemente no les dicen nada. Y esa es una gran irregularidad, pues ni los directores ni los maestros deben manejar los recursos de las sociedades de padres, estas deben ser independientes, pero pues siempre ha sido lo mismo, hacen lo que quieren y ni quien les diga nada, y lo peor es que a fuerza quieren que los padres cooperen. Afortunadamente se habla que eso ya se va a acabar ahora que entre el nuevo gobierno estatal. Ojala así sea, porque es un robadero de la vil fregada.

PLAZA INSURGENTES, NIDO DE VAGOS

Ya son muchas las personas que se quejan de que la plaza Insurgentes, que es la que se ubica frente al Hospital General de Nuevo Laredo, se ha convertido en un nido de vagos y malandrines, que incluso llegan a molestar a quienes pasan por el lugar. Esta situación la constante este martes al pasar por el lugar y detectar que hasta se emborrachan en las bancas, a plena luz del día, sin que autoridad alguna intervenga. Según algunas personas ya se le ha llamado a la policía, pero estos le hacen al loco y no van a detener a los vagos, quienes siguen haciendo de las suyas. Muchos de estos sujetos antes estaban en la explanada Esteban Baca Calderón, de donde fueron retirados, y ahora hicieron su centro de operaciones y pillaje en la plaza Insurgentes. Urge retirarlos también de ahí y de cualquier otro sitio donde causen males y pésima imagen.

