Alessandra se luce en candente video

Modelo brasileña de 35 años protagoniza un video en blanco y negro, realizado por Phil Poynter para la revista británica Love.

Agencias.

Los Angeles.- La modelo brasileña de 35 años, Alessandra Ambrosio, aún tiene mucho que enseñar, en lo referente a sensualidad y lucimiento de su escultural anatomía, y todavía más si se sabe observada por un voyeurista mientras desde un balcón ofrece un infartante striptease.

Esa es la trama de un video en blanco y negro, realizado por Phil Poynter para la revista británica Love, titulado La Voisine, y musicalizado con la canción The Day Before You Came del icónico grupo suceo Abba.

En la historia, Ambrosio se pasea en lencería, sostén y bragas blancos con medias negras, en la ventana de su apartamento al percatarse de que un vecino desde la oscuridad la espía y hasta la graba con una cámara.

Sin reservas de timidez y desde su ventana indiscreta, Ambrosio le ofrece a su anónimo vigía un memorable desnudo como regalo navideño.

El video es parte del especial de Navidad de la publicación, que también ofrece otros más del fenómeno mediático Kim Kardashian y de su media hermana Kendall Jenner, así como de las top models Emily Ratajkowski, Ireland Baldwin, Bella Hadid y de la rusa Irina Shayk.