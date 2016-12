María León ya no cantará con ‘Playa Limbo’

México.- Hace 11 años; Ángel, Servando, Jorge y María iniciaron una aventura llamada Playa Limbo. Ahora, sus caminos se separan para continuar con sus respectivos compromisos profesionales pero manteniendo la amistad y cariño que los ha unido.

Agencias.

Playa Limbo ha tenido una carrera notable en el pop mexicano, con cuatro discos editados y giras que los han llevado por todo el país. Con su más reciente producción, De Días y de Noches, debutaron en el número uno de iTunes y obtuvieron un Disco de Oro, además de que el tour del mismo nombre ha continuado imparable a lo largo de dos años y los llevó a pisar uno de los escenarios más importantes de México, el Teatro Metropólitan, donde el grupo ofreció dos shows con lleno total.

Ahora, María León enfrenta un nuevo reto, como protagonista de la serie original Guerra de Ídolos: “Durante todos los años que estuve en Playa Limbo pude coordinar casi todas mis actividades paralelas con nuestro calendario, es cierto que dejé pasar muchas oportunidades interesantes pero no me arrepiento en lo más mínimo.

“Juntos hemos vivido cosas maravillosas y hemos podido llevar nuestras canciones a lugares que siempre imaginamos, a escenarios mágicos, soñados. Hemos crecido al lado y gracias a personas amorosas que han tenido fe en nosotros y que nos han permitido acompañar su camino con nuestra música”, informó.

María dio a conocer que hace unos meses llegó la oportunidad de protagonizar la primera serie musical para Telemundo, una oportunidad para seguir aprendiendo y continuar de la mano con la música cantando y componiendo algunos temas para la serie.

“Por la responsabilidad y los tiempos que requiere este proyecto me resulta imposible continuar en este camino al lado de mis compañeros. Habitar en Playa Limbo me ha llenado de satisfacciones, de aprendizajes, de ilusiones, me ha llevado a lugares increíbles y a conocer personas que me han llenado de amor. Me ha dado vida y siempre voy a estar infinitamente agradecida y orgullosa de

que sea parte de mi historia”.