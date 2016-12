Susana González teme ser víctima de la inseguridad

México.- Después de la tremenda paliza que le dieron a la senadora Ana Gabriela Guevara cuando viajaba hacia la CDMX, la actriz Susana González ya no está tan tranquila al caminar por las calles de nuestra ciudad, ya que la inseguridad está a todo lo que da. Así lo compartió con BASTA! la antagonista de la telenovela La Candidata.

“Sí me da miedo salir a la calle, siempre hay peligros, eso representa el vivir en una ciudad como ésta. Antes te decían vete a provincia a vivir más tranquilo, pero ahora es al revés, te dicen vete a vivir a la CDMX. Desgraciadamente lo que le pasó a Ana Guevara, es lamentable; me parece perfecto que ella haya denunciado porque no se vale que se maltrate a la mujer. Ahora nos damos cuenta que incluso los políticos ya no son tan intocables como antes, también ya hay muchísimas denuncias, mucha cosas que están pasando y no me consuela para nada saber que a cualquiera le puede pasar este tipo de cosas. Pero si están pasando estas cosas tan horrendas, es que la cosa en verdad está muy grave”.

Susana se dice una persona tranquila, que no se mete con nadie.

“Yo me considero una persona trabajadora, me gano el pan con mi trabajo, yo soy una ciudadana más, pero por desgracia todos estamos expuestos a la delincuencia en nuestro país; ojalá que de alguna manera las cosas se compongan, pero yo no conozco otra cosa más que el trabajo y ser honesta”.

La actriz dice que desde hace varios sexenios ya hay una apertura para hablar de los políticos. “Desde Vicente Fox ha habido muchísima apertura para hablar de temas que están pasando, y a mí me parece bien; ahora con las redes sociales hay muchas cosas que se pueden decir directamente y al momento, sin necesidad de medios de comunicación establecidos; o sea, la gente ya se comunica de persona a persona y es mucho más fácil denunciar, expresarse y hacer una crítica”, concluyó.