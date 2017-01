Juez ordena liberar a Rodrigo Medina

El juez Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León determinó lo anterior porque se violó una suspensión concedida previamente.

México.- Un juez federal ordenó la inmediata libertad del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, dejando así sin efecto la medida precautoria de prisión preventiva dictada en su contra.

El juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León determinó lo anterior porque se violó una suspensión concedida previamente al ex mandatario estatal, además de que el presunto delito que se le imputa a Medina no es grave ni amerita prisión preventiva, además de que no hay riesgo de que se sustraiga de la justicia, porque ha comparecido voluntariamente cuando ha sido requerido.

El órgano jurisdiccional ordenó al jue de Control que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse dicha suspensión, esto es, proveer la libertad e informar de inmediato a este juzgado federal del cumplimiento, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada.

La resolución establece que la autoridad responsable, en este caso el juez de Control del estado, al rendir su informe previo, con fecha 25 de enero de 2017, que goza de la presunción de veracidad, hizo del conocimiento que los hechos constitutivos que se reprochan al promovente son de naturaleza dolosa y atentan contra el patrimonio del Estado.

Y respecto de la posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia, estimó que es menor, pues el mismo ha comparecido anteriormente en la presente causa por un diverso delito.

Por lo que hace a la reparación del daño, informó que la misma asciende a la cantidad de 3 millones 567 mil 967 pesos según se advierte de la solicitud de la fiscalía, de la cual se anexó copia.

El delito que se le atribuye, agregó el Juez de Control, no es considerado como grave, ni merece prisión preventiva oficiosa; y la presente causa se sigue bajo el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral.