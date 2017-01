Estrategias de Guerra

A raíz del ataque que afina el Presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, contra México, los analistas han comentado, para que sus propuestas lleguen al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, cuales estrategias pudieran dar resultado y nuestro país pueda defenderse ante el embate yanqui.

Quizá el ex presidente FELIPE CALDERON fue el que con más contundencia manifestó como debe enderezarse una energía respuesta a los ataques de TRUMP que con la firma ejecutiva para que se construya el muro entre México y Estados Unidos, ya lanzó la primera piedra.

Y si ahora pretende imponer el 20 por ciento de arancel, de impuestos, a los productos mexicanos que se exporten a Estados Unidos, debemos responderle en el mismo tono, dijo CALDERON.

“Si TRUMP pone aranceles a productos mexicanos, México debe hacer lo mismo con productos americanos”-, dijo el ex presidente.

Entrevistado vía telefónica hasta Colombia, en donde andaba dando conferencias, dijo a la conductora, DENISE MEARKER que cuando él era Presidente y Estados Unidos violó diversas cláusulas del Tratado de Libre Comercio, México actuó con una política en donde se aplicaban aranceles a productos estadounidenses:

“Escogimos con mucho cuidado más o menos 120 productos americanos en quizá unos 35 estados de la Unión Americana, en donde estaban los congresistas más agresivos.

Y le pusimos aranceles al pistache, en California.

A los lácteos de Filadelfia.

A las manzanas del estado de Washington.

A muchos productos de granos de estados del centro de Estados Unidos”.

Eso obligó a los mismos congresistas a retirar las medidas que habían tomado.

Dijo CALDERON:

“Si DONALD TRUMP empieza a poner aranceles, tenemos que diseñar una estrategia tanto jurídica como diplomática.

Tiene que revisarse integralmente la relación entre ambas naciones, por lo que se debe actuar con mucho tino, pero no a lo tonto”.

También expuso que “México es una pieza clave para Estados Unidos en materia de su propia seguridad interna”.

Recordó que cuando él fue Presidente, se arrestaron en nuestro país a varios integrantes de una célula de AL QUAEDA, que pretendía entrar a Estados Unidos.

Sin decirlo, dijo que México ha sido un buen vecino.

En cuanto al famoso MURO, dijo que si TRUMP quiere construirlo, lo debe pagar Estados Unidos porque “es injusto y aberrante que quiera cobrarle al vecino el muro”.

Tiene razón.

Nos imaginamos a un millonario que construye en su propiedad un gran muro porque no quiere ver la casa pobre de su vecino y luego quiere que su vecino pobre, pague el muro.

Eso es no tener madre.

Regresando con lo expuesto con CALDERON.

El ex presidente aconsejó lo que nosotros pudiéramos definir como UNA ESTRATEGIA DE GUERRA.

Dijo:

“Vamos a dividir la base de TRUMP para que él pierda el apoyo que le está permitiendo legitimarse a base de golpearnos a nosotros.

Hay que erosionar su base con inteligencia, con firmeza y con dignidad nacional”.

ESPECTACULAR FESTEJO POR EL 191 ANIVERSARIO DE MATAMOROS

Anoche, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE encabezó los festejos para conmemorar el 191 aniversario de la promulgación del decreto número 12 que dio como nombre Villa de Matamoros a la Congregación de los Esteros Hermosos.

El gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA estaría en los festejos para dar mayor realce a los eventos que fueron coronados anoche con una auténtica fiesta donde el espectacular destello de las luces pirotécnicas dio realce al momento.

Un día antes, en el marco de la conmemoración del 191 aniversario de la expedición del decreto Nº12, se llevó a cabo el Encuentro con Historiadores Fronterizos, con la participación de siete cronistas de diversos municipios de Tamaulipas y uno más invitado del estado de Puebla.

El presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE señaló la importancia de este tipo de encuentros, que acercan a la población a la cultura.

En el Encuentro participaron los historiadores JOSE MARIA GARCIA BAEZ de Río Bravo; JOSE LUIS AGUILAR GUAJARDO de Abasolo; el Antropólogo Social MARTIN SALINAS RIVERA de Reynosa: AGUSTIN AVILA GAVIÑA de Valle Hermoso; ADRIAN GARZA DRAGUSTINOVICH de Matamoros; CARLOS RUGERIO CAZARES de Ciudad Guerrero, presidente de la Asociación Estatal de Historiadores; como invitado especial, el Dr. JORGE LABARREDA GONZALEZ del Estado de Puebla y CLEMENTE RENDON DE LA GARZA, cronista de Matamoros.

Matamoros cumplió 191 años y el presidente Municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE dio un bonito mensaje. Mensaje que revela lo que todos estamos viendo: Que se trabaja con ahínco para que haya más seguridad y más obras de interés colectivo.

Enhorabuena.

NOMBRAMIENTOS.

Se oficializaron los nombramientos de nuevos funcionarios estatales.

FRANCISCO ELIZONDO QUINTANILLA, coordinador general de delegaciones del ITAVU en Tamaulipas.

IVETT BERMEA, rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros.

ELIAS REYES MARTINEZ, director del ITAVU.

BELEN ROSALES PUENTE, delegada estatal de la Secretaría de Bienestar Social.

MARIO TOMAS REYES SILVA, Jefe de la Oficina Fiscal en Matamoros.

Más nombramientos de funcionarios estatales se conocerán esta semana.

MISS MEXICO, ES DE TAMAULIPAS Y PARTICIPA HOY EN MISS UNIVERSO.

YSELMI KRISTAL SILVA DAVILA participó ayer en Manila, Filipinas, el certamen MISS UNIVERSO.

KRISTAL también participó en el concurso Miss Tierra, donde formó parte del grupo de 8 finalistas. Gracias a su belleza ha logrado sobresalir como modelo; mide 1.79 metros, tiene cabello castaño, ojos color ámbar y es egresada de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad autónoma de Tamaulipas.

-“YO YA CUMPLI”

En diciembre de 1989, después de haber mantenido cerrado su antro LAS ROCAS, por casi tres años, el matamorense MARTE MARTINEZ se entrevistó con el alcalde electo JORGE CARDENAS GONZALEZ.

La petición era que le permitiera abrir desde el primer minuto de 1990, pues el negocio daba empleo a casi 50 personas, entre “fajineros”, meseros, administradores, etcétera.

DON JORGE le dijo: “Tu abre”.

MARTE, así lo hizo.

Se anunció, con bombo y platillo, la reapertura de LAS ROCAS.

En la madrugada del día primero de enero de 1990, el ex policía judicial ENRIQUE ROMO, convertido ahora en jefe de la policía municipal, al mando de varias patrullas llevó a los inspectores de alcoholes hasta el negocio de MARTE, que se hallaba cerca del Puente Internacional Viejo, en la zona rosa, y lo clausuraron.

“ENRIQUE –protestó MARTE- Ya hablé con DON JORGE. Él me permitió abrir el negocio”.

-“Me dijo que te cerrara. Ve y habla con él. Te está esperando en su casa”-.

-“Pero es de madrugada”-.

-“Ve. Te está esperando”- ,volvió a decir ENRIQUE ROMO.

DON JORGE vivía en la calle 12 y Diagonal Cuauhtémoc.

Hasta allá llegó MARTE MARTINEZ y uno de sus hijos.

-“DON JORGE –dijo MARTE- ¿Mandó clausurar mi negocio? ¿Por qué me cierra si yo ya había hablado con usted?-.

-“Mira MARTE –dijo el viejo atusándose el bigote blanco-. , mi FERNANDO MONTEMAYOR (el ex alcalde) solo me pidió un favor: Me dijo que si abrías el negocio, te lo cerrara. Yo ya cumplí ¡Ahora abre!”-, dijo DON JORGE soltando una carcajada.

Verbigracia EL BRONCO.

El gobernador de Nuevo León, JAIME RODRIGUEZ CALDERON, El BRONCO, podrá decir a sus simpatizantes y seguidores:

“Prometí que si llegaba a la gubernatura metería a la cárcel a RODRIGO MEDINA.

Ya lo metieron a la cárcel. Yo ya cumplí. Si lo volvieron a dejar libre… Es otro pex”.

El ex gobernador de Nuevo León, RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ la noche del jueves salió del penal de Topo Chico, donde permaneció alrededor de 18 horas.

La liberación no implicó el pago de fianza; aunque el auto de vinculación sí existe, lo que se anuló fueron las medidas cautelares.

RODRIGO lamentó que se haya filtrado una foto con su ficha penitenciaria en redes sociales y medios de comunicación, la cual fue destruida con el resolutivo del juez federal pero, consideró, dañó su imagen pública.

Dijo que analizarán una eventual demanda contra el Juez de Control que dictó la medida cautelar, ante el daño al honor y prestigio.

“POPO” y “GUICHO”

Todavía anda por ahí en Brownsville, Texas, el licenciado PROCOPIO BARTHEL.

En los años setentas BARTHEL fue líder estudiantil en el Tecnológico Regional de Matamoros, Tamaulipas.

Como presidente de la Sociedad de alumnos le tocó encabezar una comisión de estudiantes que viajó a México para entrevistarse con el presidente LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.

En la comisión iban, entre otros, el licenciado JORGE RODRIGUEZ TREVIÑO (qepd) y el ahora líder del PAN en Tamaulipas, FRANCISCO, KIKO, ELIZONDO SALAZAR.

El presidente ECHEVERRIA los recibió en la residencia de LOS PINOS.

BARTHEL presentó un proyecto y le solicitó recursos para el tecnológico y pidió beneficios para el sector educativo.

Tan espontánea y clara fue la exposición de BARTHEL que al presidente ECHEVERRIA le agradó el muchacho por su lucidez y simpatía.

El Presidente regaló libros a todos los estudiantes matamorenses y a BARTHEL lo llamó aparte para hacerle una invitación:

Que una semana más tarde, lo acompañara en una gira de trabajo que haría por las escuelas de Baja California Norte.

Por supuesto que BARTHEL aceptó.

Era todo pagado.

Y en avión.

A la semana BARTHEL, siguiendo las instrucciones que le habían dado, se fue a México en avión.

Tres días después, regresaba a Matamoros tras haber acompañado al presidente ECHEVERRIA y, en una asamblea, hizo un resumen de la gira.

Ya solos, BARTHEL invitó un café a JORGE RODRIGUEZ TREVIÑO y le contó las incidencias del viaje.

-“Me fue muy bien.

Llegué a México y me reporté a LOS PINOS, como me había dicho un oficial del Estado Mayor Presidencial.

De Los Pinos me llevaron en un auto hasta el aeropuerto, al hangar presidencial.

Allí esperamos al Presidente.

Había dos grandes aviones, muchos funcionarios, periodistas y fotógrafos.

A mi vino a decirme un oficial:

“¿Es usted PROCOPIO BARTHEL de Matamoros?”-.

-“Si, yo soy”-, contesté.

-“Usted va en el avión del Presidente. Venga para acá”- ,me dijo y me subieron a un avión.

Fui y me senté atrás, donde me indicaron.

El Presidente llegó, pasó saludando a todos y cuando llegó conmigo me saludó de mano y me dijo:

“Joven. Qué bueno que vino a acompañarnos”-.

Le di las gracias y todos nos sentamos.

Ya en el vuelo vino otro oficial y me dijo:

“Joven, dice el Presidente que si le hace el favor de acompañarlo. Quiere platicar con usted”-.

Y allá voy.

-“Siéntese, joven”-, dijo ECHEVERRIA

Me comenzó a decir de los programas que el gobierno federal tiene para apoyar la educación superior, las escuelas que tenían proyectado construir y más cosas.

Yo le dije que todo eso era bueno, que México necesitaba jóvenes bien preparados para hacer crecer las empresas y el país, y todo eso.

Creo que le caí muy bien porque de pronto me dijo:

“Joven ¿Puedo tutearlo?”-.

-“¡Claro, señor Presidente!”-, dije.

-“Oye te llamas PROCOPIO ¿Y cómo te dicen tus amigos?”-.

-“Me dicen POPO, señor Presidente”.

-“¿Te puedo decir POPO?-.

-“¡Claro que sí, señor Presidente!”.

Y seguimos platicando, pero a todo dar.

Me cayó también el señor Presidente ECHEVERRIA que le dije…”.

En ese momento, JORGE RODRIGUEZ TREVIÑO hace la taza de café a un lado y lo interrumpe y mirándolo a los ojos y le dice:

“¡No me vayas a decir que le hablase de “tú” al Presidente!”-.

-“Pues sí- .

Le dije: “Señor Presidente, usted se llama LUIS ¿Yo puedo decirle Guicho?”.

El Presidente se puso medio serio, pero me dijo que sí”.

-“¿Y cometiste la barbaridad de decirle GUICHO al Presidente?”-, preguntó JORGE.

-“Pues él me decía POPO. Yo le decía GUICHO”- contestó BARTHEL.

Y “Guicho, pa´ca. “Guicho, pa´ya”-, hasta que llegamos a Baja California.

La gira duró varias horas, pero allá me apartaron del Presidente porque allí andaba el gobernador y muchos diputados.

Allá comimos.

Cuando regresamos al aeropuerto me dirigí al avión del Presidente.

Pero en eso un guardia del Estado Mayor Presidencial me alcanzó, gentilmente me tomó del brazo con firmeza y me dijo:

“Joven, usted va en el otro avión”-.

-“No. Yo voy en el avión del Presidente”-.

“Iba”- me dijo el guardia y me llevó hasta las escalerillas del otro avión.

Ya no volví a ver a GUICHO. Al Presidente ECHEVERRIA.

Lo miraba en fotografía, en los periódicos… Pero ya jamás me recibió mi amigo GUICHO.

Así fue eso”-, terminó platicando BARTHEL mientras JORGE, sonriendo, movía la cabeza de un lado a otro.

Así acabó la efímera amistad de POPO y GUICHO.

Por hoy, es todo.

