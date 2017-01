Convencido estoy que debemos amar a México y todo lo que significa este país para salir adelante.

Soy patriota y poco me importa que a veces me tachen de patriotero, me gusta el Himno Nacional que nos convoca a la guerra sin tregua al que intente de la patria manchar sus blasones, aunque definitivamente me agrada más la idea de irnos reconociendo en nuestros orígenes, darle valor a lo nuestro, que sean para ti las guirnaldas de oliva, que haya un recuerdo para aquellos de gloria, un laurel para ti de victoria y un sepulcro para aquellos de honor.

También creo que la bandera es símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, a la que debemos prometerle ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hagan, no que hacen, de nuestra patria una Nación independiente, humana y generosa por la que entreguemos nuestra existencia.

Ahora, también estoy más que convencido que no es ser patriota colocar una banderita en mi feis, whatsapp, twitter y demás, como lo hizo el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO para merecer loas en medios nacionales por tal motivo, porque la acción no sirve para mejorar las condiciones del país y si bien fomenta la unidad nacional, también infunde un miedo terrible a lo de afuera sin reparar lo que tenemos aquí.

Más aún, colocan la bandera en sus redes sociales no para ponerse la camiseta, sino para colocarse un antifaz y seguir saqueando al país, distraer al pueblo, ganarse unos puntos de rating, respirar un poco de la presión de las encuestas que los hacían más odiados que el propio DONALD TRUMP y por eso es que lanzan palabritas y banderitas a diestra y siniestra.

Tampoco es ser patriota indignarse por un muro que colocará Estados Unidos en su frontera, no es amar al país que nos dé coraje que quieran instrumentar medidas para expulsar del país a quienes no sean de su agrado, es tanto como pelearnos con nuestros vecinos, porque tienen una barda o no nos dejen trabajar en su casa.

Reconozco que también caí en la trampa de invitar a la gente a que no compre en las trasnacionales, empezaba a odiar las hamburguesas y a esa tiendota de color azul, igual algunas marcas de autos hasta que caí en la cuenta que boicotearlas era lo mismo que pretender quitarle la chamba a unos cientos de miles de mexicanos que trabajan en las mismas.

Ahora, es real que tenemos que buscar consumir lo nuestro, ir fomentando el consumo interno, a empresarios de este país pero no a todos, nomás a quienes siguen invirtiendo aquí, generando empleos, pagando impuestos.

Si sería ser patriota gastar nuestro dinero en este país, invertirlo aquí y evitar irse de compras los fines de semana a los mall de Estados Unidos.

De todo, lo más patriota sería atender el llamado de nuestro Himno Nacional y ser soldados de esta patria, ayudarla a que los políticos corruptos y saqueadores no vuelvan a ganar una elección, acusar a quien realice mal las cosas, protegernos.

Debemos obligar al gobierno a que en lugar de pelear con el vecino mejore el sistema educativo, el de salud, que el combate a la pobreza sea real y no solo cuando anden en campaña y pretendan comprar los votos y si, por todas las vías debemos de trabajar para que se acabe la impunidad que es la madre de todos nuestros problemas y todos nuestros vicios.

Por último, un patriota no debe pedirle ni exigirle cuentas a DONALD TRUMP, déjenlo con su locura, a quien debemos exigir y obligar a rendir cuentas es a ENRIQUE PEÑA NIETO, a nuestros senadores y diputados, a los gobiernos locales y municipales, ahí es donde tenemos que tener puesta toda la atención, ya que del resultado de la chamba de los mencionados dependerá si mejoramos nuestras condiciones de vida o nos seguimos hundiendo.

Lo invito a ser patriota, a no fomentar odios contra los extranjeros, sino invitarlos a que se vengan a gastar o invertir sus dineros acá, eso sí, debe hacer lo que esté al alcance de su mano para que los muchachos odien todo lo que huela a corrupción, lo que fomente la impunidad o permita que sigamos viviendo en la violencia, inseguridad, pobreza y una deplorable calidad educativa.

Hay quien piensa ser patriota es ponerle piedras a los gobiernos extranjeros, fomentar odios, en hacerlo caer como si estuviera en nuestras manos, no, lo único que tenemos al alcance es a nuestros gobiernos, empresarios, políticos y vecinos, entonces no hay duda que nosotros somos los que debemos obligarnos a cambiar para que ya no vuelva nunca a movernos e infundirnos miedo las decisiones que se tomen en otras partes del planeta o, ¿no?.

En otras cosas… Con el propósito de buscar la cercanía con la ciudadanía y afianzar su confianza en los elementos e instancias de seguridad tanto federales como estatales, este domingo se desarrolló en la Capital del Estado la primera convivencia ciudadana a través de distintas actividades deportivas.

メHagamos Victoria”, fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Instituto del Deporte del Gobierno de Tamaulipas y el gobierno municipal de Ciudad Victoria.

Hubo competencia ciclista, carrera, caminata, y paseo familiar tanto a pie como en bicicleta y los ciudadanos se tomaron fotografías en unidades de las diferentes corporaciones y conocieron el funcionamiento de las mismas.

En la convivencia estuvieron presentes el Coronel D.E.M. GREGORIO ESPINOSA TOLEDO, Jefe de Estado Mayor de la Zona de Acción Centro; Coronel de infantería D.E.M. ANASTASIO SANTOS ALVAREZ, Comandante del 77 Batallón de Infantería; Inspector ROBERTO HERNANDEZ RANGEL y Comisario LUIS EMILIO SALAS CANDELARIA de la Policía Federal; el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, su esposa Sra. TONY SAENZ DE ALMARAZ.

Además de IRVING BARRIOS MOJICA, Procurador de Justicia en Tamaulipas; EUSEBIO ROSADO SOSA, delegado Regional de la Policía Estatal; CARLOS FERNANDEZ ALTAMIRANO, director del Instituto del Deporte.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), capacitará a pequeños empresarios rurales a través de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Tamaulipas.

Actualmente la máxima casa de estudios del Estado, a través del programa institucional de emprendedores, ha colaborado en los esquemas de educación empresarial que auspicia la SAGARPA y el siguiente paso es bajar recursos de algunos programas federales, para seguir las políticas del rector ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO de hacer trabajo e investigación útil a la sociedad y esta vez será para trabajar en proyectos conjuntos con empresas del sector rural.

