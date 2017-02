Realizan en la UAT certamen de química

En el certamen que tuvo como sede a la UAMRA se seleccionó a estudiantes que estarán en la Olimpiada Nacional

Cd. Reynosa, Tam.- Alumnos del nivel Medio Superior concursaron en la etapa estatal para seleccionar a los seis que representarán a Tamaulipas en la Vigésima Sexta Olimpiada Nacional de la Química.

El certamen tuvo como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) donde participaron estudiantes de diferentes planteles de bachillerato de todo el estado.

Correspondió a la Directora de la UAMRA, Rosa Issel Acosta González, expresar un mensaje de bienvenida, señalando la importancia que representa para este plantel ser nuevamente la sede de la evaluación que á quienes pasan a la siguiente etapa del concurso.

“Para nosotros es un orgullo en este campus Reynosa-Aztlán perteneciente a la UAT, en compañía de nuestros colegas, recibir a los estudiantes de Nivel Medio Superior que asisten a la etapa estatal de la Vigésima Sexta Olimpiada Nacional de la Química”, dijo.

Destacó la asistencia de alumnos pertenecientes a diversos planteles de todo el estado, de ciudades como Mante, Victoria, Altamira, Tampico, Madero, Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Reynosa.

En el certamen fueron seleccionados los alumnos: Gilberto Muro del Angel CBTis No. 103 de Ciudad Madero; Leonardo Daniel Cedillo Santos, del COBAT No. 01 de Nuevo Laredo; Juan Marcos Loyde Cantú, del CETIS 78 Altamira; Lizbeth Zarazúa Martínez, de la UAT Valle Hermoso; Gerardo David Díaz Renovato del CBTis No 137 de Nuevo Laredo; y Gabriel López Osorio CBTis No 103 de Madero.

Los jóvenes representarán a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional de Química a celebrarse en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 26 de febrero al 2 de marzo del presente año.