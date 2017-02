Televisa atrae clientes con estrategia prepago de Slim

Agencias

México.- VeTV, oferta de bajo costo de TV de paga por satélite que forma parte de Sky y Blim, televisión de paga por internet, ambas de Televisa; sumaron el prepago como opción para sus clientes.

El esquema de prepago que consiste en que los usuarios paguen una cantidad para acceder a un servicio, fue una idea puesta en marcha en México y el mundo por Carlos Slim al ofrecer la opción a clientes de Telcel desde 1996.

“Sky y Blim aprovechan esta opción porque da una mayor flexibilidad para cubrir la necesidad de un amplio sector de la población que quiere tener acceso a ambos servicios, pero que posiblemente no tienen tarjeta de crédito o de débito, o que no tienen la costumbre de utilizarlas en internet, o bien, que quieren usar por temporadas y de acuerdo a su disponibilidad económica el servicio y no requieren de una suscripción mensual”, explicaron fuentes de Televisa a EL UNIVERSAL.

Con esta posibilidad, Sky y Blim esperan llegar a todos aquellos usuarios que antes no tenían acceso a estos servicios y, subrayaron, a las personas que prefieren no tener una suscripción mensual, o que posiblemente no tienen una tarjeta de crédito o débito.

Cifras del Latin American Miltichannel Council (Lamac) indican que 56% de los hogares mexicanos cuentan con el servicio de televisión de paga, lo que significa 9.4 millones de hogares y estima que para 2017 la cifra disminuirá a 9 millones, una baja de un punto porcentual en el número de hogares con acceso a televisión restringida.

Este servicio se ve impactado por el tipo de cambio porque los contenidos que adquieren las empresas de televisión de paga están tasados en dólares, esto se ha reflejado en al menos tres alzas en precios en el último año.

En el caso de Sky, el 1 de diciembre 2016 el precio de paquetes de prepago se ajustó para compensar parcialmente la devaluación del peso frente al dólar y al aumento de los costos para prestar el servicio, recordó Televisa.