¿Un futuro sin cables? uBeam muestra por primera vez su sistema de carga por ultrasonidos

La tecnología ‘alimenta’ cualquier dispositivo a distancia sin necesidad siquiera de cargadores inalámbricos.

AGENCIAS.

¿Se imaginan entrar en una cafetería y que el móvil comience a cargarse de forma completamente automática? ¿Y no tener que depender de los cargadores y sus incómodos cables? La industria lleva tiempo intentando dar con una solución para librar de los cables al usuario, y son varios los fabricantes que han optado por sistemas de carga inalámbrica, pero siempre ncesitan una base de contacto sobre la cual colocar el dispositivo. La firma uBeam quiere romper todas las limitaciones con un sistema de carga a distancia del que acaba de hacer la primera demostración pública.

No se trata de de un sistema de cargadores que no requieran cables, sino de poder viajar en tren o avión y que, mientras dure el trayecto, el móvil o tableta se carguen sin que el usuario tenga que hacer nada. uBeam prevé multitud de casos de uso de su tecnología también en edificios de uso público, como bibliotecas o universidades, y cómo no, en el propio hogar: se podrá decir adiós por fin a los cargadores, puesto que el móvil se cargará solo dentro de la propia casa.