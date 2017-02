Reportan altas ventas Renault-Nissan

Agencias

México.- La Alianza Renault-Nissan no llegó por poco a igualar a General Motors Co. y sumarse a las filas de las tres mayores automovilísticas por ventas totales, después que el máximo responsable ejecutivo, Carlos Ghosn, rescató un par japonés el año pasado.

Nissan Motor Co., Renault SA y Mitsubishi Motors Corp. juntos entregaron 9.96 millones de vehículos el año pasado, dijo la alianza en un comunicado distribuido por correo electrónico. Las entregas de las tres automovilísticas presididas por Ghosn fueron inferiores por menos de 4,000 autos y camionetas a las de GM en 2016 y por unas 350,000 unidades del nuevo líder mundial, Volkswagen AG.

Ghosn destacó la escala que añadirían Renault y Nissan acudiendo al rescate de su par japonés Mitsubishi Motors el año pasado, tras un escándalo de economía de combustible que se remonta a décadas. La alianza incluye a Mitsubishi Motors en su estadística de ventas, a pesar de que Nissan solamente es dueña de 34% de la compañía.

“La combinación de Groupe Renault, Nissan Motor y Mitsubishi Motors crea una nueva fuerza en la industria automovilística mundial”, dijo en el comunicado Ghosn, de 62 años.

Tras asumir como presidente de Nissan en 1999, Ghosn restauró la rentabilidad de la compañía mediante la disolución de su red proveedores, llamada “keiretsu”, cerrando plantas y beneficiándose de la alianza con Renault.

Rescate de Mitsubishi

Es posible que Ghosn tenga que usar nuevamente sus dones para la reestructuración en Mitsubishi Motors, que vaticina una pérdida de 202,000 millones de yenes (1,800 mdd) para el ejercicio fiscal que concluye en marzo. La automovilística con sede en Tokio dijo el año pasado que su gerencia había omitido supervisar apropiadamente la economía de combustible ya desde 1991.

Mitsubishi Motors añadió ventas de 934,013 vehículos al total de la alianza para 2016. Las entregas cayeron 13% el año pasado, debido a la confianza menguante en la marca en Japón y una menor demanda desde Brasil, Rusia y Medio Oriente. Renault y Nissan registraron mayores ventas para 2016.