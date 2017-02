Nepotismo en la Procuraduría

Por Lupita Alvarez

1._ Difícil de creer, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y no conoce los estatutos internos de su partido, fue la presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, MARCIA LAURA GARZA ROBLES, quien evidenció la tremenda ignorancia del eternamente aspirante a la gubernatura de Tamaulipas.

Como usted lo lee querido lector o lectora, el ex aspirante independiente a la gubernatura de esta entidad, denunció ante el Tribunal Electoral en mención que su partido, el PRI, no quiere emitir la convocatoria para la dirigencia estatal cuando en realidad su queja debió presentarla ante la Comisión Nacional.

Como era de esperarse el Tribunal Electoral le dio “palo” a su denuncia, lo único que hizo la Magistrada MARCIA fue pasar la queja de CARDENAS a altos mandos del PRI, ó sea que no hizo nada porque finalmente serán los priístas los que decidirán cuando emitirán su convocatoria, porque ningún Tribunal externo los puede obligar.

Lo lamentable de este asunto es que CARDENAS DEL AVELLANO, quien ha sido diputado federal, alcalde, dirigente estatal de este partido, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas no sepa que la ropa sucia se lava en casa, eso es lo realmente sorprendente que anda buscando la ayuda de externos para obligar al PRI a emitir la convocatoria.

2.- Siguiendo con los priístas, pésimo el trabajo que está haciendo ALEJANDRO ETIENNE LLANO como coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, prueba de ello es lo ocurrido el día de ayer cuando se pidió a los diputados el voto para JORGE ESPINO ASCANIO como Auditor Superior del Estado.

Resulta que de los 11 diputados que el PRI tiene en el Congreso 5 votaron a favor de ESPINO ASCANIO, mientras el resto lo hizo en contra, esto habla muy mal de su Coordinador, en este caso de ETIENNE LLANO, pues nomás no logró que todos estuvieran en la misma frecuencia, de por sí son pocos y ahora divididos, pues peor.

Los diputados priístas que votaron a favor fueron: MOISES BALDERAS CASTILLO, JUAN CARLOS CORDOVA ESPINOSA, IRMA AMELIA GARCIA VELASCO, MONICA GONZALEZ GARCIA y COPITZI HERNANDEZ GARCIA, a éstos les valió que la propuesta de ESPINO ASCAINO fuera del PAN, muy probablemente solo están velando por sus intereses.

Los que votaron en contra fueron ALEJANDRO ETIENNE LLANO, NANCY DELGADO NOLASCO, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES, SUSANA HERNANDEZ FLORES, CARLOS MORRIS TORRE y TLALOC TOVAR GARCIA, de todos éstos el más perjudicado por votar en contra podría ser ETIENNE, le podrían abrir sus cuentas públicas cuando fue Alcalde de Victoria.

3.- Ayer GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, secretario de Desarrollo Rural en el Estado, tuvo que salir a dar la cara, luego de que en diferentes medios de comunicación se difundió una nota en donde se decía que al menos mil productores de Tamaulipas se habían sumado a las protestas contra la SAGARPA en México.

Aunque la protesta es contra el gobierno federal, eso no signifique que no afecte al estado, pues pareciera que a los productores los han abandonado a su suerte luego de que ya son muchos millones de pesos lo que se les adeuda, el problema es que dichos adeudos son de varios años atrás.

Lo chistoso es que cada vez que se entrevista a ALEMAN MIGLIOLO jura y perjura que el recurso está por llegar, lo mismo dice el delegado de la SAGARPA en esta entidad, EDUARDO MANCILLA GOMEZ y resulta que a los productores nomás no les llega el apoyo, prueba de ello que se tienen que ir hasta la ciudad de México a exigir el recurso.

4.- En temas municipales, bien por el Alcalde de Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER que se dejó ver en la Colonia Vamos Tamaulipas donde la gente del lugar estaba muy angustiada por el mega incendio que se registró en un yonque que se encuentra sobre la interejidal, muy cerca del Complejo de Seguridad.

Las imágenes del incendio o mejor dicho la fumarola que era lo que se alcanzaba a ver en los videos transmitidos en las redes sociales, era impresionante, además los vientos que se registraban a esa hora del día alborotaron más el fuego, situación por la cual les llevó más tiempo a los bomberos apagar el fuego.

A propósito de temas municipales JUAN ANTONIO ORTEGA JUAREZ fue el bueno para sustituir en el cargo de Secretario del Ayuntamiento local a ARMANDO NUÑEZ MONTELONGO, aunque todavía falta ver qué opina el regidor FERNANDO ARIZPE GARCIA, ya ve usted que tiene muy buena mano para destituir a funcionarios.

5.- En temas estatales, le informo que el mal uso que servidores públicos dan a los vehículos oficiales, será un tema de análisis entre el Contralor MARIO SORIA LANDERO y el Secretario de Administración, JESU NADER, y es que cada vez se está haciendo más frecuente ver a los funcionarios de compras pero en Estados Unidos en vehículos del gobierno.

No sabemos si se equivocaría o lo diría en serio lo cierto es que SORIA LANDERO declaró a la prensa que los servidores públicos pueden utilizar los vehículos oficiales en mandados personales, hágame usted el favor, el Contralor dándole más alas a los burócratas que se pasean como Juan por su casa en estas unidades.

“Veo mal que se vayan a un centro recreativo pero ir a un mandado si no tiene otro vehículo no lo veo mal”, declaró el Contralor, solo falta que también vayan a dejarlos que conduzcan la unidad en estado de ebriedad como ya lo hizo el tristemente célebre ex sub secretario de SEDUMA, ROBERTO SALINAS SALINAS.

A propósito de ROBERTO SALINAS a la suscrita no se lo crea, pero nos dicen que desde que éste tuvo el accidente, su hija se comenzó a presentar a trabajar en el DIF, desde que había iniciado la administración la hija de ROBERTO y TERESA AGUILAR andaba de “aviadora”, pero como el miedo no anda en burro y para que no le pase lo que a su papá, mejor se presentó a trabajar.

6.- Antes de terminar la presente colaboración, nos informan que el Procurador de Justicia en el Estado, IRVING BARRIOS MOJICA, ya metió a trabajar a su hermana a la Procuraduría, la tiene laborando en la agencia de desaparecidos, lo cual habla de que es un buen hermano y apoya a su familia.