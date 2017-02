Reza el sabio adagio popular, “con dinero baila el perro”, que bien caería como anillo al dedo a diputados de la LXIII Legislatura Local que se habrían dejado seducir, convencer, sobornar o como Usted guste y quiera llamar a quienes perciben una gratificación económica para no dar las contras.

Para no herir susceptibilidades, mantendremos en el anonimato los nombres y partido político al que pertenecen, sin embrago, el “muñón” habla de por lo menos ocho legisladores “maiceados” que ni por error contrariarían planteamientos que en un momento dado el Jefe del Ejecutivo estatal propondría a través de la bancada blanquiazul que forma mayoría en el Congreso Local.

En los mismos dominios de CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, el ex presidente del CDE del PRI, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES grita a los cuatro vientos que no “palomeó” la designación de JORGE ESPINO ASCANIO, como Auditor Superior del Estado, pero que por azares del destino hubo priístas que votaron a favor, como sería el caso de AMELIA GARCÍA VELAZCO, COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, MOISÉS GERARDO BALDERAS CASTILLO, MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA y JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOZA.

Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con el exgobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y su esposa MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ de TORRE, ambos blanco de los “paparazzi” en sus compras que el fin de semana realizaron en la tienda departamental “El Palacio de Hierro” de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Las redes sociales dan cuenta de la serie de fotografías en las que aparece el exmandatario con la expresidenta del Sistema DIF Tamaulipas, eligiendo artículos diversos que tentativamente regalarán a sus familiares y amigos, en el “Día de San Valentín” que se celebra hoy martes.

Los obsequios y el derroche de dinero a manos llenas pasarían a un segundo término, porque lo primordial sería que siguen unidos en matrimonio, descartando el supuesto divorcio que analistas vaticinaban al finalizar su sexenio.

A “propo”, hoy se conmemora el VII aniversario luctuoso del excandidato del PRI a la gubernatura, RODOLFO TORRE CANTÚ, y la dirigencia tricolor lo recordará mediante una ceremonia que se llevará a cabo en la explanada de la sede partidista que se ubica sobre el bulevar Praxedis Balboa.

Traemos a colación lo anterior, porque al menos hasta ahora su hermano, el exmandatario EGIDIO TORRE CANTÚ, y el padre de ambos, doctor EGIDIO TORRE LÓPEZ, no decían si asistirían, como sí lo hicieron en los seis años que se mantuvieron en el poder.

El evento era organizado por la presidenta del CDE del PRI, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, y confirmada la presencia de LAURA GRACIELA DE LA GARZA MONTOTO Viuda de RODOLFO TORRE, y sus tres hijos.

Permítanos el paréntesis y por este conducto ofrecer nuestras más sinceras condolencias a nuestro amigo, el delegado federal de Transporte en Reynosa, DERLY RIVAS ALVARADO, por el sensible fallecimiento de su hijo ALÁN RIVAS GARZA; extensivas para la familia del victorense periodista JAVIER “El Choco” VÁZQUEZ EGUÍA, cuyos restos mortales fueron sepultados este domingo, en el Panteón Jardines del Cielo del kilómetro 9.5 de la carretera a Matamoros.

Nos trasladamos a los dominios de FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, el CDE del PAN y la elección interna que celebró ayer para elegir a los dirigentes locales en municipios de Tamaulipas, incluyendo en esta capital, donde se alzó con el triunfo el excoordinador del Programa Oportunidades en Tamaulipas, CÉSAR GUERRA MONTALVO.

En otros ayuntamientos, por orden alfabético; MARÍA DOLORES ORTEGA DELGADO, JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ DE LEIJA, OCTAVIO CASTILLO MENDOZA, FLORENCIO DÍAZ ZÚÑIGA y RODRIGO ESPINOZA MARTÍNEZ, en Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Casas y Díaz Ordaz, respectivamente.

También; en El Mante, González, Güémez y Llera; RICARDO NOÉ NÁJERA ARIAS, JULIÁN FUENTES HINOJOSA, ALEJANDRO MIZAEL BALBOA BERMÚDEZ y MARÍA ROSAURA GONZÁLEZ LEDEZMA; mientras que en Miguel Alemán, Madero, Méndez y Miquihuana; HÉCTOR MANUEL ARREDONDO GARCÍA, MARÍA ESTHER LOZANO HERNÁNDEZ, ÓSCAR BORREGO LEAL y JULIA RANGEL PÉREZ.

Para no fastidiar a nuestros caros lectores, damos paso a la sección humorística y el “mamer” chascarrillo humor negro, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que envió nuestro compadre, el médico ALFONSO DANIEL RAMÍREZ GARZA. Y que dice: Pregunta el niño a su mamá: – Mami, ¿soy adoptado? – Jajajaja, que tonto, hijo… ¡¡¡Si fueras adoptado, ¿crees que te habríamos elegido a ti, pen#$ejo!!! Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, la diputada federal ELVA LIDIA VALLES OLVERA se lució en la tradicional “Cabalgata de la Amistad”, que organizó la Federación Mexicana de Cabalgantes Ecuestres, celebrada en el municipio de Aldama, como invitado especial el exgobernante poblano y fuerte aspirante a la Presidencia de la República, RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, y anfitrión el alcalde FAISAL SMER SILVA.

Previo al arranque del recorrido, el presidente de la federación organizadora y el de los cabalgantes de Aldama, ADOLFO LÓPEZ LOPEZ y FERNANDO GONZÁLEZ MORÁN, respectivamente, entregaron al político blanquiazul, una cuarta como símbolo de suerte, además, polainas, guantes y un paliacate, y al finalizar, el aspirante a la sucesión de ENRIQUE PEÑA NIETO, abordó temas que enfrenta el país, en reunión con empresarios de esa región.

Pero si MORENO VALLE realiza actividades proselitistas en el país, ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR inició gira por la Unión Americana, en defensa de los derechos de los migrantes mexicanos y confiado en que ENRIQUE PEÑA NIETO haga valer su planteamiento de presentar una denuncia ante la ONU, contra el gobierno gringo por violación de derechos humanos.

El presidente de MORENA y virtual candidato a la elección del 2018, informará a los connacionales y estadounidenses, como DONALD JHON TRUMP le está faltando el respeto a seres humanos que han emigrado de otros países a buscarse la vida en Estados Unidos, tras el anuncio sobre la construcción del muro fronterizo.

Pero mientras son peras o manzanas, la publicación de actualizada encuesta nacional, relacionada con las elecciones del 2018, coloca como puntero, en cualquiera de los posibles escenarios, al tabasqueño LÓPEZ OBRADOR.

“El Peje” apuntala en el sondeo, y en todos seguidos por MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO; cayendo al tercer lugar MORENO VALLE, y más abajo, en ese orden: MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, RICARDO ANAYA CORTÉS, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, LUIS VIDEGARAY CASO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA y “El Bronco”, JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, según esas encuestas.

Pasando a otras cosas, a la hora que escribíamos, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA estaba a minutos de iniciar la itinerante reunión de seguridad del Grupo de Coordinación Tamaulipas, en la cañera ciudad de El Mante, y no en agenda, pero muy probable visitaría de sorpresa alguna dependencia estatal, como antes lo hizo en COMAPA de Tampico y en la Oficina Fiscal de Reynosa.

En nuevo cambio de pichada, la diputada del PRI por la LXI Legislatura Local y extitular de la Oficina Fiscal en Ciudad Madero, HONORIA MAR VARGAS, tomó protesta como presidenta del Instituto de Contadores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, y como secretario General, el exadministrador de Panteones municipales de Tampico, RICARDO GARZA NARVÁEZ.

Retomando el tema de la elección interna para elegir a los nuevos dirigentes municipales del PAN, anote Usted que en Nuevo Laredo quedó IMELDA MARGARITA SAN MIGUEL SÁNCHEZ; en Ocampo, ANTONIA PARDO ALONSO, y en Padilla, PETRA PEÑA RODRÍGUEZ, mientas que en Río Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina y Tampico; ABELARDO RODRÍGUEZ GONÁLEZ, ANTONIO DIEGO VILLANUEVA, FRANCISCO JAVIER SALDAÑA MARTÍNEZ, EDGAR AVELAR VÁZQUEZ y MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ FLORES.

El tema del PAN nada tiene que ver con las protestas que esta realizaban cientos de obreros de la maquiladora Delphi, aquí en la capital tamaulipeca, exigiendo incremento salarial y desconociendo a la secretaria general del Sindicato Gremial de Maquiladoras, regidora MERCEDES LÓPEZ LOZANO.

Los demandantes acusan que LÓPEZ LOZANO da la espalda a los obreros y pacta a favor de la empresa, y en su pliego petitorio advertían que el paro laboral continuaría hasta no ser destituida del cargo.

El espacio se acaba, pero queda comentar la inauguración que este martes habrá en esta capital, abriendo sus puertas al público “Barbones” Barber Shop, en la esquina de la calle 14 con Olivia Ramírez de esta capital con los mejores y más modernos cortes de pelo y arreglo de barba, atendido personalmente por el experto JOSÉ MARÍA “Chema” VÁZQUEZ.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, el domingo, a JORGE ALFREDO LERA MEJÍA, tampiqueño radicado en esta capital y presidente de la Liga de Economistas en el norte del país; ERIKA ORTIZ y CAROLINA ORTEGA, de Matamoros y Reynosa, respectivamente, y a las victorenses, CAROL JUÁREZ y MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ ASSAD.

También son cumpleañeros, pero ayer lunes y por tal motivo felicitamos a los periodistas, de Victoria y El Mante, respectivamente, LOURDES RAMÍREZ FLORES y JUAN AMARO GONZÁLEZ; al médico cirujano JOSÉ LUIS CANTÚ SIERRA; al neolaredense ROBERTO CARLOS THERIOT RESCE; MARGARITA CAVAZOS, de Matamoros; JORGE GUSTAVO TREVIÑO VALENZUELA, abogado de Reynosa; su paisano CARLOS REYES; a la altamirense, ingeniero químico, LAURA ARAIZA, y LUIS ROBLES, que vive aquí en Victoria.

Es hora de poner el punto final, pero antes el chistorete que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: El periodista visitó un Instituto Psiquiátrico y durante el recorrido le pregunta al Director: – Señor director, ¿qué criterios usan para definir si un paciente debe ser internado o no?.

– Bueno hacemos la siguiente prueba: Llenamos una bañera; ofrecemos al paciente una cuchara, una taza y una cubeta, y le pedimos que vacíe. En función de cómo la vacíe sabemos si hay que internarlo o no, y con qué tratamiento empezar. – Ah, entiendo. Una persona normal, usaría el cubo porque es más grande que la cucharita y la taza… – ¡No, no señor, una persona normal quitaría el tapón: Usted qué prefiere… ¡¡¿habitación con o sin vista al jardín?!! Juuuar juar juar juar.

