Estalla bronca contra líder del sindicato Delphi

Obreros de la planta 2, realizan plantón y amenazan con parar labores; exigen salida de Mercedes López.

Por Arnoldo García / Lupita Alvarez

Obreros de la planta 2 de la empresa Delphi, se manifestaron en contra de su dirigente sindical Mercedes López Lozano, inconformes con la negociación de la revisión del contrato colectivo de trabajo que los dejó en una condición de desventaja.

Los trabajadores señalaron que la secretaria general del Sindicato, Mercedes López, aceptó un aumento salarial del 4 por ciento directo al salario, mientras que a los trabajadores de la planta 1 se les dio un aumento directo del 10 por ciento, además de incremento en otras prestaciones económicas.

Desde temprana hora del lunes, los trabajadores se manifestaron afuera de la planta 2 de la empresa Delphi, exigieron la renuncia de López Lozano como secretaria general y se convoque a la elección de una nueva dirigencia, ya que ésta no cuenta con el respaldo de los tres mil trabajadores.

Tras la protesta éstos consiguieron que la empresa también les otorgue a quienes laboran en la planta 2 el aumento del 10 por ciento. así como las demás prestaciones.

Hicieron hincapié en que su demanda no es contra la empresa, pues su exigencia de igual incremento salarial lo obtuvieron, sino la renuncia de Mercedes López como dirigente.

“Pedimos la salida porque ya nos cansamos de tanto abuso”, manifestó Enrique Gaytán Hernández, obrero de la maquiladora.

Gaytán Hernández adelantó que levantarán firmas de obreros instalados afuera y dentro de la planta a fin de integrarlas en un documento que harán llegar a la Secretaría del Trabajo, luego de que desconfían de la Confederación de Trabajadores de México, CTM en la región centro, dado a que la propia dirigente sindical es parte de la organización.

López Lozano es regidora del Ayuntamiento de Victoria, por lo cual no conseguirán removerla.

Agregaron que Mercedes Lozano se reeligió como secretaria general del Sindicato sin el apoyo de los trabajadores en una asamblea para la cual no emitió una convocatoria y solo convocó a unos cuantos, dijeron.

Los obreros de la Delphi II, la cual se localiza en el Parque Industrial, “Nuevo Santander”; impidieron además la entrada a la planta a la inspectora de la Secretaría del Trabajo en el Estado, Martha Silva, quien acudió hasta este lugar para constatar de que la manifestación se llevara a cabo de forma pacífica.