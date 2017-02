Deudas heredadas

Lo esperado de la administración del ex gobernador de Tamaulipas EGIDIO TORRE CANTU, en cuanto a corruptelas superó las expectativas, ahora resulta que los policías federales no tienen cabida en los hoteles de Tamaulipas, pues el ex gobernador no pagó sus hospedajes y quedó a deber 50 millones de pesos a los dueños en lo largo y ancho del Estado.

En la misma situación están las gasolineras, pues en todo el Estado dejaron cuentas pendientes con estaciones de servicio que ahora los tienen en aprietos, sin poder recurrir a alguien a reclamarle sus dineros o que les apoye para acudir ante alguna instancia estatal o federal ante esto que parece un robo en despoblado.

Y por si nos hiciera falta, la Auditoría Superior de la Federación acaba de revelar una deuda de 973 millones de pesos por dineros que durante la administración de EGIDIO TORRE CANTU se aplicaron de manera incorrecta, de tal manera que en pocos días deberá ser requerido por las autoridades, ya que hasta ahora no se ha manifestado públicamente.

En este mismo tenor no podemos dejar afuera a todos los funcionarios estatales de primer y segundo nivel, pues el cohecho se ha manifestado claramente en las revisiones de la autoridad estatal y en algunos municipios que cayeron en el garlito de los sobornos, manifiesto que seguramente alguno pisará la cárcel.

En otras dimensiones políticas, la Secretaría del Trabajo del Estado, está ofreciendo capacitación de manera gratuita para fortalecer las capacidades de los empleados en todo el territorio Tamaulipeco y más aún, tendrían las facilidades de un entrenamiento necesario que debe obtener para un examen al final de los cursos.

La secretaria ESTHER CHAVIRA, dio a conocer que las personas interesadas deben cumplir los requisitos que establecen las convocatorias de las empresas solicitantes de mano de obra, partiendo de ese punto recibirán la capacitación, a la fecha 10 personas han aceptado el beneficio y será para mejorar en la industria en donde te coloquen.

En otro orden les comento que la propuesta del Partido Acción Nacional, estaría de acuerdo de disminuir los diputados locales que estarían alentando una reforma electoral en Tamaulipas, siendo el Poder Legislativo quien tiene todos los vértices para mover las aguas del cambio antes de que se ensucie la propuesta.

Para finalizar, les quiero comentar que los proyectos que han manifestado los funcionarios estatales se podrán establecer con nuevas posiciones, dejando a un lado a los partidos políticos para enfrentar les necesidades de los Tamaulipecos, toda vez que hoy es el tiempo del Señor y estaremos caminando en Cristo.

ENTRETELONES

+++ EDUARDO ESPRONCEDA GALINDO, confió en que el pago de adeudos en el campo vaya fluyendo conforme los productores cumplan con el nuevo trámite de afiliarse al padrón de beneficiarios de SAGARPA.

+++ Se espera que en este corte de naranja valencia se incremente su producción por más de 300 mil toneladas, pues en ciclos anteriores esta fruta se ha visto un tanto mermada.