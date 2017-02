LAS MEJORES COMAPA´S DEL ESTADO

No es por nada, pero las COMAPA´s de Nuevo Laredo y de Ciudad Victoria, son las mejor administradas de todo el Estado, gracias al buen manejo de los recursos de sus titulares, y la observación de los alcaldes de ambos municipios. Por un lado la COMAPA de Nuevo Laredo es la única que opera con número negros, esto después del buen trabajo realizado por DON DELFINO GONZALEZ MUÑOZ en la pasada administración municipal, y que ha continuado su hijo RODOLFO GONZALEZ MORALES, con un buen desempeño y trabajo, pero sobre todo también un buen manejo del dinero, e intensa obra con recursos propios, todo esto bajo la tutela del presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR. Y por otro lado está la COMAPA de Ciudad Victoria, donde GUSTAVO RIVERA RODRIGUEZ ha mejorado en mucho el servicio que brinda la paramunicipal en la capital del Estado, demostrando además ser buen gerente, igualmente bajo la observación del alcalde OSCAR ALMARAZ SMER. Bien tanto por RODOLFO como por GUSTAVO, quienes son ejemplo para las demás COMAPA´s.

LA TORMENTA DOMINICAL

Tanto estábamos en Nuevo Laredo friegue y friegue que no había llovido, que el domingo por la noche se nos vino un tormentón tremenda que puso en pánico a muchos. Y es que la intensa lluvia vino acompañada de pavorosos rayos, así como granizo, y algunas inundaciones, aunque no tantas como en antaño, pero de cualquier forma hubo que rescatar a los tripulantes de 12 vehículos que quedaron varados en medio de los charcos. También hubo árboles caídos, se fue la luz en varias colonias, así como el agua. Y donde hubo luz no hubo servicio de cable, principalmente de la empresa IZZI que ¡ah, como falla esa compañía!, lamentablemente también hubo dos incendios, uno de fatales consecuencias pues murieron tres personas. Se calcula que cayeron aproximadamente seis pulgadas de agua, aunque los ganaderos dicen que fueron solo tres. Como siempre diciendo que menos.

JUNTA DE CABILDO EN ESCUELA

Con éxito se llevó a cabo la Junta de Cabildo en el Campus Educativo “José Vasconcelos”, la primera reunión itinerante de los últimos cinco años. Faltaron dos regidores, siendo estos MANUEL CANALES BERMEA y FERNANDO TORRES VILLARREAL, pero ni falta que hicieron. Se dio la comparecencia del Secretario de Obras Públicas, Medio Ambiente y Cambio Climático, RUBEN RAMOS GARCIA, quien muy parco presentó detalles de lo que se ha hecho en materia de obra pública en lo que va de la presente administración. No faltaron los regidores que hablaron nada más por hablar, para que los voltearan a ver. De audiencia estuvieron alrededor de 400 chamacos de la escuela preparatoria y de la secundaria, que integran dicho Campus Educativo. Todo salió bien, salvo la molestia de algunas regidoras que quedaron muy despeinadas de su “look”. Tal vez más adelante se realice otra sesión itinerante, pues es interés del alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR que el pueblo se entere del actuar del Cabildo.

ACLARANDO Y AMANECE

Tocante a la comparecencia del secretario RUBEN RAMOS GARCIA, cabe destacar que el citado hizo mención de la inversión de 220 millones de pesos en obra pública en lo que va de la presente administración. Pero ojo, porque gran parte de esta inversión son recursos que dejó destinados el anterior gobierno municipal que encabezó CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, y en cuyos proyectos ha dado continuidad al pie de la letra el actual gobierno que encabeza ENRIQUE RIVAS CUELLAR. Esto sin duda es algo importante que hay que considerar, toda vez que nunca antes un gobierno saliente había dejado etiquetadas obras, que el gobierno siguiente, continuó, tal y como debe ser en los gobiernos de cambio y modernidad.

SE ACABARAN LIOS EN ENTREGA DE DESPENSAS

A fin de evitar más líos en la entrega de las despensas por parte de la Secretaría de Bienestar Social (SEBISOL) del gobierno de Nuevo Laredo, los regidores acordaron, junto a la titular de dicha dependencia, ILIANA MEDINA GARCIA, en apoyarse mutuamente para que dichos recursos lleguen de manera correcta a los ciudadanos. Y es que salió a relucir que en las listas que se tenían había mucha gente “repetida” y otras que ya no viven en los domicilios y otros que de plano ya murieron. Por eso se pondrá orden al respecto, y los ediles apoyarán en este sentido. A fin de cuentas ellos son los que conocen mejor sus respectivos sectores.

QUEJAS DEL 911

Hay quejas ciudadanas en sentido de que en el nuevo número de emergencia 911 no contestan las llamadas o se tardan en contestarlas, por lo que la gente se desespera y cuelga. Incluso este reclamo se le hizo este lunes por la mañana al director de Protección Civil y Bomberos, OMAR ENRIQUEZ SANCHEZ, quien justificadamente dijo que en PC no tienen nada que ver con dicho número, pues éste es manejado por personal del mentado C-4 que depende del gobierno estatal y hasta el federal. No obstante OMAR le hizo saber al pueblo que cuando haya una emergencia y se desesperen porque no les contestan en el 911, que marquen directamente a los números de PC, los cuales son 712 2124 y 712 3030, donde se les atenderá de manera rápida. Y eso es cierto porque en PC sí están bien alivianados.

ADIVINANZA

A ver, ¿quién es la regidora que está siendo acusada por habitantes del Ejido El Bayito de haber encabezado, junto con un líder charro de la CNC una incursión en una iglesia de dicho sector, la cual desmantelaron bajo el argumento de que está sobre un terreno que no es propiedad de quienes levantaron dicha iglesia?, el asunto está muy interesante, y de hecho los afectados fueron a la Presidencia Municipal a quejarse del actuar de la regidora, de quien como pista les diré que es religiosa y sin embargo fue y tumbó una iglesia. ¡Uy pues que religiosa!, y el líder charro es uno que monta ponys, pues su estatura no le permite para más. ¿Ya adivinaron?, está fácil.

LO ULTIMO

Una familia que perdió todo su patrimonio en el incendio de su casa, ocurrida el pasado 10 de febrero, recibirá apoyo de la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, ADRIANA HERRERA ZARATE, para volver a empezar. Se trata de la familia BRIONES GARCIA, la cual se ha mostrado agradecida por el interés mostrado por la primera dama municipal… El equipo Toros de Nuevo Laredo pasó a la semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto, al derrotar el domingo al equipo de Aguascalientes. Ahora van contra Fuerza Regia, aunque jugarán hasta el 1 de marzo en Monterrey, ya que el equipo regiomontano tiene otro compromiso. El 2 de marzo también jugarán de visita y vendrán a casa el 5 y 6 de marzo… En la Sala de Regidores hay algunos “asistontos” que tienen menos de cinco meses operando en el lugar y ya se sienten los dueños del área. No chamacos no, aterrícense en la realidad y sobre todo sean atentos con la ciudadanía, que de ahí sacan el sueldo.

