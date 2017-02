Pobre trabajador…

Fue a varias de esas tiendas grandotas, luego a los mercados, finalmente comparó precios con listas de la Profeco y ofertas que aparecen en los medios de comunicación, desde la televisión hasta las redes sociales y salió, en forma virtual, a comprar una despensa.

La quería surtida, de esas que puedan dar una vida digna a cuatro personas, a una familia compuesta por papá, mamá y dos hijos, que no les faltará nada desde el primero hasta el último día de la semana, lo hizo cuatro veces al mes, sumó la cantidad de sus supuestos tickets y la cantidad que resultó fue superior a los 11 mil pesos, eso comprando en oferta, lo mejor pero lo más barato.

Se enteró, en poco tiempo, que esa cantidad de dinero muy pocos trabajadores la ganan en un mes, le basto ver las cifras que ofreció esta semana el INEGI para darse cuenta que la mitad de los que tienen un empleo formal no obtienen sueldos ni de cinco mil pesos mensuales, otra parte muy importante apenas la rebasa, para sintetizar, que solo unos 3 millones de trabajadores en el país, en todo México, son los que obtienen sueldos superiores a esa cifra de los 11 mil pesos mensuales.

Acertó, significa que la mitad de la población trabajadora vive en condiciones de pobreza, no alcanza a satisfacer ni a la mitad su necesidad de despensa, para ellos es un sueño hablar de la posibilidad de enviar a sus hijos a colegios particulares, irse de vacaciones o pensar en regalos para los niños en Navidad, Reyes, cumpleaños o nomás porque nos premiaron con buenas calificaciones.

Tiene razón, también significa que el 50 por ciento de los trabajadores del país están en condiciones de vulnerabilidad, de caer en la tentación de ir por dinero de la forma que sea, más si se encuentra en un apuro de salud, educación, vestido, vivienda.

La alarma debe ser general ya que tenemos que entender que el riesgo de que un trabajador se empobrezca no solo es para él, ni su familia, también lo es para toda la sociedad ya que sus necesidades pueden orillarlos a cometer actos que no van con su forma de ser ni con los valores que haya sido creado, vaya, nadie se acostumbra a no comer y cualquiera hacer cosas cuando la vida de sus hijos está en peligro.

Los números son claros, en realidad muy pocos mexicanos viven en niveles superiores a la línea de pobreza.

Por supuesto, a los empresarios les falta solidaridad con sus trabajadores, con quienes a algunos de ellos los hacen ricos, con quienes los tienen viviendo de manera cómoda y les permiten darse algunos lujos como el comer tres veces al día, vestir ropa de marca, zapatos caros e irse por lo menos una o dos veces por año de vacaciones.

Obvio que no toda la culpa la tienen quienes generan empleos, al contrario, a veces también son víctimas de políticas públicas que los obligan a comportarse de esa manera con sus trabajadores, son presas de los ayuntamientos, gobiernos locales y sobre todo del gobierno federal.

No podemos exigir, por ejemplo, que una empresa pague mejores salarios si sus márgenes de ganancia se reducen cuando el gobierno federal le aumenta el gas, la gasolina, electricidad, lo fiscaliza hasta en donde no debe para que pague por cada peso que se gane o no se gane.

Al final, haiga sido como haiga sido decía Calderón, parece ser que empresarios y gobierno no entienden que mantener a los trabajadores en condiciones de pobreza significa menos productividad, más riesgos en materia de seguridad, la posibilidad de que en cualquier momento este se rebele.

Por supuesto, un trabajador pobre le costará siempre más al gobierno, se enfermarán más sus hijos, demandarán apoyos de todo tipo, usarán más escuelas, becas, solicitaran empleos y siempre andarán irritados, enojados con el gobierno y quien se ponga enfrente.

Es lamentable que empresarios y gobiernos no miden el riesgo de tener a un trabajador pobre, que no entiendan que son una bomba de tiempo con la posibilidad de explotar en cualquier momento y, en el peor de los casos, que siempre será vulnerable y puede caer en tentaciones que no siempre estarán dentro de la ley,

En otras cosas… En McAllen, Texas el Gobierno de Tamaulipas contará con un espacio en la Travel, Health & Wellness Expo a realizarse en esta ciudad, para promover los servicios médicos y turísticos que ofrecen las empresas ubicadas en la entidad.

La exposición está dirigida a los residentes permanentes y temporales del Valle de Texas, como los “winter texans” para que conozcan productos y servicios ofrecidos en la región y durante los 2 días de exposición, que inician este martes, se promoverán principalmente los servicios médicos que se ofrecen en la frontera de Tamaulipas, como hospitales, médicos especialistas, farmacias y otros más.

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Enrique Etienne Pérez del Río, puso en marcha la reunión de trabajo con representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI), teniendo como objetivo concretar acuerdos para impulsar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo en áreas como la producción agropecuaria y alimentos.

Acompañado por funcionarios de su administración y directivos de las facultades y unidades académicas de la UAT, el Rector les dio la bienvenida a las investigadoras del INTI, Doctora Gabriela Laura Gallardo y Licenciada María Cecilia Lorenzo, en el Edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria.

