Quitar los pluri

Desde hace buen rato se viene escuchando en distintas esferas políticas, la idea de que desaparezcan definitivamente los diputados y senadores de representación proporcional, los llamados “plurinominales”.

Y es que, sinceramente, el gasto que ocasiona pagarles a los 100 diputados federales, locales y senadores plurinominales es, sencillamente, fantástico.

Se gastan millones de pesos en sueldos, viáticos y bonos que se pagan a esta clase de políticos que no necesitan esforzarse tanto para ocupar la privilegiada posición de legislador pluri, de propina, dada, regalada.

Basta y sobra que el afortunado con una posición de estas sea amigo compadre y familiar de un político poderoso.

Y claro que lo que se les paga a este grupo de políticos va con cargo al pueblo, que, vía impuestos paga los excesos de esta clase política.

Ojalá y que ahora que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, CARLOS GARCIA GONZALEZ, tiene la idea de presentar la propuesta para tal objetivo, cuaje.

La fracción del PAN estaría alentando una reforma electoral local amplia que permita la desaparición de los diputados de representación proporcional, dijo CARLOS GARCIA GONZALEZ.

Repito: Ojalá y eso se logre porque de lo que se trata, es de reducir el aparato legislativo que tanto dinero cuesta.

SEMANA DE FIESTAS MEXICANAS EN MATAMOROS.

Luego de coronar a los reyes de la corte real, acompañado de su esposa, BLANCA TREVIÑO DE DE LA GARZA, así como de la presidenta del comité de Fiestas Mexicanas, PATRICIA SOLIS DE PEREZ, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL FUANTE invitó a los matamorenses a disfrutar de esta semana de actividades culturales que tendrán lugar en la plaza principal, y para reafirmar la hermandad con nuestros vecinos al saludo binacional que se llevará a cabo en las inmediaciones del puente nuevo internacional Puerta México, el próximo jueves.

Asistieron a la inauguración de la FIESTAS MEXICANAS, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor ENRIQUE ORTEGA CARDOSO, comandante de la Guarnición Militar de Matamoros y su esposa; CLAUDIA COLMAN, Cónsul de asuntos administrativos del Consulado general de Estados Unidos en Matamoros; ALFREDO GARZA GARCIA, tesorero municipal y esposa; los diputados locales ANTO TOVAR GARCIA y MONICA GONZALEZ GARCIA.

APARECIO UN MAPACHE EN VALLE HERMOSO…

Pero un mapache de verdad, no mapache electoral.

Mapaches electorales en Valle Hermoso y sus contornos hay por montones.

No. Este era un mapache del género Procyon.

Es un animal de tamaño similar al de un gato, que mide entre 40 y 70 centímetros de longitud y pesa entre 2 y 14 kilogramos.

El pelaje de este mamífero es gris o marrón rojizo. Tiene una espesa cola “decorada” con 4-10 anillos negros. Posee 5 dedos en cada pata, y las delanteras son muy parecidas en forma a las manos humanas

Según el columnista JORGE ARANO, elementos de bomberos capturaron al mapache que estaba siendo atacado por varios perros, los cuales son canalizados a través del departamento de vida silvestre del Municipio para protegerlos y llevarlos a su entorno natural.

Orale.

PELIGRO: REDES SOCIALES EN ACCION

El viernes 17 de febrero por la tarde-noche, los “tuiteros” (legión de “rumorólogos” seguidores de DONALD TRUMP) “subieron a la red” del Twitter, la noticia de que el comediante y cuenta-chistes, POLO-POLO había fallecido.

Como es de esperarse, en una noticia que carece de fuente informativa, todo fue falso

El propio comediante desmintió en su cuenta oficial la ola de mensajes que daban por un hecho su deceso.

LEOPOLDO ROBERTO GARCIA PELAEZ BENITEZ, nombre real de POLO-POLO, cumplirá 73 años el próximo 9 de marzo.

Nació en León, Guanajuato.

POLO-POLO, señaló por medio de su tuit:

“Gracias por preocuparse por mí, estoy bien con mis hij@s y disfrutando de la vida!!!”-.

También llovieron los comentarios de burla en torno a la noticia:

“La muerte de Polo-Polo no nos afecta a los mexicanos porque todavía nos quedan el Polo Sur y el Polo Norte.

―Andrea Legarreta”.

Ya antes en las mismas “redes sociales”, allá por julio 26 del año pasado, se había esparcido el dato: “Polo-Polo padece principios de Alzheimer”.

Eso fue luego de que POLO-POLO anunciara su retiro de los escenarios.

Una revista de espectáculos asegura que “el motivo” es que padece principios de Alzheimer.

-“Sus problemas con la memoria tienen más de un año. Después de que lo operaran del corazón (enero de 2015), empezó a mostrarse desorientado, a olvidar cosas muy simples como pedir un taxi cuando ya lo había solicitado”.

Sobre estos hechos destaca el peligro en que se han convertido las ahora famosas “redes sociales”-.

El año pasado hasta la Organización de las Nacionales Unidas –ONU-había externado su preocupación por la fuerza que tomó la noticia sobre los 15 años de RUBI.

La invitación que hizo el padre de la chica a través del Facebook (“feis”) para que asistieran a la fiesta… Se hizo viral.

Más pronto que el canto de un gallo se anotaron cientos de miles de gentes para asistir al evento.

Con tan solo 130 habitantes la comunidad de La Joya en el municipio de Villa de Guadalupe de San Luis Potosí, recibió a más de 40 mil asistentes y no hubo capacidad para atender a todos.

En La Joya no hay hoteles, ni casas de huéspedes, ni suficiente vigilancia policial-preventiva.

Pero las redes sociales fueron el “boom”-.

Y ahora lo de POLO-POLO.

¿No hay quien regule esta situación? ¿No hay quien controle los mensajes de las redes sociales?.

La respuesta es sencilla: No. No hay quien controle nada en Internet.

Entonces, el peligro es mayor.

El peligro es grande porque se puede difundir, con la mano en la cintura, noticias que bien pudieran alterar el orden social.

En serio.

Finalmente la noticia positiva, buena, no sombría: POLO-POLO sigue vivo y no, no tiene Alzheimer.

Por hoy, es todo.