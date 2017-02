Egidio hizo trabajo a Cabeza

*** En gobierno, nadie la tiene segura

*** Dan subdirección médica a… ingeniero

*** ¿Y qué hacen los diputados federales?

*** Chismes por la boda de Egidio III

*** Maki se escurre en tema de violencia

Cd. Victoria.- Cuando EUGENIO HERNANDEZ FLORES asumió la gubernatura de Tamaulipas, lo hizo con un gabinete infestado con ‘emisarios del pasado’.

Algunos, como PALOMA GUILLEN en la Procuraduría, HOMAR ZAMORANO en Sedesol, MARIO ZOLEZZI en Administración, PEPE SUAREZ en Turismo, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES presidiendo el Tribunal, AMIRA GOMEZ pastoreando el Congreso, QUIQUE CARDENAS JR. en Agricultura iniciaron el sexenio de HERNANDEZ FLORES, pero a las primeras de cambio fueron bajados del barco.

Se trataba, referían los ‘iniciados’, de una especie de gabinete de compromiso, al cual se convoca a personajes de todos los grupos que se habrían sumado a la campaña del candidato triunfador.

Igual había ocurrido con la llegada de CAVAZOS LERMA y AMERICO VILLARREAL.

Aunque ya no se dio de la misma manera con EGIDIO TORRE, pues con la traición como su principal estandarte, dio la espalda no solo a quien había dado a su familia doble oportunidad para la gubernatura, sino a los que en su respectivo momento invirtieron fortuna, esfuerzo, tiempo y talento para que su ‘hermanito’ RODOLFO no dejara de ser el ‘delfín’ de EUGENIO.

Pero ésa es historia hartamente contada.

El caso es que, como en los regímenes priístas, con el gobierno ‘de la alternancia’ las cosas no son de manera muy distinta.

Cuestión de revisar el equipo con que FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA inicia su sexenio:

Asignó la Secretaría General a AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, con GABRIELA GARCIA en Finanzas, MARIO SORIA LANDERO en la Contraloría, JESUS NADER en Administración, LYDIA MADERO en Salud y CECILIA DEL ALTO en Obras Públicas.

Para Educación designó a HECTOR ESCOBAR, GILBERTO ESTRELLA en SeDuMA, GERARDO PEÑA FLORES en Bienestar Social (antes Sedesol), CARLOS TALANCON en Economía, ESTELA CHAVIRA en Trabajo, GONZALO ALEMAN en Desarrollo Rural y les creó Turismo y Pesca a ISABEL GOMEZ CASTRO y RAUL RUIZ VILLEGAS, respectivamente.

Importó al vicealmirante LUIS FELIPE LOPEZ CASTRO para Seguridad Pública y a IRVING BARRIOS para la Procuraduría.

En la mayoría de los casos se nota la designación por compromisos.

De ésos que tienen fecha de caducidad, de vencimiento.

Que no es otra que el inicio real del proceso sucesorio presidencial, el próximo año.

Para entonces, podría irse quien sea necesario a quien resulte candidato presidencial del PAN, como quien se sienta incómodo en el gabinete estatal y vea en la campaña una salida airosa.

Pero también será tiempo que el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA habrá tenido para valorar las capacidades de cada uno y dar las gracias a quienes no hayan dado el ancho.

Para esos efectos, los casos de VICTOR SAENZ MARTINEZ, jefe de la Oficina del mandatario, FRANCISCO GARCIA JUAREZ, vocero estatal, y ROBERTO ROUX MAYA, secretario Particular, se cuecen aparte, pues son sin duda de los hombres más cercanos al gobernador GARCIA CABEZA DE VACA.

Veremos y diremos.

CHISMOGRAFIA: Cierto es que desde el Poder Ejecutivo, EGIDIO TORRE CANTU allanó el camino para que su sucesor GARCIA CABEZA DE VACA designara a JORGE ESPINO ASCANIO como Auditor del Congreso, al quitar el ‘candado’ que obligaba título de abogado o contador para ocupar ese cargo.

La legislatura que pastoreó el priísta RAMIRO RAMOS SALINAS haría más amplia la gama, pues la limitó a ‘licenciatura o su equivalente’.

Y el título de ingeniero da a ESPINO ASCANIO esa posibilidad.

Donde sí se complica la situación es en la Secretaría de Salud.

Y no solo porque la exsenadora LYDIA MADERO no sea médica o de profesión afín, sino abogada con especialidad en sociología rural, que habría estudiado en una universidad texana.

Lo cual resultó ‘peccata minuta’, dada la docilidad de la comunidad médica tamaulipeca, tan rebelde como el priísta más disciplinado.

Pero, donde sí se pasaron de lanza fue con la designación del subdirector Médico para el Hospital Canseco de Tampico.

Para lo cual se dio posesión a HUGO ANGEL CABRERA, quien de profesión es… ¡¡ingeniero!!

En otro tema, mucho se habla de la deuda que gobernadores han heredado luego de sus administraciones.

Ya sabemos que, por lo menos en Tamaulipas, tras el cero deuda con que AMERICO VILLARREAL GUERRA entregó el gobierno a MANUEL CAVAZOS LERMA, para cuando TOMAS YARRINGTON asumió la gubernatura los tamaulipecos ya debíamos $600 millones.

Y de allí, a que EGIDIO TORRE ‘se retiró de la política’, la deuda pública en nuestro estado linda los $19 mil millones.

Que tampoco es privativo de los gobernantes del PRI, como serían HUMBERTO MOREIRA, JAVIER DUARTE o RODRIGO MEDINA.

Allí están los casos del perredista MARCELO EBRARD en el DF o del panista RAFAEL MORENO VALLE en Puebla.

Pero, ¿alguien sabe exactamente la deuda que heredaron el par de gobiernos panistas que encabezaron VICENTE FOX y FELIPE CALDERON?

Ésas sí que son deudas impagables.

Pero de las que, extrañamente, nadie o muy pocos se atreven a hablar.

En tanto, con beneplácito se recibió en el Hospital Pumarejo de Matamoros la designación del exregidor MARIO ALBERTO CORTEZ GONZALEZ como subdirector Administrativo.

En cambio, sorprendió a algunos que el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA otorgara a ENRIQUE ZOLEZZI TREVIÑO nombramiento como director de Apoyos a los Distritos de Riego.

Porque fue presidente del PRI hace ya un buen número de ayeres.

Se olvidan que también, desde hace mucho tiempo, ha sido fuerte crítico de los gobiernos tricolores.

Paréntesis para agradecer a mi amigo ULISES BRITO su invitación para la celebración de los 25 años de Radio UAT, con presentación del libro ‘Bajo las Lentas Nubes’, de ROBERTO MEDINA, a efectuarse en punto de las 11 horas de este jueves 23, en el Edificio Gestión del Conocimiento de la Alma Máter.

En otro orden, sin muchos aspavientos, pero ya se dio el primer cambio importante en el gobierno de GARCIA CABEZA DE VACA.

Y es que ANDRES FUSCO CLYNES, quien disponía en el DF como representante de Tamaulipas en el Altiplano, fue importado para que se haga cargo de lo que ahora se llama Comisión de Energía (antes Agencia de Energía), que en el sexenio pasado encabezó el exrector de la UAT JOSE MARIA LEAL GUTIERREZ.

Hasta la tarde de este miércoles no había relevo en el DF para FUSCO CLYNES, quien fuera colaborador del hoy gobernador en su paso por la comisión de Reforma Agraria en la Cámara de Senadores.

En otro tema, ¿alguien sabe a qué han dedicado su valiosísimo tiempo (al menos así lo cobran) los 10 diputados federales priístas tamaulipecos?

Comenzando por ‘El Paquetito’ BALTAZAR HINOJOSA, quien luego de la santa madriza que le acomodaron el 5 de junio, pareciera que no ha vuelto a pisar territorio tamaulipeco.

¿Y los otros exgobernadeables?

El mantense ALEJANDRO GUEVARA promociona cierta actividad en su distrito cañero.

El fronterizo EDGAR MELHEM parece que no quiere que desde la ‘alternancia’ volteen siquiera a verlo.

Ni qué decir de PALOMA GULLLEN, quien, después de la correteada que le dieron en el puerto, prefiere pasar los días en el DF.

De allí en fuera, así o más inéditos lo mismo las damas YAHLEEL ABDALA, que MONTSERRAT ARCOS o MARIA ESTHER CAMARGO.

Quedarían los también exalcaldes MIGUEL GONZALEZ SALUM y ESDRAS ROMERO VEGA.

Del petrolero no es sorpresiva su ‘actuación’, pues se le vio desde que presidió Madero.

Mientras el capitalino, resulta que poco se deja ver, pues ni en eventos sociales hace presencia.

En cambio, en Matamoros, el alcalde JESUS DE LA GARZA no quita el dedo del renglón y tres son sus prioridades de gobierno, como fueron exigencias de la sociedad en campaña.

Trae un intensivo programa de bacheo, quiere que Matamoros vuelva a ser una ciudad limpia e implementa programa efectivo que resuelva el problema y, la ‘prioridad prioritaria’, que la gente sienta tranquilidad en las calles.

Para este último efecto, insiste ante la autoridad necesaria para que se apruebe para Matamoros la creación de una ‘Policía de Barrio’ o ‘Policía de Proximidad’.

Sobre el tema, pero en esta capital, bien recibida ha sido la disposición del alcalde OSCAR ALMARAZ SMER de exigir y dar respeto a la autoridad vial, ahora que se reanudaron las operaciones de tránsito,

En ese sentido, si bien algunos personajes han merecido la cancelación de multas que les imponen los oficiales de tránsito, el ayuntamiento es intransigente cuando se trata de insultos a dicha autoridad.

En razón de ello, los tránsitos usan sus aparatos celulares para filmar a los conductores belicosos.

Mientras, no deja de ser incongruente que mientras el gobierno de Tamaulipas se suma a los estados que censuran el material discográfico de un mamarracho denominado Komander, se le haya contratado para ‘actuar’ en la feria de Xicoténcatl, a celebrarse del 15 al 19 de marzo venidero.

Con el agregado de que Xico es del dominio del ‘Truco’ CESAR VERASTEGUI, secretario General de Gobierno.

Finalmente, el tristemente célebre EGIDIO TORRE CANTU se apersonó en esta capital para pedir la mano de hermosa señorita para su hijo EGIDIO JR.

Lo cual nada tendría nada de extraordinario aunque, en todo caso, pareciera que se burla de las nuevas autoridades y que el ‘borrón y cuenta nueva’ se aplica, como siempre.

Pero, dos cosas llamaron la atención en el chismorreo de la de por sí chismosa ‘jai sosaiti’ victorense.

Primero, que la linda damita pertenece a una familia que debió salir despavorida de territorio cuerudo por problemas con grupos delincuenciales.

Luego, por el fuchi que la exprimera dama PILAR GONZALEZ le dispensó al evento.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que la seguridad pública de Reynosa no corresponde a la autoridad municipal?

Eso lo dijo la ínclita y nunca bien ponderada alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, a propósito del recrudecimiento de la violencia en aquella ínsula.

Extraña respuesta de la también exsenadora, si se recuerda que en campaña no se quitaba de la boca el tema de la inseguridad y la violencia y porque con ella las cosas sí se harían bien pedía el voto a su favor.

De farsantes y demagogos está repleta esa casta divina, sin distingo de colores.

Sale… y vale.

