Presidente del Congreso salir buen operador

-Buen operador político ha resultado CARLOS GARCIA GONZALEZ, presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas. Y es que CARLOS no solo ha sabido “capotear” a los diputados de oposición, sino a los de su propio partido, el PAN. Y es que al interior del Congreso hay algunos legisladores que andan un tanto molestos por algunas situaciones que consideran les han estado afectando, entre los que se encuentra el hecho de que no están recibiendo los viáticos que consideraban para sus respectivos gastos, y en este sentido CARLOS les ha hecho entender que estamos en tiempos de austeridad y de una u otra forma los ha estado convenciendo de apoyar íntegramente las acciones emanadas por el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Y por extraño que pareciera, los más reacios a entender han sido del propio partido gobernante, de ahí que la labor de operación del pastor congresal ha sido intensa, y hasta el momento ha arrojado buenos resultados.

ABANDERARA GOBERNADOR ESCUELAS

El jueves y viernes estará en la región de los Dos Laredos el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA. El jueves sostendrá una reunión en la vecina ciudad de Laredo, Texas, con autoridades texanas encabezadas por el Comisionado de Agricultura, donde se espera salgan importantes acuerdos que beneficien a los dos estados. Y para el viernes el mandatario estatal estará en Nuevo Laredo para encabezar el abanderamiento de escuelas en un magno evento a celebrarse en el parque Morelos, justamente en la conmemoración del Día de la Bandera. Y claro está que se espera que anuncie importantes beneficios para la ciudad.

ESCUELA MARGINADA PONE EJEMPLO

Este martes el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, llevó el programa “Escuela Digna y Directa” al plantel de educación primaria de la Colonia 150 Aniversario, que alberga dos escuelas, siendo estas la “Eutimio Rodríguez Caballero”, del turno matutino, y la “Solón Martínez Salazar”, del turno vespertino. En ambas se están construyendo bardas perimetrales, divididas en dos proyectos, pero que conjuntamente conforman 206 metros lineales y una inversión global de 687 mil 533 pesos. Cabe destacar que este fue uno de los eventos más destacados del referido programa, pues hubo mucha participación del alumnado con porras al munícipe, aparte que hubo mucha presencia de madres de familia, un buen discurso de la niña ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, quien habló a nombre de los alumnos, así como de la señora GABRIELA MORALES, quien lo hizo a nombre de las madres. Es de destacar además que esta escuela recibe alumnos de siete colonias del surponiente y es una de las más marginadas, sin embargo es claro que los directores, LUIS GUTIERREZ DUARTE y VICTOR LOZANO CRUZ, han estado haciendo un buen trabajo.

COMPRA MUNICIPIO 5 CAMIONETAS

Con una inversión de poco más de un millón y medio de pesos, el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, puso en funcionamiento cinco camionetas último modelo tipo “estaquitas” para la entrega de despensas por parte de la Secretaría de Bienestar Social (SEBISOL). El evento se llevó a efecto en la bodega donde se guardan las despensas, situada en Maclovio Herrera entre Morelos y Allende. De hecho inmediatamente las camionetas fueron puestas en funcionamiento, saliendo cargadas de despensas para entregar a los diversos beneficiados. De esta forma se espera que mejore la entrega de las despensas, y sobre todo se acelere, pues había cierto retraso debido a que el parque vehicular ya estaba muy obsoleto y las unidades se la pasaban más en el taller que en circulación. Incluso ya se estaba gastando mucho en reparaciones, que por eso se optó mejor por comprar unidades nuevas. No pos ta gueno.

CAMBIAN A DIRECTOR DE SEBISOL

Hubo movimiento en la Secretaría de Bienestar Social (SEBISOL) de Nuevo Laredo. Dejó el cargo CARLOS CHAPA HERRERA, quien no se sintió muy a gusto y pidió su cambio, por lo que fue trasladado a la Secretaría de Obras Públicas, donde la verdad le entiende más, ya que es ingeniero. De momento no se tiene previsto designar un nuevo director por lo que la chamba se estará haciendo a través de las cinco diferentes coordinaciones que se tienen al interior de la dependencia.

COORDINARAN ENTREGA DE DESPENSAS

Siguiendo con el tema de la SEBISOL, la titular de esta dependencia en el Ayuntamiento, ILIANA MEDINA GARCIA, anunció que esta semana vendrá el coordinador regional de la SEBISOL de Tamaulipas, LUIS CANTU, con quien habrá de coordinarse en la entrega de las despensas. Y es que la idea es cotejar listas de beneficiados, esto a fin de no darle despensas a las mismas familias, es decir que no haya duplicidad. Y es que ILIANA dice que sí se han detectado casos de familias que reciben despensas tanto por parte del gobierno municipal como del Estado, y pues eso no se vale. No hay que ser avorazados.

SIGUE IZZI DANDO MAL SERVICIO

Prevalecen las quejas de usuarios de la empresa IZZI por el mal servicio que brindan. Sucede que desde el domingo por la noche se fue la señal y todavía hasta el martes por la tarde no había llegado en algunos sectores. Y los usuarios reclamando en las oficinas, y las empleadas nada más con su cara de “nosotros no sabemos nada”. Nada vale que los cobros si son muy puntuales y cada vez más caro. Y ni con quien quejarse porque como ya sabemos, la PROFECO es un vil cero a la izquierda.

LO ULTIMO

El alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR y varios miembros del Cabildo estuvieron como invitados especiales en la Preparatoria Federal Número 1 la mañana de este martes. Fueron a constatar el trabajo realizado en dicha institución, y de paso recibieron algunas peticiones. De hecho se está viendo la posibilidad de incorporar dicho plantel al programa “Escuela Digna y Moderna”. Hasta el momento ninguna preparatoria ha entrado en dicho programa… Dueños de bares y demás negocios de venta de bebidas se andan organizando para realizar una manifestación en contra de los abusos de los elementos de Fuerza Tamaulipas que ya los agarraron de sus puerquitos, revisándolos a cada rato y exigiéndoles una serie de acciones que nada que ver con lo que marca la ley. Aparte también están clausurando negocios, sin tener facultad para ello, pues no son inspectores de alcoholes. Y como tales acciones se prestan a extorsiones, por eso la protesta… Y para finalizar la consabida adivinanza. ¿Quién es el empleado del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) que anda de coqueto con una chamaca que bien podría ser su hija?, pues que se cuide porque su “ñora” ya le anda poniendo cola.

