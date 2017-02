¡¡¡Yo ni Juan me llamo!!!!

Ayer por la tarde, El Consejo Político Nacional del PRI sesionaría para de una vez por todo convocar a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria que deberá llevarse a cabo a más tardar en agosto y ahí alistar su estrategia para definir a su candidato presidencial del 2018.

La asamblea estaba programada para las seis de la tarde, con los aproximadamente setecientos consejeros del país, incluyendo a los quince tamaulipecos; aprobación de la creación de una nueva secretaría de atención para las 17 entidades en donde son oposición; presentación del informe anual de actividades del CEN que preside ENRIQUE OCHOA REZA, y el visto bueno del Programa Anual de Trabajo del CEN 2017 y el Plan Anual de Operación Política.

En otro tema, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en días pasados anunció el plan de austeridad para este 2017, que le permitirá un ahorro por el orden a los 680 millones de pesos en el gasto corriente y descartando un aumento a las tarifas del transporte público, entre las medidas de apoyo a las familias tamaulipecas.

No queremos pecar de aguafiestas ni mucho menos, pero a ojo de buen cubero se ve que las autoridades estatales y municipales, en contubernio con los concesionarios del transporte público, alistan a corto plazo enésimo golpe a la economía familiar y en todo caso pasándose por el “arco del triunfo” la instrucción dada por el Jefe del Ejecutivo estatal.

Para que al lector no le salgan con que a chuchita la bolsearon, resulta realmente extraño que la Subsecretaría de Transporte y el Ayuntamiento de Victoria anuncien con bombo y platillo la evaluación y adiestramiento sobre temas de vialidad y manejo a que someterán a los choferes de los microbuses, cuando es de suponerse que para prestar ese servicio, sin poner en riesgo la integridad física de los usuarios y automovilistas, los operadores deben estar debidamente capacitados y aprobado los exámenes antidoping y el de alcoholemia.

En lugar de tramar un posible incremento, las autoridades deben meter en cintura a los concesionarios y choferes de los también llamados “ataúdes rodantes”, obligándolos a modernizar sus unidades y sancionar a los que por angas o mangas se “vuelan” los altos y utilizan calles y avenidas como si fueran pistas de carreras.

En nuevo cambio de pichada, el secretario del Ayuntamiento capitalino, JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ, desconoce a ciencia cierta la problemática que padece la capital tamaulipeca, en cuanto al tema de inseguridad, pues informa que analizarán los avances de la estrategia de seguridad, para ver si es necesario hacerle ajustes.

El funcionario municipal todavía duda del vil fracaso que ha tenido la mentada estrategia y prueba de ello son los asesinatos, asaltos a mano armada, extorsiones, secuestros, robos domiciliarios, violaciones, etc., que están al orden del día.

Pero el que no se anduvo por las ramas es el diputado neolaredense GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, quien en su opinión es urgente y necesario la contratación de hasta seis mil policías estatales más y la espera de dos o hasta tres años para que se dé un cambio importante en bien de los tamaulipecos.

Mientras tanto, en la sede del Poder Legislativo Local, la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, capitaneada por VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN, se reunían ayer al mediodía, con el tema de autorizar que el ayuntamiento de Nuevo Laredo celebre el contrato de donación, a favor del Instituto de la Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para la reconstrucción de la remodelación del Puente Juárez- Lincoln de esa ciudad.

Más tarde tocaría el turno a los de la Comisión de Juventud, que coordina COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA; la de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, al mando de JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, y finalmente la de Desarrollo Urbano y Puertos, que preside CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ.

Pero si andamos por los dominios de CARLOS ALBERTO GARCIA GONZÁLEZ, entonces es válido comentar que por el Congreso Local se dejó ver el presidente del Partido del Trabajo en la entidad, ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ, hurgando en torno al proceso de designación del Auditor Superior del Estado.

Para el diputado por la LXI Legislatura de Tamaulipas hubo imprecisiones en el proceso, al grado tal que en un momento dado hasta podría venirse abajo el nombramiento que acredita como tal al moreliano ingeniero mecánico JORGE ESPINO ASCANIO.

A su vez, el diputado panista RAMIRO JAVIER SALAZAR RODRÍGUEZ insistía en el tema de los “aviadores” que el gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ heredó al de los “vientos del cambio”, incluso algunos que hasta cobraban en dos o tres nóminas.

El legislador matamorense enfoca el mayor problema en las dependencias que en la anterior administración tuvieron a su cargo NORBERTO TREVIÑO GARCÍA MANZO y DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ, Salud y Educación, respectivamente.

Y si de diputados y cosas peores hablamos, el ríobravense EDGARDO MELHEM SALINAS, acompañado del alcalde de San Fernando y del coordinador estatal del programa “65 y Más” de la SEDESOL, JOSÉ RÍOS SILVA y JAVIER ACEBO GARZA, visitaron y entregaron apoyos a los habitantes del poblado Alfredo V. Bonfil.

Para retomar el rumbo, el mandamás de los “vientos del cambio” en Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el próximo viernes encabezará la ceremonia cívica por el “Día de la Bandera”, en el Parque “Morelos” de la ciudad de Nuevo Laredo y acompañado del alcalde anfitrión, ÓSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR,

Un día antes, el jueves, en esa misma localidad, el Jefe del Ejecutivo del estado sostendrá un encuentro con SIDNEY CARROLL MILLER, exmiembro republicano de la Cámara Representante de Texas y actualmente comisionado de Agricultura en esa entidad, con el propósito de reforzar la coordinación y trabajo entre ambos estados.

Obviamente, la gira de trabajo del gobernador nada tiene que ver con la campaña oftalmológica que lleva a cabo el Ayuntamiento capitalino, a través del Sistema DIF Victoria, con atención a personas de escasos recursos que requieran de consulta y valorización de la vista.

La campaña inició este lunes y terminaba ayer por la tarde, teniendo su sede en las instalaciones del DIF Municipal, sito en las calles del 16 y 18 Berriozábal, en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde y la empresa Oftavisión apoyando con las consultas, valoración y lentes pregraduados, además de descuentos en armazones, cirugías y estudios especializados.

En otro orden de ideas, ahora fueron alumnos de la escuela secundaria Técnica No. Uno “Álvaro Obregón”, quienes ayer por la mañana ingresaron a su plantel, pero bajo estricta supervisión de elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y obligados a pasar por los arcos detectores de metales y mostrar el interior de sus mochilas, para evitar introdujeran objetos prohibidos a los salones de clases.

En tema diferente, a la hora que escribíamos, el alcalde ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER presidía la sesión de cabildo, en la planta alta del viejo edificio localizado en la esquina del 17 con Avenida Hidalgo de esta capital.

El espacio termina, pero queda comentar referente a supuestos sucesos de graves consecuencias que en un momento dado estarían ocultando las autoridades del Sector Salud y que forzosamente deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias.

Insistimos, no tenemos los pelos de la burra en la mano y podría tratarse de un falso rumor, sin embargo, en la misma dependencia comentan que las clínicas y hospitales del estado carecen de los fármacos más indispensables y lo peor que a causa de ellos serían varias personas las que habrían fallecido en las últimas semanas, pero sin que de ello se dé a conocer a la opinión pública, para no infundir temor en la población

Cierto o falso, las causas de muerte habrían sido principalmente por neumonía y derivado de padecimientos respiratorios que los médicos y enfermeras habrían atendido con medicamentos que no eran los apropiados, pero de los cuales irresponsablemente echaron mano para salir del atolladero.

