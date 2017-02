Cabeza de Vaca logra importantes acuerdos con Texas

Importante encuentro sostuvo el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, con el Comisionado de Agricultura de Texas, SID MILLER, esto primeramente en las inmediaciones del puente internacional número uno y posteriormente en las oficinas del Servicio de Puentes de la vecina ciudad de Laredo, Texas, donde tuvieron un encuentro privado. En ambos eventos se confirmaron las intenciones de ambos funcionarios de trabajar conjuntamente en el tema agropecuario, principalmente en evitar problemas en las importaciones y exportaciones de un lado a otro de la frontera, de los productos que manejan ambas entidades. De la misma forma refrendaron los lazos de amistad, haciendo hincapié en que Tamaulipas y Texas siempre han colaborado juntos, y seguirán haciéndolo, independientemente de cualquier relación internacional.

REFRENDAN LA AMISTAD DE LOS DOS PUEBLOS

En el evento también estuvieron presentes el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, así como el Mayor de Laredo, PETE SAENZ, quienes de la misma forma refrendaron la colaboración entre los Dos Laredos. También estuvo presente el Regente de Laredo, JESUS OLIVARES y el Secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, GONZALO ALEMAN MIGLIOLO. Y bueno sin duda es muy importante que nuestro Gobernador de Tamaulipas le entienda bien al inglés, y se exprese bien en el idioma de SHAKESPEARE, ya que eso le permite ahondar en las negociaciones y que no le den gato por liebre. Destacaron los sendos regalos que se dieron los protagonistas. Por un lado SID MILLER le obsequió a FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA un sombrero tejano, y éste correspondió con una cuera tamaulipeca que le ajustó muy bien al texano.

INAUGURAN EXPO FRANQUICIAS

Sin mucho aspaviento fue inaugurada la Expo Franquicias Nuevo Laredo 2017, esto en el hotel Real Inn. La inauguración corrió a cargo del secretario de Desarrollo Económico, CARLOS TALANCON, y de la regidora PATRICIA FERRARA THERIOT, quien asistió en representación del alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, quien anduvo atendiendo al Gobernador. TALANCON destacó la importancia de este tipo de eventos que generan derrama. En la exposición participan 18 empresas y se mantendrá hasta este viernes. La entrada es gratuita.

MAS INVERSIONES PARA TAMAULIPAS

Por cierto que el secretario CARLOS TALANCON informó que se avecinan importantes proyectos de inversión para Tamaulipas y habló que están en proceso 24, que pueden llegar a generar hasta 9 mil empleos, con un monto de inyección de recursos hasta por mil 500 millones de dólares. Se espera que algunas inversiones se aterricen a mediados de este año y otras a fines de este mismo 2017. Y aunque las inversiones están proyectadas para casi todos los municipios de la entidad, la mayoría van enfocados hacia Reynosa, lo cual no deja de resultar un tanto quisquilloso, tomando en cuenta que de ahí es el Gobernador del Estado. Sin embargo TALANCON dice que Reynosa es la ciudad más atractiva a las inversiones por la mancuerna que ha hecho con McAllen. ¿Y entonces Nuevo Laredo y Laredo? ¿Y Matamoros y Bronwsville?, meras preguntas nomás.

DESTACADO APOYO A LA SALUD DEL GOBIERNO DE RIVAS

Ahora que estuvo en Nuevo Laredo la secretaria de Salud, LYDIA MADERO GARCIA, quien vino a encabezar importantes proyectos, entre ellos la firma del compromiso con el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR para la construcción de un nuevo hospital en esta ciudad fronteriza, fue enterada de los diversos programas en materia de salud que está llevando a cabo el gobierno municipal de la mano del propio alcalde RIVAS y con la importante colaboración del regidor presidente de la Comisión de Salud ante el Cabildo, ALFREDO GUARNEROS CARRANZA, y entre los que se encuentran Médico en Tu Puerta, el Club de la Diabetes, las encuestas de salud casa por casa, la donación de medicamentos, el proyecto Rosa que se avecina y que será una campaña permanente de prevención contra el cáncer, más aparte la creación del Instituto de la Salud. Es más tan sorprendida se quedó la Secretaria MADERO que hasta invitó a las autoridades municipales a exponer parte de lo que han hecho en un evento de salud que se está programando en Ciudad Victoria en unas cuantas semanas.

EL ROBO EN LAS GASOLINERAS

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Tamaulipas, ALEJANDRO MARTINEZ CASTAÑON, anunció que para el próximo mes de marzo se llevará a cabo una intensa campaña de revisión en estaciones de gasolina de la localidad, a fin de verificar que estén dando los litros correctos y que no sobrepasen el precio máximo autorizado por el gobierno federal. No pues ya valió, ya puso sobre aviso a los abusivos dueños de gasolineras que siguen dando litros incompletos, lo cual logran moviéndole al sistema de las bombas, que al fin y al cabo es difícil comprobárseles el robo. Dichas inspecciones deben ser sorpresivas, pero sobre todo disfrazadas para caerles en la maroma, no que desde el momento en que los inspectores pisan los establecimientos, desde adentro le mueven a la máquina para que dé los litros correctos y así no los multen. El robo en las gasolineras es peor que el aumento en la misma gasolina.

HAY CUPO EN ESCUELAS DEL CENTRO

El profesor JULIAN JUAREZ GARCIA, supervisor de la Zona Escolar 121 de educación primaria, hace un atento llamado a todas las madres de familia que no consiguieron cupo para sus hijos en escuelas de las colonias donde viven, a que opten por las escuelas de dicha zona que se ubican preferentemente en el centro de la ciudad, y donde hay suficiente cupo para el alumnado. Son escuelas como “Miguel Hidalgo”, “Miguel F. Martínez”, “Venustiano Carranza”, entre otras, que incluso cuentan con el servicio de transporte escolar. Sea pues.

LO ULTIMO

Este viernes el secretario general de Gobierno, CESAR VERASTEGUI OSTOS, estará en la Ciudad de México para entrevistarse con el Comisionado de Migración y hacerle ver la problemática de los cubanos varados en Nuevo Laredo y buscarle una solución, que bien puede ser la deportación de los isleños… Para quienes no lo saben el amigo DAVID CORRES ya no tiene a su cargo el restaurante “El Antojo del Gordo” que está por la Calle Maclovio Herrera casi esquina con Reynosa. Ahora tiene otro negocio llamado “El Sazón del Gordo”, situado en Guerrero casi esquina con 5 de Febrero. Digo para quienes se acostumbraron a su sazón… Para marzo estará lista la plaza Las Antorchas que la verdad está quedando “chida”… Sigue bajando el precio del dólar ante el peso. Este jueves se cotizó hasta en 19.20 pesos por uno. Hay que seguir evitando comprar dólares para que siga bajando más.

