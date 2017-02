Reporta el INEGI inflación de 0.33% en 15 días de febrero

Agencias

México.- El índice de precios al consumidor (IPC) en México subió un 0.33 % en la primera quincena de febrero frente a la quincena anterior, por lo que la inflación acumulada en los últimos 12 meses quedó en 4.71 %, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

Pese a que no hubo gasolinazo al inicio del presente mes, la inflación continuó su tendencia al alza, impulsada por los incrementos en automóviles, gas doméstico, limón y tortilla entre otros productos.

De esta manera, el IPC en México se redujo muy ligeramente frente al resultado de enero, cuando la marcada subida de los precios de los combustibles, de entre un 14 % y un 20 %, llevaron a la inflación a un alza de 4.72 % año contra año.

En los primeros quince días de febrero, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general debido a que elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, avanzó el 0.46 % quincenal y dejó la tasa anual en el 4.20 %, señaló la institución en un comunicado.

Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0.69 % y los servicios un 0.27%, quincena contra quincena.

Al interior del índice de precios no subyacentes, los agropecuarios retrocedieron un 0.86 % respecto a la segunda quincena de enero y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0.42 por ciento.

De este modo, la tasa quincenal de los no subyacentes quedó en -0.04 %, y en 6.25 % la anual.

El índice de precios de la canasta básica, que incluye un centenar de productos de amplio consumo popular, marcó un aumento quincenal de 0.41 %, para quedar en un acumulado anual de 7.51 por ciento.

Los analistas pronostican para este 2017 un aumento de los precios al consumidor de entre el 4 % y el 5%, muy lejos de la meta del Banco de México del tres por ciento.