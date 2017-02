Ves y no ves

1._ En ocasiones, (casi siempre), los diputados hacen propuestas muy fuera de la realidad, no sabemos si lo hacen por llamar la atención, por ignorancia o solo para aparentar que están desquitando los 100 mil pesillos que ganan cada mes.

Desde que inició la actual administración estatal, se ha dicho incluso, por la voz del mismo secretario de Seguridad Pública, LUIS FELIPE LOPEZ CASTRO, que Tamaulipas enfrenta un grave problema por la falta de policías.

Incluso han precisado que el número de elementos que faltan anda entre los 6 mil y 9 mil policías ya que solo se dispone de 3 mil, aún así el diputado local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, anda proponiendo que se implemente la Policía Escolar.

Como usted lo lee querido lector o lectora, así de ocurrente nuestro legislador, ha propuesto que en Tamaulipas se haga lo mismo que en Estados Unidos, que se pongan policías en cada plantel educativo.

Muy fuera de la realidad su propuesta, alguien debe decirle al diputado que Tamaulipas lleva años dejándole toda la carga en materia de seguridad a los elementos federales y militares, porque el Estado nomás no tiene los suficientes elementos para hacerle frente a esta problemática.

¿Seguridad Escolar?, ni en sueños, ya quisiéramos que hubiera los elementos policiales necesarios para por lo menos disminuir los altos índices de asaltos, robos y secuestros que lamentablemente siguen a la orden del día.

2.- A propósito de la inseguridad, ya suman siete años desde que las Iglesias Cristianas como la de Amor Viviente de ERCEL LEWIS, convocan a eventos masivos para orar por la paz y nomás no vemos que la cosa cambie.

Mañana sábado por la tarde, en el salón Polyforum, los pastores y asiduos a estas iglesias se reunirán para orar por la paz, en esta ocasión abrieron su convocatoria para los funcionarios del Gobierno del Estado, así como para las otras iglesias.

Ojalá y esta vez sus oraciones sean escuchadas porque nomás no vemos claro, la situación no ha cambiado mucho, quizás no sea igual a la del 2010, pero el hecho es que hay días en que esto se pone color de hormiga.

3.- En temas municipales, le informo que como pez en el agua ANTONIO ORTEGA JUAREZ, secretario del Ayuntamiento victorense, dirigió la pasada sesión de Cabildo y seguramente así va a seguir, pues la mayoría de los regidores son bastante pasivos.

4.- En lugar de andar haciendo campañas contra la “mordida”, lo que los empresarios deberían de hacer es subir el sueldo de la gente que trabaja en sus tiendas, también deberían mejorar el trato que le dan a esta gente.

De todos es sabido que nadie quiere trabajar en el comercio formal, porque los patrones son bien negreros, por si lo anterior fuera poco, pagan un mísero sueldo que a los trabajadores se les va en los micros, en el transporte.

Dicen que el buen juez por su casa empieza, pero aún así la COPARMEX Victoria, en la voz del presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes anunciaron la campaña nacional, “yo no doy mordida”, (no dan ni mordida ni buenos sueldos).

5.- El que anda muy alejado de los reflectores, ó sea de los medios de comunicación, es el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, CESAR GUERRA MONTALVO, ya van a ser 15 días que fue electo para dicho cargo y hasta ahora no ha convocado a ninguna rueda de prensa.

Estar en el anonimato no le va a servir de mucho, si fuera el dirigente del PAN en Reynosa seguramente no le afectaría mantenerse alejado de la prensa, porque allá la mayoría son militantes de Acción Nacional.

En cambio en Ciudad Victoria la situación es otra, aquí el PAN es la tercera fuerza política, la primera es el PRI, y la segunda es Movimiento Ciudadano, lo que significa que tiene que moverse más, mucho más.

6.- A la SAGARPA le entra por una y le sale por otra, lo que le diga el Congreso y lo que diga el gobierno de Tamaulipas y nomás no le paga a los productores los más de mil 20 millones de pesos que les adeuda.

Los productores cansados de bloquear carreteras, de tomar las oficinas de la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, sin lograr que les paguen los adeudos.

En el programa de Comercialización les adeudan 617 millones; en Oleaginosas, 114 millones 200 mil pesos; Maíz Amarillo, 160 millones; Progan, 80 millones y Proagro 49 millones de pesos, en suma son mil 20 millones los que les deben.