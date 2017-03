Felipe el bueno…

La política suele convertir en corderitos a los hombres y mujeres de ambición, los vuelve “buenos”, los hace soltar dinero a diestra y siniestra, vaya, hasta les cambia la actitud hacía el pueblo.

Tan es así que hemos visto a junior y riquillos darles besos y abrazos a personas cuyo sudor y olor no son nada agradables para ellos, fotografiarse con una sonrisa de oreja a oreja con personas a las que repugnan por su condición de pobres, eso lo odían tanto que, por lo menos a un par de ellos, los hemos visto luego de ese proceso de saludos, abrazos y besos, someterse a una limpieza con gel antibacterial y alcohol.

Un hecho es que la gran mayoría de los políticos no tienen más ideología que sus cuentas bancarias o el sonar de la caja registradora, para ellos un partido es útil mientras los pone en espacios de poder o les permite ser proveedores a gran escala de entes públicos o privados.

¿Ejemplos?, los hay por montones, existen políticos que empezaron en el PRI, luego fueron casi todo con el PAN y ahora hasta lideran un partidito de esos que solo les sirven para saciar sus ambiciones de ser Diputados Federales y proveedores de gobiernos.

Igual hay personajes que fueron del PRI, luego del PAN, y ahora son alcaldes representando otra vez los colores del PRI algo manchaditos de verde.

Acertó, también es ilustrativo lo que ahora pasa con Morena que está recibiendo a toda clase de políticos en sus filas, desde los que pueden darle mucho al país hasta farsantes que no pasan de ser viles raterillos que presumen en su haber ser ex Diputados, ex alcaldes, ex muchas cosas aunque en estos tiempos no ganarían ni una elección de presidente de colonia o representante de la cuadra porque sus vecinos los conocen y no les confiarían ni un peso de su cartera.

Le decía, para los políticos que andan en campaña no es un sacrificio el deshacerse de dinero si calculan que en poco tiempo lo pueden recuperar o, peor aún, se trata de un dinero que ni siquiera merecen, que no les pertenece por derecho.

En este último concepto o espacio encuadra, casi perfectamente, Felipe Calderón Hinojosa, el ex Presidente de la República que ayer anunció con bombo y platillo que su pensión de 206 mil pesos mensuales que cobra por su condición de haber representado al poder ejecutivo la donaba a la asociación Aquí Nadie se Raja que lucha contra el cáncer en niños.

Por supuesto que por esa mera acción le podemos llamar Felipe el bueno, cualquier recurso que sirva para curar esta enfermedad en los más pobres se agradece y no se cuestiona su origen.

Lo malo de la acción de Felipito es que tuviera que anunciarla como si no pudiera llevarla a cabo sin la intención de ganarse un voto para su esposa, de que lo haga para parecer buenos y vean a su mujer como el mejor prospecto del PAN a la Presidencia de la República.

Lo peor de Felipito es que su “renuncia” a la pensión la hace después de seis años de cobrarla, argumentando que ya no la necesita.

Lo terrible de la acción de Felipito es que además pretende verle la cara al pueblo, si, es verdad que renuncia a una pensión que servirá, por fin, para cosas buenas, para tratar de curar a niños con cáncer, pero el ex presidente no renuncia al apoyo cercano al millón de pesos que recibe del gobierno y que sirve para pagarle a la gente a su servicio entre asesores y escoltas, más vehículos y demás.

Según las investigaciones realizadas Felipe renuncia o dona 206 mil pesos de más de un millón de pesos que recibe en especie y efectivo, para sintetizar, solo dona lo mínimo de su salario lo que en buen cristiano significa que nos seguirá costando a los mexicanos casi 900 mil pesos mensuales.

Le decía, Felipe puede recibir el mote de bueno por la sola acción de donar su salario a la lucha contra el cáncer en niños, lo triste es que nos quiera ver la cara, que la acción la lleve a cabo con la intención de ganar votos y quereres para su esposa y lo terrible de ello es que nos considere tontos al argumentar que lo hace por el país cuando no renuncia a más de 800 mil pesos mensuales que gasta la nación en darle vida y la seguridad de rey cuando a lo mucho merezca que no lo metan al bote, cuando toda esa impresionante escolta que tiene la requeriríamos en cualquier ciudad del país para mejorar nuestras condiciones.

En otras cosas… El gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca organizó el Primer Encuentro Estratégico de Empresas de la Industria de Hidrocarburos este lunes en Tampico; una reunión sin precedentes entre empresas, inversionistas y autoridades estatales y federales, para unificar esfuerzos en el posicionamiento de la Entidad como líder en el rubro energético.

Además de funcionarios de todos los niveles de gobierno estuvieron representantes de las empresas Chevron, ExxonMobil, bhpbilliton, Total, Schlumberger, entre otras; algunas de ellas ya ganaron algunas licitaciones en nuestro territorio.

La razón del encuentro es que el 59 por ciento del territorio tamaulipeco tiene potencial de hidrocarburos, se distinguen tres regiones: la Cuenca de Burgos, la Cuenca Tampico-Misantla y en las costas del norte, el Cinturón Plegado Perdido.

Además de fortalecer los programas en el área de servicio social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ampliarán la colaboración académica y la investigación en beneficio de estudiantes y derechohabientes.

Lo anterior se destacó al presidir el Rector Enrique Etienne Pérez del Río, el Convenio Marco de Colaboración que suscribió con el Delegado del ISSSTE en Tamaulipas, Juan Guillermo Mansur Arzola, donde refrendó la disposición de la casa de estudios por apoyar los programas del sector de la salud en el Estado.

