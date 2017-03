AMLO y Poniatowska, en Nuevo Laredo.

Una cabalgante AMLOmanía elevada a la ‘n’ potencia, que presume anticipar que la competencia electoral del 2018 será entre azules y neo-amarillos, sentó sus reales en Nuevo Laredo, luego que el representante de LOPEZ OBRADOR en Tamaulipas, HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ, concretó diálogos con importantes actores de la política local, con miras a los comicios que vienen.

¿Adivina usted quién es el principal ‘activo’ político que está en diálogos con el personero de AMLO?.

¡Claro que lo adivina!.

Y naturalmente que eso despertó nerviosismo en las filas azules, pues el personaje del que le hablo tiene la capacidad para revertir el escenario de la política local, ¡como lo hizo su padre hace casi 50 años!.

¡Ya me adivinó!.

Pues bueno, en Nuevo Laredo se concretó la información sobre la inminente visita del ex jefe del Gobierno del Distrito Federal, hoy portentoso aspirante a la presidencia de la República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Con un ‘plus’: en su visita, AMLO vendrá acompañado por la escritora y activista social ELENA PONIATOWSKA, cuya figura creció con su participación en el movimiento estudiantil del ’68.

PONIATOWSKA, autora de libros y numerosos ensayos periodísticos sobre la matanza del genocida GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ya confirmó que acompañará a AMLO en su gira por Tamaulipas.

Ignoramos si quienes están en diálogos con AMLO darán la cara durante su próxima visita, pero si así ocurriera, muchos se quedarán con los ojos cuadrados.

Así que prepárese.

En el sur conurbado, por cierto, importantes personajes de la política regional, como FERNANDO AZCARRAGA, y otros de ‘medio pelo’ como el ex diputado ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, a quien sus cuatachos ‘promovieron’ para la dirigencia estatal del PRI, finalmente podría abrazar la causa del Peje, tal como lo hizo AZCARRAGA y como lo hará, según informes que no hemos confirmado porque no lo hemos localizado, el ex gerente de COMAPA, FRANCISCO ‘Pancho’ BOLADO LAURENTS.

Esto último, por cierto, nosotros lo descartamos, pero en Tampico y áreas conurbadas se maneja un buen ‘manojo’ de nombres importantes, entre los que se encuentra ‘Pancho’ BOLADO.

En otro tema, finalmente el Poder legislativo le dio ‘palo’ a la Administración municipal anterior de Tula, y COMAPA del mismo municipio, al aprobar de forma negativa sus cuentas públicas, en virtud de haberse comprobado que los recursos públicos no fueron aplicados correctamente, tal y como lo observo el órgano técnico de fiscalización.

El diputado JOAQUIN ANTONIO HERNANDEZ CORREA, dijo que también se observó que la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, contratos y convenios, no se ajustaron totalmente a la legalidad, presumiéndose daños o perjuicios a la hacienda pública de la entidad, por lo que instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), a iniciar el procedimiento correspondiente y a su vez determine las responsabilidades que hubiere en su caso.

Destacó que la revisión de dichos documentos, cumplió con los criterios legales y principios rectores de la contabilidad gubernamental, lo cual fue constatado por los integrantes de este órgano dictaminador y resaltó la pericia de la ASE, órgano de fiscalización, control y evaluación gubernamental del Poder Legislativo, lo cual corroboraron durante su reunión de trabajo.

Los legisladores locales, al cumplir con sus atribuciones de revisión, aprobaron también 18 dictámenes de cuenta pública, en sentido favorable recayendo a información contable e informes de resultados de los Municipios de Aldama, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Méndez, Mier, Miguel Alemán y Miquihuana.

Por su parte, el diputado HUMBERTO RANGEL VALLEJO, expresó que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, presidida por HERNANDEZ CORREA y de la cual forma parte, verificó que la revisión de estos dictámenes cumpliera con las leyes en la materia, dando como resultado que Tula y la COMAPA de ese Municipio no se ajustaron a su Presupuesto de Egresos y no atendieron las observaciones emitidas por la ASE.

メLa cuenta pública de Tula, no presenta el resultado de las operaciones realizadas por el Municipio, por lo que es necesario se proceda a determinar la responsabilidad en su caso”, enfatizó.

En el marco de la aprobación de los dictamines, la legisladora MARIA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, exhortó a los gobiernos municipales, a invertir más en servicios públicos y aplicar medidas de austeridad en gastos personales, además manifestó su voto en abstención sobre las cuentas públicas desahogadas este miércoles.

En otro tema, de la heroica Matamoros reportan que aproximadamente 20 mil llantas usadas han sido recolectadas a través de las dos brigadas que a la fecha ha implementado la dirección de Control Ambiental, con la finalidad de evitar que se generen focos de infección en la vía pública, informó el titular de la dependencia, EDUARDO JORGE CASTILLA.

En la primera brigada realizada al inicio de la Administración, se recolectaron alrededor de 3,500 neumáticos y en la reciente campaña, efectuada los días 24 y 25 de febrero pasado, se recogieron otras 3 mil 1uinientas.

El titular del ramo explicó que Control Ambiental se coordina con la Secretaría de Servicios Públicos, para eretirar de la vía pública elementos qwue contaminen el ambiente , de ahí que se levantaron otras 3,500 llantas de un centro de acopio antiguo , además, con el apoyo de Limpieza Pública y Parques y jardines , se recolectan todos los días, llegando a sumar otras 15 mil unidades.

Agregó el funcionario que para las dos fases se han dispuesto tres centros de acopio, como son: El estacionamiento del Centro de Convenciones Mundo Nuevo; Estadio Municipal y en Casablanca, hasta donde la ciudadanía ha llevado gran cantidad de llantas.

En Reynosa, entre tanto, invitada a la celebración del 104 Aniversario del Ejército Mexicano, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ atestiguó la entrega de un presente al General de Brigada LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZALEZ, comandante de la Octava Zona Militar, por parte del almirante EDUVIGES JOSE MARTINEZ SANDOVAL, comandante del Grupo de Tarea de Componente Zona Norte de la Operación Coordinada Tamaulipas.

El General SANDOVAL GONZALEZ, al recibir el presente entregado en nombre del personal de almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, reconoció ante sus compañeros de armas que: “nos une la tarea de servir a nuestro país siempre con principios de honor, de lealtad, de patriotismo, y este tipo de actividades nos unen más al desarrollar esa gran tarea que si estamos juntos y sumamos esfuerzos lo vamos a poder lograr; esa cohesión que debemos de tener cada día se va fortaleciendo y todo nuestro trabajo es en beneficio de la ciudad de nuestro gran país”.

Las instalaciones del Grupo de Tarea de Componente Zona Norte fueron escenario de la convivencia de la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, con las autoridades del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina en esta ciudad, en un desayuno en el que estuvo presente el secretario técnico de la Presidencia Municipal, HUGO RAMIREZ TREVIÑO y en el cual la primera autoridad del Municipio tuvo oportunidad de establecer un dialogo de trabajo con los representantes de las fuerzas castrenses.

Por cierto, el Ayuntamiento de Reynosa festejará el tradicional abrazo entre los alcaldes de Reynosa, Tamaulipas e Hidalgo, Texas, hoy jueves 2 de marzo en las inmediaciones del puente internacional Benito Juárez, que une a ambas ciudades.

Con la finalidad de continuar estrechando los lazos de amistad y acuerdos entre las ciudades hermanas, la Alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ y el Mayor, MARTIN CEPEDA se reunirán este jueves a las 9:00 horas, a la mitad del cruce internacional entre México y Estados Unidos.

Al término de la ceremonia los Alcaldes, MARTIN y MAKI, se trasladarán con los invitados a la plaza principal Miguel Hidalgo, donde se les recibirá con música, baile y bocadillos y a donde también se invita a los reynosenses a participar en esta fiesta internacional.

Vuelvo a Nuevo Laredo para comunicarle que gracias a las gestiones realizadas por el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, en coordinación con la Cadena Turística Nuevo Laredo, esta ciudad tendrá por primera vez un vuelo directo a Cancún, por Magnicharter, en vacaciones de verano.

Implementarán dos vuelos directos semanales Nuevo Laredo-Cancún, Cancún- Nuevo Laredo, saliendo del Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, quien dijo que estos vuelos tendrán un excelente impacto mediático, ya que las últimas tres administraciones públicas no han tenido éxito en implementar un vuelo adicional desde Nuevo Laredo.

メEsto nos permite tener conectividad con un lugar turístico tan importante a nivel internacional como es Cancún, jalar un mercado regional y del sur de Texas, darle la oportunidad a las familias de Nuevo Laredo que puedan programar sus viajes sin tener que desplazarse a Monterrey o la Ciudad de México”, remarcó RIVAS CUELLAR.

Se considera que el posible impacto posicione a Nuevo Laredo para la introducción de otras aerolíneas y vuelos saliendo de esta ciudad fronteriza.

Otro de los impactos de la ruta aérea Cancún Nuevo Laredo, sería para la campaña “Shopping In Laredo” con participación y convenio de hoteles y restaurantes de esta ciudad, con oportunidad de implementar vuelos charter al Bajío, Puerto Vallarta y Guadalajara en el 2018 a partir de Semana Santa.

De oro lado, en ciudad Victoria el Ayuntamiento que preside el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, reanudó la circulación en el crucero del 8 y se realizan labores de limpieza.

El alcalde OSCAR ALMARAZ SMER supervisa estos trabajos.

El programa de bacheo para este lunes se desarrolla sobre Carrera Torres, del 30 al 27; 27, de Juárez a Carrera Torres; 6 Mina; Avenida José Sulaimán entre otras. Más tarde asistirá a la entrega de apoyos a nuevos beneficiarios del programa Prospera.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.